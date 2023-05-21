Толпа цыган держит в страхе поселок во Владимирской области





В сообществе в ВК “Подслушано Автомобилистов | Владимир” также опубликовали скриншоты переписки администраторов группы в ВК “Подслушано в Балакирево” с нападавшими. Судя по ней, фигуранты дела угрожали им расправой за публикацию видео и даже вычислили, где работает один из владельцев сообщества.