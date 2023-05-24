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В Якутске спасли двух бельчат, измазанных в клее и прилипших к картону

В Якутске спасли двух бельчат, измазанных в клее и прилипших к картону

Автор:
24 мая 2023 08:58
Сообщество : Животные
Метки: Якутск   белка   видео   животные   зоопарк   милота   спасение   фото   
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Женщина наткнулась на них совершенно случайно, во время прогулки. Как могла отмыла. А потом найденышей передала в зоопарк.

Малыши сильно замерзли. Один был очень слабенький, ему оказали реанимационную помощь. Насильно покормили кошачьим молочком и положили в гнездышко с обогревом.

Сейчас бельчатам стало намного лучше, но шерсть уже не спасти, нужно ждать полную линьку. Малышей подложили к той-пуделю, которая на днях родила. Она приняла своих новых детей.

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Метки: Якутск   белка   видео   животные   зоопарк   милота   спасение   фото   
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Аарон Чупа 11 минут назад
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