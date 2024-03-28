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“Это просто несерьёзно”: российские лучники отказались выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом и без гимна

“Это просто несерьёзно”: российские лучники отказались выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом и без гимна

Автор:
28 марта 2024 18:23
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   игры в Париже   лучники   олимпийские игры   спортсмены   флаг   фото   
1449
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Исполком федерации разрешил спортсменам участвовать, но они отказались.

Глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев в разговоре с ТАСС рассказал, что спортсмены отказались от участия в Олимпиаде в Париже самостоятельно. Ребята просто не захотели выступать без гимна и флага.

"Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду, - сказал Ешеев. - Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и "Динамо. Исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду".

Надо отметить, что для того, чтобы выступить под нейтральным флагом, участникам нужно было пройти проверку в международной федерации. Каждый участник должен был заплатить 2 тысячи швейцарских франков, чтобы его данные проверили и выдали допуск к играм. Сильнейшие спортсмены динамовцы-армейцы отказались участвовать, в связи с чем с точки зрения спорта участвовать в таких условиях просто "несерьезно", заявил Ешеев.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов не допустят к участию в параде спортсменов, а когда кто-то из них возьмёт золото, то награждение будет проходить под нейтральную музыку вместо гимна.

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Метки: Спорт   игры в Париже   лучники   олимпийские игры   спортсмены   флаг   фото   
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9  комментариев
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144
Николай Скобеев Час назад
Я бы постфактум выплатил материальную компенсацию всем, кто не поехал на олимпиаду под нейтральным флагом. Причём такую, что бы те, кто поехал, локти кусали.
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423
Доцент 17 минут назад
Вся это евродрисня не пуская нас под нашими флагами признаётся в поражении.
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423
Доцент БамбарбияКиргуду 57 секунд назад
ты уже в пути, стрелок?
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423
Доцент БамбарбияКиргуду 7 секунд назад
Кто и куда поехал? Назови.
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50k
Максим Т. 18 минут назад
А чиновники от исполкома хотели на халяву до города Парыжу прокатиться? А тут птица обломинго прилетела?)
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5k
Феликс Дзержинский 43 минуты назад
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43k
Per aspĕra ad astra 54 минуты назад
Российские и Белорусские спортсмены!
Всё будет хорошо!
Скоро мы создадим свою Олимпиаду!!!
Так было раньше и так будет снова!!!

А всем НАШИМ спортсменам (кто не продался и не скурвился)- Почёт и Уважение!!!

Россияне и Белорусы- Братья и Сестрёнки вовеки веков!!!

P.S. Первой Белорусской космонавтке - Василевской Марине Витальевне- Отдельное Уважение из России!!!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4868 постов (4656 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
351772



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