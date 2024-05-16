В Москве памятник Кобзону превратили в наркомагазин, разместив QR-коды на пластинках

Местные жители очень удивились.
В сквере в Оружейном переулке вдоль Садового кольца вот уже два года стоит памятник Иосифу Кобзону. На нём артист стоит с микрофонов руках, а вокруг него расположено 12 пластинок “Мелодия”. Раньше при сканировании QR-кода можно было послушать одну из знаменитых песен Кобзона. Но тут местные жители обнаружили, что при сканировании QR-код ведёт не на музыкальный портал, а в интернет-магазин. Причём магазин этот продаёт товары, никак не связанные с Кобзоном.
QR-код человека перебрасывал к так называемым наркошопам — чатам и сайтам, через которые продают наркотики. Кто-то наклеил стикеры поверх оригинальных кодов. Полицейские теперь ведут проверку и ломают голову, как квалифицировать действия наркопромоутеров.
С одной стороны на лицо пропаганда «запрещенки» — до 5000 руб. штрафа. Но раз есть и ресурсы, которые продают вещества, и распространители его рекламы, значит речь, очевидно, о более серьезных, уголовных статьях. Плюс памятник — объект культуры. А его «модернизацию» левыми QR-кодам можно расценивать и как осквернение, и как вандализм, сообщает KP.RU. Разбираться теперь во всём будут следователи.
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В принадлежности к криминальному миру Кобзона обвиняло, в частности, ФБР, в 1995-м запретившее ему въезд в США. Представители федеральной службы сообщили о причастности артиста к торговле оружием и наркотиками.
Могли конечно насочинять, но я не вижу мотива. Кобзон никак не критиковал США, между США и горбачёвской, а потом и ельцинсой РФ была дружба взасос... американцы активно выкачивали из РФ всё что только не было прибито гвоздями... Поэтому повода предвзятого отношения ФБР к Кобзону я не вижу. Ну а то что Кобзон активно дружил с лидерами криминала - это не секрет ни для кого. Видимо и к торговле наркотой тоже имел отношение... дыма без огня не бывает.