Поэт женской красоты и весны Джордж Элгар Хикс

Он наиболее известен своими большими жанровыми картинами, которые по стилю подражают Уильяму Пауэллу Фриту, но также был и светским портретистом.

Джордж Элгар Хикс родился 13 марта 1824 года в Лаймингтоне, Хэмпшир, и был вторым сыном судьи. Его родители прочили Хиксу карьеру врача. И, как послушный сын, он в 1840-1842 годах изучал медицину в колледже.

Однако после трёх лет «пылкого и неприятного обучения» Хикс решил, что хочет быть художником, поскольку с юности любил рисовать. В силу сложившихся обстоятельств Хикс начал обучение значительно позже, чем большинство художников того времени.