Мастер исторических портретов Генрих фон Ангели

Несколько полотен входят в состав экспозиции Британской королевской коллекции, а также коллекции Уоллеса и Музея Виктории и Альберта. В 1915 году он получил премию Pour le Mérite в области наук и искусств.

Фон Ангели появился на свет в 1840 году в Эденбурге, входившем тогда в состав Австрийской империи, ныне известном как Шопрон в Венгрии. Проходил обучение в Академии изящных искусств Вены, Академии искусств Дюссельдорфа и в Мюнхене, а в 1862 году вернулся в Вену. С 1870 года жил на несколько городов – Берлин, Лондон и Вена, и писал портреты.

Его успех в светском портрете отчасти объясняется тем, что он умел изумительно точно воспроизводить военную форму, жемчуг и другие важные элементы гармоничного образа знатных персон. Помимо королевских особ и политиков, он писал и других известных персон, например, немецкого химика Августа Вильгельма фон Гофмана.

Жанровые картины в творчестве фон Ангели тоже были, но только в начале карьеры. После признания и завоевания популярности публики художник сосредоточился исключительно на портретах. В 1876 году стал профессором Венской Академии. А в 1894 году одному из районов города присвоили имя художника.

Генрих фон Ангели умер в октябре 1925 года. Могила художника находится на центральном кладбище Вены.