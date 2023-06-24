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История воссоединения беличьей семьи попала на видео

История воссоединения беличьей семьи попала на видео

Автор:
24 июня 2023 09:28
Сообщество : Животные
Метки: Видео   белка   бельчата   животные   забота   милота   помощь   фото   
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Два бельчонка выпали из дупла под Ухтой. Их мама, заметив людей, не испугалась, а, наоборот, подбежала ближе, чтобы обратить на себя внимание.

Услышав в траве писк, люди принесли лестницу и вернули бельчат на дерево. Затем в гнездо вернулась и белка-мать.

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Метки: Видео   белка   бельчата   животные   забота   милота   помощь   фото   
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4  комментария
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Dsident 18 минут назад
Не красота, нет. Доброта спасет мир =)
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Летучий Мыш 4 минуты назад
А белка их сама перетащить не могла что ли? Они ж детёнышей вполне за шкирку таскают.
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2k
Alex 56 минут назад
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