Эдзо Момонга: белка, которая потрясает милейшей внешностью и добротой

Вы посмотрите на эти огромные глазки, на маленькие милые круглые ушки, на мягкую шерсть! Зверушка как будто из аниме выскочила! Далеко не убежала, кстати. Осталась на юге Японии, на островах Кюсю и Хонсю.
Увы, фото — почти единственная возможность любоваться крошкой. Зверёк не живёт абы-где. Его дом — высокогорные реликтовые леса с вековечными соснами и елями. Но даже если ты знаешь, где искать Эдзо Момонга, обнаружить красотку — задача со звёздочкой.
Днём летяга прячется в высланных мхом и шерстью гнёздышках. И лишь с восходом луны белка выбирается из убежища. И горе тем, кто попадётся ей на глаза.
Она бесшумно подкрадывается к плодам, зверски нападает на злаки и яростно вгрызается в молодую кору. Лишь иногда, для разнообразия рациона, она может закусить пробегающими мимо жучками. Вы же не подумали, что такая гипертрофированная милаха может быть хищницей?
Перепонка, протянутая от запястий к лодыжкам, нужна для скорейшего спасения очаровательной пятой точки. Увы, большими глазами и пухлыми чертами мордочки хищников не задобришь. В случае нападения момонга сигает с дерева, расправляет мягкие перепонки и поминай как звали.
Грызун размером с человеческую ладонь весит всего 200 грамм. Такую пушинку воздушные потоки уносят на расстояние до 60 метров! Чтобы не встретить лбом ствол дерева, белка корректирует движение лапками, а более резкие повороты совершает длинным хвостом. С его помощью летяга даже подрифтить в воздухе может!
В безопасности её уже ждут свои. Кто именно — зависит от сезона. Большую часть года летяги живут небольшими однополыми группами. Но в мае стайки перемешиваются и дробятся на влюблённые парочки. Мало того, что зверьки очаровательны снаружи, так и характер у них — прелесть! Летяги — отличные матери. Детей у них не много — за раз белочка рожает 2-3 малыша. Но благодаря чуткой опеке на крыло встаёт сразу два поколения за сезон!
Справедливости ради, родительские обязанности долго не длятся. Из дрожащего слепыша в молодого летуна детёныш превращается всего за 1,5 месяца. За такую скорость развития и размножения животные платят огромным интересом со стороны сов, куниц и хорьков. Да и продолжительность жизни не впечатляет — 5 лет максимум. Благо, что люди не рассматривают милашку как объект охоты. Мяса в летяге почти нет, а шкурка пусть и мягкая, но слишком тонкая для выделки.
Впрочем, срок жизни белки можно увеличить аж до 13 лет! Для этого нужно взять летягу из специализированного питомника, правильно кормить, водить к ветеринару и периодически почёсывать ей пузико. Да, всё верно, японских летяг уже давно разводят для любителей экзотических животных. Цены, правда, кусаются: сомнительные предложения на маркетплейсах начинаются от 20 тысяч рублей. Покупка же в официальном питомнике обойдётся не меньше чем в 50 тысяч.
Да и питомец из летяги сомнительный. Если вас бесят ночные тыгыдыки от кота, белка — точно не ваш вариант. Грызун ведёт активный ночной образ жизни, ему нужно много свободы для полётов и активного передвижения. Просто так, как хомячка, запереть момонгу не выйдет. Так что лучший вариант — купить игрушку.
В Японии эдзо момонга — такой же культовый персонаж, как у нас медведи. С ними делают игрушки, печатают принты на футболках и шопперах, создают уникальные фигурки ручной работы. В общем, любят зверьков там всем сердцем и душой!
Источник:
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