Кровать в домах этих людей только для красоты

Это древняя традиция, которая не прервалась и по сей день, когда даже бедняк может позволить себе несложную постель. Видимо, так и правда в чем-то удобнее.

Почему песок лучше матраса

Потому что в Индонезии жарко, всегда было жарко, а не то что кондиционеров, вентиляторов раньше не было. И песчаные кучи стали лучшим регулятором температуры во сне для человека.

В жару он может охладить ноги, а ночью, когда холодает, помогает сохранять тепло.