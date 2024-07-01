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Китайский бадминтонист умер на корте во время соревнований

Китайский бадминтонист умер на корте во время соревнований

Автор:
01 июля 2024 19:20
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Индонезия   Китай   бадминтон   остановка сердца   турнир   юниор   
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Спортсмену было всего 17 лет.

Китайский бадминтонист Чжан Чжицзе скончался от остановки сердца во время матча чемпионата Азии среди юниоров в Индонезии. Инцидет произошёл в воскресенье во время встречи Чжан Чжицзе с соперником из Японии


На кадрах с соревнований видно, что китайский спортсмен рухнул на корт и, не осознавая, что с ним произошло, предпринял несколько тщетных попыток подняться. Первую помощь подростку начали оказывать уже через 2 минуты, а затем госпитализировали в больницу, однако там спасти его не смогли.


"Узнав об инциденте, генеральное консульство Китая в Сурабае немедленно связалось с индонезийской стороной и координировало все спасательные работы, а также направило персонал на место инцидента", — заявила представитель МИД Китая Мао Нин.

В Китайской ассоциации бадминтона заявили, что о причинах смерти Чжан сведений до сих пор нет и выразили обеспокоенность по поводу своевременности оказания медпомощи юниору.


Сообщается, что Чжан Чжицзе включили в национальную сборную КНР в прошлом году. Несколько месяцев назад перспективный спортсмен выиграл престижный юниорский турнир в Нидерландах.

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Метки: Видео   Индонезия   Китай   бадминтон   остановка сердца   турнир   юниор   
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Fishki_surfer 48 минут назад
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satra 2 минуты назад
Может тромб. Как-то резко.
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Burzum
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