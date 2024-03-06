Мастер исторических портретов Генрих фон Ангели

Портреты великих и знаменитых – это довольно специфическое направление в живописи. Ведь мастеру необходимо соблюсти баланс между исторической достоверностью и стремлением польстить модели, зачастую богатой, знатной и влиятельной.
Генрих Антон фон Ангели (8 июля 1840 года, Эденбург (сейчас Шопрон, Венгрия) - 21 октября 1925 года, Вена) – австрийский исторический и портретный живописец с этим отлично справлялся. В числе его работ портреты королевы Виктории, её дочери, кайзера Вильгельма I, Бенджамина Дизраэли, Герберта Китченера.
Несколько полотен входят в состав экспозиции Британской королевской коллекции, а также коллекции Уоллеса и Музея Виктории и Альберта. В 1915 году он получил премию Pour le Mérite в области наук и искусств.
Фон Ангели появился на свет в 1840 году в Эденбурге, входившем тогда в состав Австрийской империи, ныне известном как Шопрон в Венгрии. Проходил обучение в Академии изящных искусств Вены, Академии искусств Дюссельдорфа и в Мюнхене, а в 1862 году вернулся в Вену. С 1870 года жил на несколько городов – Берлин, Лондон и Вена, и писал портреты.
Его успех в светском портрете отчасти объясняется тем, что он умел изумительно точно воспроизводить военную форму, жемчуг и другие важные элементы гармоничного образа знатных персон. Помимо королевских особ и политиков, он писал и других известных персон, например, немецкого химика Августа Вильгельма фон Гофмана.
Жанровые картины в творчестве фон Ангели тоже были, но только в начале карьеры. После признания и завоевания популярности публики художник сосредоточился исключительно на портретах. В 1876 году стал профессором Венской Академии. А в 1894 году одному из районов города присвоили имя художника.
Генрих фон Ангели умер в октябре 1925 года. Могила художника находится на центральном кладбище Вены.
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