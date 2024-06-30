Бомбежка коровами – забавный вид индийского протеста

Что такое большая коровья атака

Как известно, в Индии коровы священны. Значит, их нельзя убивать, бить, а там, где пройдет стадо, то останется плотный строй свежего коровьего помета. Так можно испортить любую красивую дорогу или сад.

Как индусам пришло это на ум

Все началось с того, что несколько лет назад в Гуджарате появилась кожная болезнь коров, которая очень быстро распространилась по фермерским стадам. Эта болезнь приводила к падежу скота, за год умерло 57 тысяч коров по стране.