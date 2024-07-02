Эдзо Момонга: белка, которая потрясает милейшей внешностью и добротой

В безопасности её уже ждут свои. Кто именно — зависит от сезона. Большую часть года летяги живут небольшими однополыми группами. Но в мае стайки перемешиваются и дробятся на влюблённые парочки. Мало того, что зверьки очаровательны снаружи, так и характер у них — прелесть! Летяги — отличные матери. Детей у них не много — за раз белочка рожает 2-3 малыша. Но благодаря чуткой опеке на крыло встаёт сразу два поколения за сезон!