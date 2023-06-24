19 фото урбанистического ада

С развитием урбанистики города стали более организованными и функциональными. Планировщики уделяют большое внимание организации транспортных развязок, строительству жилищных комплексов и социальной инфраструктуры. Современный подход к обустройству позволяет создавать города, которые максимально соответствуют потребностям жителей и обеспечивают им комфортную жизнь.
Однако урбанистика имеет и ряд весомых проблем. Некоторые «улучшения» приводят к уничтожению зон отдыха, растений и природных достопримечательностей, благодаря чему некогда уютные места превращаются в настоящие каменные джунгли. Некоторые города страдают от перенаселения, недостатка жилья и социальной напряжённости. Попытки урбанистики решить эти проблемы не всегда оборачиваются положительно. Предлагаем вам взглянуть на фото, которые наглядно подтверждают это.
Рио-де-Жанейро, Бразилия. Кажется, что над городом возвышается гора из домов
Человейник. Апартаментный комплекс в Гонконге
Это больше похоже на пасеку.
Напился в гостях, вышел за добавкой и забыл, куда возвращаться, и всё, бродить можно годами.
Штаб-квартира Румынского союза архитекторов. Слияние двух эпох на одном фото
Интересное расположение домов в Дубае
Славная пробочка образовалась
Попробуй разберись
В Китае есть здание, в котором проживает более 30 000 человек
Впечатляющее зрелище
Армия кондиционеров
Встретились два одиночества
Снято с самолета над Далласом, штат Техас
Индия — страна контрастов
Причудливые автомобили и городские улицы с высотными зданиями — обычное дело, но коровы, бродящие по ним — это нечто уникальное.
Токио, улица Хакусан и голубое небо за рекламой и проводами
Гуанси, Китай
Голландские сферические дома
Это как жить в самолёте.
Почему они все смотрят на меня?
Сельский и городской Мумбаи
Современный — далеко не всегда значит хороший
Любовь к дому и простору
Семья из Сиднея не захотела продавать свою собственность застройщикам, которые выкупили всю землю вокруг неё. И это несмотря на то, что им предлагали за неё десятки миллионов долларов. Вот так стойкость духа!
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