Четырёх похитителей итальянского бизнесмена в Москве отправили в СИЗО

28 июня в центре Москвы похитили гендиректора компании-производителя технических газов SAID Rus Стефанио Гуидотти. Бандиты подкараулили его у дома и насвистели, что полицейские. Когда обман не прошёл - вытащили пистолеты, запугали итальянца и усадили в чёрный BMW.

Затем уехали в Брянскую область.

По одной из версий, у Гуидотти был конфликт с конкурентом по бизнесу, он якобы и заказал его похищение. Итальянца держали в частном доме, 1 июля силовики смогли его освободить.