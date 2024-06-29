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Коты минской художницы Ирины Зенюк

Коты минской художницы Ирины Зенюк

Автор:
29 июня 2024 21:29
Метки: живопись   искусство   коты   
149
28

Ирина родилась и живет в Минске. По образованию — архитектор, по профессии — художник-иллюстратор. Любит детей, зверей и свою работу. Работы художницы получаются все, как на подбор, очень яркими, забавными, милыми и тёплыми.
Интересного вам просмотра!

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282
Александр 2 часа назад
Миленьнко..,......
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0
Медвежуть 6 минут назад
А где можно купить? 4 сверху? Оч понравилось
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5603 поста (5588 в горячем)

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