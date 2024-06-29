2.

💙Семёновна знаменита на весь район своим образцовым курятником. К ней неоднократно приезжали по обмену опытом даже с областного центра. 💙Баба Буся заменяет агентство новостей. Живёт по соседству с Котофеевыми. Воспитывает многочисленных внучат. Держит пару весёлых гусей. 💙Валерьяновна. Самая загадочная личность в округе. Говорят, что ей 300 лет, что летает в ступе, что варит приворотное зелье. Да мало ли что говорят?.. Валерьяновна - первый помощник и в беде, и в радости. Её веселящий эликсир снимает все печали! При этом она видный учёный и даже член-корреспондент АН. 💙Кот Щукарь - старый рыбак, врун, как все рыбаки, и сплетник, каких поискать