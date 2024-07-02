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Четырёх похитителей итальянского бизнесмена в Москве отправили в СИЗО

Четырёх похитителей итальянского бизнесмена в Москве отправили в СИЗО

Автор:
02 июля 2024 19:29
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   СУД   бандиты   бизнесмен   итальянец   похищение   сизо   
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Они представились полицейскими и силой затащили жертву в машину.

28 июня в центре Москвы похитили гендиректора компании-производителя технических газов SAID Rus Стефанио Гуидотти. Бандиты подкараулили его у дома и насвистели, что полицейские. Когда обман не прошёл - вытащили пистолеты, запугали итальянца и усадили в чёрный BMW.

Затем уехали в Брянскую область.

По одной из версий, у Гуидотти был конфликт с конкурентом по бизнесу, он якобы и заказал его похищение. Итальянца держали в частном доме, 1 июля силовики смогли его освободить.

Четырёх преступников задержали, они приехали в Москву из Дагестана и Узбекистана. Теперь стали фигурантами уголовного дела по п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное организованной  группой». И отправились на 2 месяца в СИЗО.

Для этого гражданина сторона защиты просила «избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу». Суд отказал.

Всем участникам преступления светит от 6 до 16 лет в колонии.

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Метки: Видео   Москва   СУД   бандиты   бизнесмен   итальянец   похищение   сизо   
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Corkscrew 37 минут назад
По ним одна выгребная яма на всех плачет.
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Kucher Полчаса назад
За похищение человека "мера пресечения, не связанная с заключением под стражу"? Это ж сколько ОПГ-диаспора должна за такое занести судье то? Видимо очень много, раз даже они не набрали нужную сумму.
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