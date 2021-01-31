Одичавшие коровы Чернобыльской зоны ведут себя как дикие предки

Интересным наблюдением поделились сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
После аварии в Чернобыле вокруг АЭС появилась зона отчуждения, где нельзя проживать людям, но животные ― свободные существа, поэтому они спокойно бродят по этим территориям. Пять лет назад эти территории признали заповедной зоной, и недавно к диким обитателям заповедника добавились домашние ― одичавшее стадо коров, которое осталось без хозяев.
Коров когда-то держали самоселы деревни Лубянка, которая находится на границе с зоной отчуждения. Несколько лет назад в деревне никого не осталось, кроме животных. И вот с 2017 года за коровами наблюдают сотрудники заповедника.
Стадо за эти годы одичало и стало мало чем отличаться от стада буйволов. Раньше они бродили недалеко от Лубянки, поедая траву, и ходили на водопой к реке без всякой системы. Но сейчас стадо стало более скученно, и животные уже не бродят по отдельности. К тому же взрослые особи охраняют молодняк, телята всегда держатся в центре, а по бокам ― коровы и быки.
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