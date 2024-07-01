Китайский бадминтонист умер на корте во время соревнований

Китайский бадминтонист Чжан Чжицзе скончался от остановки сердца во время матча чемпионата Азии среди юниоров в Индонезии. Инцидет произошёл в воскресенье во время встречи Чжан Чжицзе с соперником из Японии



На кадрах с соревнований видно, что китайский спортсмен рухнул на корт и, не осознавая, что с ним произошло, предпринял несколько тщетных попыток подняться. Первую помощь подростку начали оказывать уже через 2 минуты, а затем госпитализировали в больницу, однако там спасти его не смогли.



