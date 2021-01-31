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Одичавшие коровы Чернобыльской зоны ведут себя как дикие предки

Одичавшие коровы Чернобыльской зоны ведут себя как дикие предки (4 фото)

Автор:
31 января 2021 09:24
Сообщество : Животные
Метки: Чернобыль   в мире   животные   корова   одичали   стадо   фото   
1199
4
Интересным наблюдением поделились сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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Метки: Чернобыль   в мире   животные   корова   одичали   стадо   фото   
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20k
Батончик с маком Час назад
может мамонты появятся
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9k
lon 12 минут назад
Мууууууууки )) Ну, а что им еще делать ? Инстинкт самосохранения есть у всех !
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