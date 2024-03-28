“Это просто несерьёзно”: российские лучники отказались выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом и без гимна

Исполком федерации разрешил спортсменам участвовать, но они отказались.
Глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев в разговоре с ТАСС рассказал, что спортсмены отказались от участия в Олимпиаде в Париже самостоятельно. Ребята просто не захотели выступать без гимна и флага.
"Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду, - сказал Ешеев. - Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и "Динамо. Исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду".
Надо отметить, что для того, чтобы выступить под нейтральным флагом, участникам нужно было пройти проверку в международной федерации. Каждый участник должен был заплатить 2 тысячи швейцарских франков, чтобы его данные проверили и выдали допуск к играм. Сильнейшие спортсмены динамовцы-армейцы отказались участвовать, в связи с чем с точки зрения спорта участвовать в таких условиях просто "несерьезно", заявил Ешеев.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов не допустят к участию в параде спортсменов, а когда кто-то из них возьмёт золото, то награждение будет проходить под нейтральную музыку вместо гимна.
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Всё будет хорошо!
Скоро мы создадим свою Олимпиаду!!!
Так было раньше и так будет снова!!!
А всем НАШИМ спортсменам (кто не продался и не скурвился)- Почёт и Уважение!!!
Россияне и Белорусы- Братья и Сестрёнки вовеки веков!!!
P.S. Первой Белорусской космонавтке - Василевской Марине Витальевне- Отдельное Уважение из России!!!