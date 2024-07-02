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Эдзо Момонга: белка, которая потрясает милейшей внешностью и добротой

Эдзо Момонга: белка, которая потрясает милейшей внешностью и добротой

Автор:
02 июля 2024 08:44
Сообщество : Животные
Метки: Эдзо Момонга   белка   животные   милота   факты   фото   
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Вы посмотрите на эти огромные глазки, на маленькие милые круглые ушки, на мягкую шерсть! Зверушка как будто из аниме выскочила! Далеко не убежала, кстати. Осталась на юге Японии, на островах Кюсю и Хонсю.

Увы, фото — почти единственная возможность любоваться крошкой. Зверёк не живёт абы-где. Его дом — высокогорные реликтовые леса с вековечными соснами и елями. Но даже если ты знаешь, где искать Эдзо Момонга, обнаружить красотку — задача со звёздочкой.

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Днём летяга прячется в высланных мхом и шерстью гнёздышках. И лишь с восходом луны белка выбирается из убежища. И горе тем, кто попадётся ей на глаза.

Она бесшумно подкрадывается к плодам, зверски нападает на злаки и яростно вгрызается в молодую кору. Лишь иногда, для разнообразия рациона, она может закусить пробегающими мимо жучками. Вы же не подумали, что такая гипертрофированная милаха может быть хищницей?

Перепонка, протянутая от запястий к лодыжкам, нужна для скорейшего спасения очаровательной пятой точки. Увы, большими глазами и пухлыми чертами мордочки хищников не задобришь. В случае нападения момонга сигает с дерева, расправляет мягкие перепонки и поминай как звали.

Грызун размером с человеческую ладонь весит всего 200 грамм. Такую пушинку воздушные потоки уносят на расстояние до 60 метров! Чтобы не встретить лбом ствол дерева, белка корректирует движение лапками, а более резкие повороты совершает длинным хвостом. С его помощью летяга даже подрифтить в воздухе может!

В безопасности её уже ждут свои. Кто именно — зависит от сезона. Большую часть года летяги живут небольшими однополыми группами. Но в мае стайки перемешиваются и дробятся на влюблённые парочки. Мало того, что зверьки очаровательны снаружи, так и характер у них — прелесть! Летяги — отличные матери. Детей у них не много — за раз белочка рожает 2-3 малыша. Но благодаря чуткой опеке на крыло встаёт сразу два поколения за сезон!

Справедливости ради, родительские обязанности долго не длятся. Из дрожащего слепыша в молодого летуна детёныш превращается всего за 1,5 месяца. За такую скорость развития и размножения животные платят огромным интересом со стороны сов, куниц и хорьков. Да и продолжительность жизни не впечатляет — 5 лет максимум. Благо, что люди не рассматривают милашку как объект охоты. Мяса в летяге почти нет, а шкурка пусть и мягкая, но слишком тонкая для выделки.

Впрочем, срок жизни белки можно увеличить аж до 13 лет! Для этого нужно взять летягу из специализированного питомника, правильно кормить, водить к ветеринару и периодически почёсывать ей пузико. Да, всё верно, японских летяг уже давно разводят для любителей экзотических животных. Цены, правда, кусаются: сомнительные предложения на маркетплейсах начинаются от 20 тысяч рублей. Покупка же в официальном питомнике обойдётся не меньше чем в 50 тысяч.

Да и питомец из летяги сомнительный. Если вас бесят ночные тыгыдыки от кота, белка — точно не ваш вариант. Грызун ведёт активный ночной образ жизни, ему нужно много свободы для полётов и активного передвижения. Просто так, как хомячка, запереть момонгу не выйдет. Так что лучший вариант — купить игрушку.

В Японии эдзо момонга — такой же культовый персонаж, как у нас медведи. С ними делают игрушки, печатают принты на футболках и шопперах, создают уникальные фигурки ручной работы. В общем, любят зверьков там всем сердцем и душой!

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Метки: Эдзо Момонга   белка   животные   милота   факты   фото   
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Olxi
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