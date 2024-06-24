Кровать в домах этих людей только для красоты

В Японии вместо подушек спали на чурбачках, потому что так полезнее. А в Индонезии рыбаки из Батанга пошли дальше, они считают самой удобной кроватью кучку песка.
Это древняя традиция, которая не прервалась и по сей день, когда даже бедняк может позволить себе несложную постель. Видимо, так и правда в чем-то удобнее.
Почему песок лучше матраса
Потому что в Индонезии жарко, всегда было жарко, а не то что кондиционеров, вентиляторов раньше не было. И песчаные кучи стали лучшим регулятором температуры во сне для человека.
В жару он может охладить ноги, а ночью, когда холодает, помогает сохранять тепло.
Песок привозится с чистых нетронутых пляжей. Есть даже поверья, с какого пляжа песок наиболее полезный и даже обладает целебными свойствами. Особенно помогает от ревматизма и зуда. Любишь девушку? Привези на лодке ей хорошего песка на ложе!
Хотя от зуда мелких паразитов и блох и правда может помогать, не зря же псы валяются в песке, чтобы вытрясти вредителей из шерсти.
Эта кровать тут для красоты!
Тем не менее рыбаки не чужды цивилизации, не стоит думать, что это закрытое сообщество. Они покупают современные вещи, любят колу. В подражание современным традициям они даже стали ставить в себе в жилище кровати.
Если по телевизору то и дело показывают в сериалах, что у кого-то есть кровать, то и у них она должна быть. Правда, пользуются ей редко, не выдерживают и возвращаются к уютному сну в любимой песчаной куче.
Даже рожать местные женщины предпочитают на ложе из песка! И соглашаются поехать в больницу с кушетками только в критических случаях. Отказаться от традиции способны только молодые люди, которые нашли работу в городе.
Там им приходится снимать комнату, куда запрещено притаскивать ведра песка. Приходится переучиваться, а своих детей спать на песке они научить уже не смогут.
Спали когда-нибудь прямо на песке? Я на полотенце на песке, ужасно неудобно, жестко, пока прокопаешь себе все ямки, чтобы не затекало тело, уже и утро настанет.
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