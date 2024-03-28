“Это просто несерьёзно”: российские лучники отказались выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом и без гимна

Глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев в разговоре с ТАСС рассказал, что спортсмены отказались от участия в Олимпиаде в Париже самостоятельно. Ребята просто не захотели выступать без гимна и флага.

"Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду, - сказал Ешеев. - Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и "Динамо. Исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду".