Китайский бадминтонист умер на корте во время соревнований

Спортсмену было всего 17 лет.
Китайский бадминтонист Чжан Чжицзе скончался от остановки сердца во время матча чемпионата Азии среди юниоров в Индонезии. Инцидет произошёл в воскресенье во время встречи Чжан Чжицзе с соперником из Японии
На кадрах с соревнований видно, что китайский спортсмен рухнул на корт и, не осознавая, что с ним произошло, предпринял несколько тщетных попыток подняться. Первую помощь подростку начали оказывать уже через 2 минуты, а затем госпитализировали в больницу, однако там спасти его не смогли.
"Узнав об инциденте, генеральное консульство Китая в Сурабае немедленно связалось с индонезийской стороной и координировало все спасательные работы, а также направило персонал на место инцидента", — заявила представитель МИД Китая Мао Нин.
Источник:
В Китайской ассоциации бадминтона заявили, что о причинах смерти Чжан сведений до сих пор нет и выразили обеспокоенность по поводу своевременности оказания медпомощи юниору.
Сообщается, что Чжан Чжицзе включили в национальную сборную КНР в прошлом году. Несколько месяцев назад перспективный спортсмен выиграл престижный юниорский турнир в Нидерландах.
Источник:
- Китайский зонд "Чанъэ-6" впервые в истории смог взять образцы грунта с обратной стороны Луны
- Туристы исследовали известный водопад Китая и поняли, что это подделка
- И почему я, дурак, раньше не смотрел бадминтон? Это ж офигенно!
- Сюрприз от восьми сестёр: молодоженов на свадьбе обвешали денежными купюрами
- Китай показал первые кадры с обратной стороны Луны