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Толпа цыган держит в страхе поселок во Владимирской области

Толпа цыган держит в страхе поселок во Владимирской области

Автор:
21 мая 2023 11:40
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: бандиты   видео   владимирская область   люди   фото   цыгане   
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По словам очевидцев, все началось с неадекватного поведения цыган. Они громко слушали музыку и ездили по дорогам пьяные. На замечания прохожих цыгане отреагировали агрессивно. Завязалась драка.

После того как видео драки разлетелось по соцсетям, цыгане начали писать угрозы админам местных пабликов с требованием удалить данные кадры.

После конфликта к цыганам нагрянули силовики. Очевидцы утверждают, что кроме полиции были замечены ФСБ и спецназ.


В сообществе в ВК “Подслушано Автомобилистов | Владимир” также опубликовали скриншоты переписки администраторов группы в ВК “Подслушано в Балакирево” с нападавшими. Судя по ней, фигуранты дела угрожали им расправой за публикацию видео и даже вычислили, где работает один из владельцев сообщества.


Когда угрозы не подействовали, цыгане начали предлагать деньги, земли и даже жен.


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Метки: бандиты   видео   владимирская область   люди   фото   цыгане   
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28  комментариев
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5k
Александр 2 часа назад
Ну и где эта заступница цыган, которая очень призывала отменить термин "инфоцыгане"? Она как-то повлияла на своих "подопечных"?
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10k
Бритва 5 минут назад
они начали проникать в интернет!
а на фишках есть цыгане? ставьте посту минусы, посмотрим, сколько вас.
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1k
Алексей 5 минут назад
Что-то не вяжется сюжет. В описании написано, что пьяные с музыкой ездили цыгане.
В скриншотах наоборот цыган промеж угроз говорит, что эти два наркомана могли кого-то сбить.
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16k
Vital Idol 16 минут назад
не жену, а дочку замуж!
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0
shelma2010 Полчаса назад
Жуть конечно эти цыгане...
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646
Dalekiy Poskot Полчаса назад
2010й. Апрель. Брянск. Я, ожидая поезд, заметил как девушку (лет 20) окружили цыганки. Вижу, уже она достаёт деньги, отдаёт. Иду туда, поднимаю волну. Полиция морозится. Девушка плачет - ни билета, ни денег. Ну дура, ну ладно. Вычислил цыганок, давай их давить. Удар сзади по голове, пинали человек пять, судя по пинкам. Очухался - кругом народ ходит и ему до пилы, что русского пинают, мол дело-то не моё. Полиция сработала на десятку - приняли заявление и... ВСЁ. С разбитой в хлам сипой встаю, прошу помощи у прохожих - шаразаются как от прокаженного. Это люди!? Это обезьяний приплод! Русские! Вы когда проснётесь млять!? Когда вас х#ярят толпой даги, чеченцы и пр нечисть, вы почему шлангами притворяетесь!? Ещё мне тут за Одессу рассказываете, ссыкуны, мол, Одесситы,после 2го мая. А вы кто!? Да е#альники раскромсать им всем и точка! Где вы, бохатыри, мля!!? От беды не сбежишь, коли сильно очком дорожишь, сцыкцны!!
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8k
mbr Полчаса назад
В первую очередь силовики должны нагрянуть в местную полицию, администрацию.
И провести проверку с пристрастием, а не причастны ли они к коррупции?
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2k
Дикие люди 49 минут назад
*Плача* ОЙ БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!! ЩА ВСЕ ПОТОНУУУУУУУУУУУУУУУУУТ!!
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12k
Shtoppi 53 минуты назад
отстреливать этих немытых как бешеных зверей.
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1k
pka2004 59 минут назад
Мрази поганые
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14k
Мистер Фикс Час назад
Давно пора прижучить этих грязномордых.
Да только много шишек харчуется с баронского стола...
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7k
Компьютер DELL монитором Час назад
Жену , дом, золото , цепи ....
В итоге будет так :
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1k
zu4ara Час назад
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29k
Ваня Час назад
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107k
parallax Час назад
Если бы Алоизович в своё время вместо захватнической войны занялся исключительно зачисткой стран от цыган, ни кто бы не оказал ему сопротивления.
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10k
BarOb 2 часа назад
И никого не интересует откуда у безработных дорогие машины, только потому-что это цыгане, даже подношения от цыган не считается взяткой
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21
Жан Батист Эммануэль Зорг 2 часа назад
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87
Homefighter 2 часа назад
Только огонь... Сжечь к х...ям
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8k
Александр Маслов 2 часа назад
Они, suki, ежиков едят
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