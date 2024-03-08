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Поэт женской красоты и весны Джордж Элгар Хикс

Поэт женской красоты и весны Джордж Элгар Хикс

Автор:
08 марта 2024 13:05
Сообщество : Искусство
Метки: Джордж Элгар Хикс   жанр   живопись   искусство   картина   направление   портрет   предопределение   художник   
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Жизнь этого живописца представляет собой наглядный пример истинности утверждения о том, что судьба найдёт и за печкой, если человеку предопределено конкретное призвание.

Джордж Элгар Хикс (1824 – 1914) был английским художником викторианской эпохи.

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Он наиболее известен своими большими жанровыми картинами, которые по стилю подражают Уильяму Пауэллу Фриту, но также был и светским портретистом.

Джордж Элгар Хикс родился 13 марта 1824 года в Лаймингтоне, Хэмпшир, и был вторым сыном судьи. Его родители прочили Хиксу карьеру врача. И, как послушный сын, он в 1840-1842 годах изучал медицину в колледже.

Однако после трёх лет «пылкого и неприятного обучения» Хикс решил, что хочет быть художником, поскольку с юности любил рисовать. В силу сложившихся обстоятельств Хикс начал обучение значительно позже, чем большинство художников того времени.

В 1843 году Хикс посещал Академию Сасса, а к 1844 году поступил в Королевскую академию. В 1847 году женился на Марии Харисс, и за семь последующих лет у них родилось шестеро из восьми детей.

В этот период он не добился особого успеха как художник и позже называл своё творчество того времени «мелким и неважным». Он винил напряжение семейной жизни, из-за которой у него было мало времени на изучение искусства и общение с другими художниками.

В 1859 году Хикс написал свою первую большую жанровую картину «День дивидендов в Банке Англии». Это типичная жанровая картина, изображающая сцену с участием представителей различных социальных слоёв общества.

В последующие годы он написал ещё несколько больших картин, посвящённых современной жизни, которые в целом были плохо оценены критиками.

К концу 1860-х годов популярность жанровой живописи упала, и Хикс начал фокусироваться на исторических сюжетах, что привело к появлению светских портретов в 1870-х годах. И живописец полностью сосредоточился на создании портретов, которые имели колоссальный успех и обеспечивали безбедную жизнь.

В 1884 году Хикс снова женился после смерти Марии в 1881 году. В 1890-х годах он вышел на пенсию и умер за месяц до объявления Первой мировой войны.

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Метки: Джордж Элгар Хикс   жанр   живопись   искусство   картина   направление   портрет   предопределение   художник   
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2  комментария
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59k
Мойша 2 часа назад
Своей манерой письма Джордж Элгар Хикс предвещает технику письма конца XIX в. и таких художников типа Писарро.
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13k
Sapsan 7 минут назад
Это не он придумал бозон хикса?
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