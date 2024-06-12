Сюрприз от восьми сестёр: молодоженов на свадьбе обвешали денежными купюрами

Курьезные кадры, на которых молодожены стоят на сцене, а родственники жениха по очереди надевают им на шею венки из 100-юаневых купюр, стали вирусными в социальных сетях.

"Гирлянды слишком тяжелые для их шей. Готова помочь, чем смогу", — сказала одна из гостей торжественной церемонии, которая сняла и опубликовала соответствующее видео на Douyin.





