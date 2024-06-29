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Ирина родилась и живет в Минске. По образованию — архитектор, по профессии — художник-иллюстратор. Любит детей, зверей и свою работу. Работы художницы получаются все, как на подбор, очень яркими, забавными, милыми и тёплыми.
Интересного вам просмотра!
2.
Знакомство с жителями славной Котофеевки. Наши ветераны
💙Семёновна знаменита на весь район своим образцовым курятником. К ней неоднократно приезжали по обмену опытом даже с областного центра. 💙Баба Буся заменяет агентство новостей. Живёт по соседству с Котофеевыми. Воспитывает многочисленных внучат. Держит пару весёлых гусей. 💙Валерьяновна. Самая загадочная личность в округе. Говорят, что ей 300 лет, что летает в ступе, что варит приворотное зелье. Да мало ли что говорят?.. Валерьяновна - первый помощник и в беде, и в радости. Её веселящий эликсир снимает все печали! При этом она видный учёный и даже член-корреспондент АН. 💙Кот Щукарь - старый рыбак, врун, как все рыбаки, и сплетник, каких поискать
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