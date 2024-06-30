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Бомбежка коровами – забавный вид индийского протеста

Бомбежка коровами – забавный вид индийского протеста

Автор:
30 июня 2024 09:54
Сообщество : Животные
Метки: Бомбежка коровами   Индия   в мире   животные   корова   протест   фото   
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Знаете, что делают индусы, когда недовольны властями или правительством? Выходят на митинги? Пишут плакаты? О, они куда более изобретательны – они выпускают коров!

Что такое большая коровья атака

Как известно, в Индии коровы священны. Значит, их нельзя убивать, бить, а там, где пройдет стадо, то останется плотный строй свежего коровьего помета. Так можно испортить любую красивую дорогу или сад.

Как индусам пришло это на ум

Все началось с того, что несколько лет назад в Гуджарате появилась кожная болезнь коров, которая очень быстро распространилась по фермерским стадам. Эта болезнь приводила к падежу скота, за год умерло 57 тысяч коров по стране.

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А правительство не предпринимало никаких мер, и фермеров (и владельцев коровьих приютов) это вывело из себя. Они просто выпустили своих коров на улицы или пригнали стада к административным зданиям, устроив в городках настоящий коллапс.

Ведь коровы мешали не то что ездить по дорогам, но даже ходить! Многие стали снимать и заливать в интернет ролики с массовым коровьим хаосом. Особенно вирусным стали кадры, как стадо коров вваливается в здание администрации Банасканты в Гуджарате. Им подкидывали туда траву, чтобы коровы не торопились уходить.

И всем это понравилось

В Индии довольно много коровьих приютов. Это такие небольшие субсидируемые некоммерческие организации, которые содержат в общей сложности 1800 приютов для бедных бездомных коров. Ведь в Индии бывают и холодные штаты, и зимой бездомные коровы голодают и мерзнут. Видели худющих коров на фотографиях? Это бездомные бедолаги, вот их и спасают и содержат в приютах.

С 2017 года правительство потратило около 152 миллионов долларов на создание приютов для брошенного скота. В Гуджарате в этом году на содержание приютов для коров и других животных был выделен 61 миллион долларов. И все это богатство в сложный период оборачивается против самого же правительства.

Потому что у этих приютов очень просто взять стадо коров на прокат. А чаще всего – просто явиться толпой в рамках беспорядков и отбить себе стадо коров, чтобы устроить переполох или испортить лужайку перед каким-то важным зданием.

В Индии такие случаи в СМИ назвали «коровьими бомбардировками». Чаще всего они связаны с вопросами фермерства, здоровья животных или нового законодательства, касающегося содержания животных или лечения болезней. Просто у людей, которых это волнует, больше прямых выходов на такие вот приюты с коровами.

И самое главное – корову нельзя арестовать. Даже если полицейские собирают коров в стадо, рано или поздно их возвращают на место в приют. И завтра же их опять приведут к зданию администрации, для этого достаточно одного человека! И их не конфискуют, потому что коровы и так ничьи, и девать их некуда!

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Метки: Бомбежка коровами   Индия   в мире   животные   корова   протест   фото   
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Terracotka
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