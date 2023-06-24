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19 фото урбанистического ада

19 фото урбанистического ада

Автор:
24 июня 2023 10:27
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Жизнь   в мире   город   люди   урбанистический ад   фото   
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С развитием урбанистики города стали более организованными и функциональными. Планировщики уделяют большое внимание организации транспортных развязок, строительству жилищных комплексов и социальной инфраструктуры. Современный подход к обустройству позволяет создавать города, которые максимально соответствуют потребностям жителей и обеспечивают им комфортную жизнь.

Однако урбанистика имеет и ряд весомых проблем. Некоторые «улучшения» приводят к уничтожению зон отдыха, растений и природных достопримечательностей, благодаря чему некогда уютные места превращаются в настоящие каменные джунгли. Некоторые города страдают от перенаселения, недостатка жилья и социальной напряжённости. Попытки урбанистики решить эти проблемы не всегда оборачиваются положительно. Предлагаем вам взглянуть на фото, которые наглядно подтверждают это.


Рио-де-Жанейро, Бразилия. Кажется, что над городом возвышается гора из домов

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Человейник. Апартаментный комплекс в Гонконге


Это больше похоже на пасеку.

Напился в гостях, вышел за добавкой и забыл, куда возвращаться, и всё, бродить можно годами.


Штаб-квартира Румынского союза архитекторов. Слияние двух эпох на одном фото


Интересное расположение домов в Дубае


Славная пробочка образовалась


Попробуй разберись


В Китае есть здание, в котором проживает более 30 000 человек


Впечатляющее зрелище


Армия кондиционеров


Встретились два одиночества


Снято с самолета над Далласом, штат Техас


Индия — страна контрастов


Причудливые автомобили и городские улицы с высотными зданиями — обычное дело, но коровы, бродящие по ним — это нечто уникальное.


Токио, улица Хакусан и голубое небо за рекламой и проводами

Гуанси, Китай

Голландские сферические дома

Это как жить в самолёте.

Почему они все смотрят на меня?


Сельский и городской Мумбаи

Современный — далеко не всегда значит хороший

Любовь к дому и простору

Семья из Сиднея не захотела продавать свою собственность застройщикам, которые выкупили всю землю вокруг неё. И это несмотря на то, что им предлагали за неё десятки миллионов долларов. Вот так стойкость духа!

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Метки: Жизнь   в мире   город   люди   урбанистический ад   фото   
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1  комментарий
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Elena Ki 48 минут назад
В Далласе у каждого дома есть и газон перед крыльцом и задний двор. В Сиднее - только подьездная дорожка. Странно, что в Сиднее не делают террассы. Зачем им двускатные крыши? У них снег бывает вообще?
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