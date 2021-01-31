Одичавшие коровы Чернобыльской зоны ведут себя как дикие предки

Стадо за эти годы одичало и стало мало чем отличаться от стада буйволов. Раньше они бродили недалеко от Лубянки, поедая траву, и ходили на водопой к реке без всякой системы. Но сейчас стадо стало более скученно, и животные уже не бродят по отдельности. К тому же взрослые особи охраняют молодняк, телята всегда держатся в центре, а по бокам ― коровы и быки.