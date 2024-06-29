Великая лунная мистификация 1835 года – кто и зачем затеял грандиозный серийный обман?

Гершель был одним из тех невероятно талантливых умов, которые работали в самых разных дисциплинах. Помимо того что он был астрономом, химиком и математиком, он занимался ботаникой и фотографией. Наука была семейным увлечением: его отец открыл Уран, а младший Гершель назвал четыре луны этой планеты и семь лун Сатурна.

Он строил собственные телескопы, помогал выяснить причину астигматизма, делал модели лунных кратеров и даже стал одним из основателей Королевского астрономического общества. Поскольку Гершель был таким широко известным специалистом, любые открытия, приписываемые ему, должны были априори быть истиной. На самом деле Гершель и не подозревал, что его имя будет нещадно эксплуатироваться в течение долгого времени.