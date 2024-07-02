Четырёх похитителей итальянского бизнесмена в Москве отправили в СИЗО

Они представились полицейскими и силой затащили жертву в машину.
28 июня в центре Москвы похитили гендиректора компании-производителя технических газов SAID Rus Стефанио Гуидотти. Бандиты подкараулили его у дома и насвистели, что полицейские. Когда обман не прошёл - вытащили пистолеты, запугали итальянца и усадили в чёрный BMW.
Затем уехали в Брянскую область.
По одной из версий, у Гуидотти был конфликт с конкурентом по бизнесу, он якобы и заказал его похищение. Итальянца держали в частном доме, 1 июля силовики смогли его освободить.
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Четырёх преступников задержали, они приехали в Москву из Дагестана и Узбекистана. Теперь стали фигурантами уголовного дела по п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное организованной группой». И отправились на 2 месяца в СИЗО.
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Для этого гражданина сторона защиты просила «избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу». Суд отказал.
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Всем участникам преступления светит от 6 до 16 лет в колонии.
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