Великая лунная мистификация 1835 года – кто и зачем затеял грандиозный серийный обман?

В ней всё смешалось –
кони, люди поддельные заказные газетные статьи, знаменитый астроном, человек-летучая мышь, Эдгар Аллан По и месть. И ещё немного Жюля Верна.
Люди попадаются на мистификации – это факт. Будь то русалки, следы снежного человека или пришельцы - некоторые готовы поверить во что угодно. Вдвойне плохо, когда источником мистификации является обычный, повседневный, проверенный и авторитетный источник новостей. Так было в августе 1835 года, когда газета New York Sun запустила сложную многосерийную мистификацию, убеждавшую людей, что на Луне можно найти города, реки и людей-летучих мышей. Она называлась «Великая лунная мистификация».
Хорошая мистификация должна содержать элемент правды. Это тоже факт. И первое, что было сделано в первоначальной статье, - это попытка придать информации достоверность, связав её с сэром Джоном Гершелем.
Гершель был одним из тех невероятно талантливых умов, которые работали в самых разных дисциплинах. Помимо того что он был астрономом, химиком и математиком, он занимался ботаникой и фотографией. Наука была семейным увлечением: его отец открыл Уран, а младший Гершель назвал четыре луны этой планеты и семь лун Сатурна.
Он строил собственные телескопы, помогал выяснить причину астигматизма, делал модели лунных кратеров и даже стал одним из основателей Королевского астрономического общества. Поскольку Гершель был таким широко известным специалистом, любые открытия, приписываемые ему, должны были априори быть истиной. На самом деле Гершель и не подозревал, что его имя будет нещадно эксплуатироваться в течение долгого времени.
Первый намёк на то, что история будет, появился в виде объявления, опубликованного 21 августа. 25 августа появилась первая статья, она вышла под заголовком «Великие астрономические открытия, сделанные за последнее время сэром Джоном Гершелем и другими учёными у мыса Доброй Надежды». Использование мыса Доброй Надежды было ещё одним умным ходом, поскольку в этом месте располагалась Королевская обсерватория, что придавало истории ещё больше правдоподобия. Сами истории были написаны под именем доктора Эндрю Гранта, который путешествовал с Гершелем и документировал его наблюдения. Разумеется, Гранта не существовало в природе.
В шести статьях рассказывалось о том, что Луна кишит жизнью, причём некоторые виды идентичны земным, а другие сильно отличаются.
На каждого козла или зубра приходились единороги и бесхвостые бобры, которые ходили вертикально. В статье описывались существа с человеческой внешностью и крыльями, похожими на крылья летучей мыши. Им даже присвоили научное название Vespertilio-homo (Vespertilio - род летучих мышей, также известных как весперы или вечерницы; само слово vesper на латыни означает вечер).
Предположительно, люди-летучие мыши построили на поверхности Луны аналоги храмов - культовые сооружения. Возможность сделать такие точные открытия и наблюдения была обусловлена новым телескопом, построенным Гершелем. Конечно, по странному стечению обстоятельств, он был уничтожен после того, как все открытия были сделаны, потому что солнечный свет через мощный объектив поджёг здание обсерватории. Для иллюстрации работ были созданы литографии, на некоторых из которых можно увидеть людей-летучих мышей, единорогов, пальмы и многое другое - всё это наводит на мысль о странном мире прямо над нами в небе.
Непосредственным эффектом для издания стал рост тиража. Увеличение тиража позволило газете процветать в условиях жёсткого рынка благодаря статьям о Луне.
И, конечно же, это был полный обман. Несмотря на то, что в этом были замешаны и другие люди, генезис Великой лунной мистификации ведёт к одному человеку, писателю, журналисту и редактору Ричарду Адамсу Локку. Локк пытался достичь двух целей. Первая – продать больше газет. Вторая – высмеять научных и религиозных деятелей, которые делали грандиозные, недоказуемые заявления о Солнечной системе и преподносили их как факты. Одним из примеров является «Открытие многих отличительных следов лунных обитателей, особенно одного из их колоссальных зданий» – работа, представленная в 1824 году астрономом Францем фон Паулой Груйтуйзеном. Хотя Груйтуйзен точно угадал, что лунные кратеры были вызваны столкновениями, его предположение о городах и джунглях на Луне было опровергнуто наблюдателями с более совершенными телескопами.
Ещё одной мишенью Локка был преподобный Томас Дик, автор книги «Христианский философ». Хотя Дик отстаивал идею мирного сосуществования науки и религии и выступал за отмену рабства, он также делал невероятные предположения о населении Солнечной системы. Он утверждал, что математически определил, что в Солнечной системе живёт 21,9 триллиона человек, а население Луны превышает 4 миллиарда; основанием для этого послужило простое применение плотности населения Англии по отношению к предполагаемым размерам других планет.
По мере распространения информации о «Великой лунной мистификации» некоторые люди воспринимали её всерьёз, а другие – исключительно как шутку.
Когда через несколько недель выяснилось, что это была чистейшей воды мистификация, газета так и не напечатала опровержения. Сэр Гершель поначалу находил всю эту историю довольно забавной, но позже устал отвечать на вопросы о ней. А вот кого эта история ничуть не позабавила, так это Эдгара Аллана По. По утверждал, что история с лунной мистификацией была не просто выдумкой, а плагиатом. Его обвинения основывались на том, что он написал очень похожую историю, которая была опубликована двумя месяцами ранее в «Южном литературном вестнике». Называлась она «Беспримерное приключение Ганса Пфаалля», а редактором произведения был... Ричард Адамс Локк.
Предполагалось, что история По сама будет мистификацией. Кроме того, предполагалось, что она будет выходить в нескольких частях. В центре рассказа – человек, который отправляется на Луну на воздушном шаре с устройством, производящим пригодный для дыхания воздух. Однако По прекратил работу над рассказом. После использования его идей он задумал отомстить (в конце концов, он был Эдгаром Алленом По). В 1844 году По опубликовал рассказ о том, что воздухоплаватель Монк Мейсон пересёк Атлантику за три дня на шаре. Эта история стала сенсацией, но через два дня она сдулась, когда выяснилось, что рассказ По был мистификацией, и что он сделал это, чтобы поймать газету Sun и своего редактора на выдуманной истории, выдаваемой за правду.
Одним из долговременных последствий этой истории с Луной и воздушным шаром стало то, что она дважды вдохновила Жюля Верна. Французский писатель, которого многие считают одной из самых значительных фигур в научной фантастике, упоминает и Великую лунную мистификацию, и оригинальный рассказ По в книге «С Земли на Луну» 1865 года. Кроме того, рассказ По о воздушном шаре пробудил его интерес к этому способу путешествий, который он отразил в романах «Вокруг света за 80 дней» и «Пять недель на воздушном шаре».
Что примечательно, «Великая лунная мистификация» умудрилась стать одновременно и правдоподобной, и невероятной. Кажется странным, что издательство поставило под удар репутацию газеты, чтобы продать тираж, основанный на полностью вымышленной истории. Но авантюра сработала.
Очень странно, что читатели вообще в это поверили. Но история на множестве примеров доказывает, что люди готовы поверить во многое, даже игнорируя огромное количество весомых доказательств. Мало какие газетные «утки» могут похвастаться успехом, сравнимым с «лунной уткой», ставшей результатом проделки Ричарда Адамса Локка.
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Александр Петров в главной роли!
Хоть что-то сниму новое, а не переснимут старое !