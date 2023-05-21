Толпа цыган держит в страхе поселок во Владимирской области

По словам очевидцев, все началось с неадекватного поведения цыган. Они громко слушали музыку и ездили по дорогам пьяные. На замечания прохожих цыгане отреагировали агрессивно. Завязалась драка.
После того как видео драки разлетелось по соцсетям, цыгане начали писать угрозы админам местных пабликов с требованием удалить данные кадры.
После конфликта к цыганам нагрянули силовики. Очевидцы утверждают, что кроме полиции были замечены ФСБ и спецназ.
В сообществе в ВК “Подслушано Автомобилистов | Владимир” также опубликовали скриншоты переписки администраторов группы в ВК “Подслушано в Балакирево” с нападавшими. Судя по ней, фигуранты дела угрожали им расправой за публикацию видео и даже вычислили, где работает один из владельцев сообщества.
Когда угрозы не подействовали, цыгане начали предлагать деньги, земли и даже жен.
Источник:
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а на фишках есть цыгане? ставьте посту минусы, посмотрим, сколько вас.
В скриншотах наоборот цыган промеж угроз говорит, что эти два наркомана могли кого-то сбить.
И провести проверку с пристрастием, а не причастны ли они к коррупции?
Да только много шишек харчуется с баронского стола...
В итоге будет так :