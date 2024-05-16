В Москве памятник Кобзону превратили в наркомагазин, разместив QR-коды на пластинках

В сквере в Оружейном переулке вдоль Садового кольца вот уже два года стоит памятник Иосифу Кобзону. На нём артист стоит с микрофонов руках, а вокруг него расположено 12 пластинок “Мелодия”. Раньше при сканировании QR-кода можно было послушать одну из знаменитых песен Кобзона. Но тут местные жители обнаружили, что при сканировании QR-код ведёт не на музыкальный портал, а в интернет-магазин. Причём магазин этот продаёт товары, никак не связанные с Кобзоном.