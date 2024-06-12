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Сюрприз от восьми сестёр: молодоженов на свадьбе обвешали денежными купюрами

Сюрприз от восьми сестёр: молодоженов на свадьбе обвешали денежными купюрами

Автор:
12 июня 2024 09:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   КИтай   деньги   невеста   свадьба   фото   
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Китайская пара получила в день своей свадьбы сделанные из банкнот гирлянды на общую сумму 160 000 юаней (около 22 000 долларов США). Такой оригинальный подарок поступил от восьми старших сестер жениха.

Курьезные кадры, на которых молодожены стоят на сцене, а родственники жениха по очереди надевают им на шею венки из 100-юаневых купюр, стали вирусными в социальных сетях.

"Гирлянды слишком тяжелые для их шей. Готова помочь, чем смогу", — сказала одна из гостей торжественной церемонии, которая сняла и опубликовала соответствующее видео на Douyin.


По ее словам, родители жениха умерли, поэтому сестры взяли опеку за брата на себя. Они профинансировали все расходы на свадьбу, потому что женаты на богатых мужчинах и могут себе это позволить.

"Подарить ему деньги — это самый простой способ поддержать. Сестры придумали идею с гирляндами, это был сюрприз", — добавила гостья.

Сообщается, что празднование состоялось 15 мая в городе Шиян (провинция Хубэй).

Церемония спровоцировала широкое обсуждение в социальных сетях на материковой части Китая, поставив в центр внимания проблему превосходства мальчиков над девочками в местных семьях.


Юзеры предположили, что родители жениха, видимо, очень хотели сына и продолжали рожать детей пока не появился мальчик. В таких семьях старших девочек часто называли "чжао ди", что в переводе означает "принести младшего брата".


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Метки: Видео   КИтай   деньги   невеста   свадьба   фото   
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Snezhinka
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