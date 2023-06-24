История воссоединения беличьей семьи попала на видео

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Два бельчонка выпали из дупла под Ухтой. Их мама, заметив людей, не испугалась, а, наоборот, подбежала ближе, чтобы обратить на себя внимание.
Услышав в траве писк, люди принесли лестницу и вернули бельчат на дерево. Затем в гнездо вернулась и белка-мать.
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