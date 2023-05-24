В Якутске спасли двух бельчат, измазанных в клее и прилипших к картону

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Женщина наткнулась на них совершенно случайно, во время прогулки. Как могла отмыла. А потом найденышей передала в зоопарк.
Малыши сильно замерзли. Один был очень слабенький, ему оказали реанимационную помощь. Насильно покормили кошачьим молочком и положили в гнездышко с обогревом.
Сейчас бельчатам стало намного лучше, но шерсть уже не спасти, нужно ждать полную линьку. Малышей подложили к той-пуделю, которая на днях родила. Она приняла своих новых детей.
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