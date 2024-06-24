FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9629 постов • 874 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Кровать в домах этих людей только для красоты

Кровать в домах этих людей только для красоты

Автор:
24 июня 2024 08:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   в мире   для красоты   кровать   люди   мебель   сон   фото   
481
5

В Японии вместо подушек спали на чурбачках, потому что так полезнее. А в Индонезии рыбаки из Батанга пошли дальше, они считают самой удобной кроватью кучку песка.

Это древняя традиция, которая не прервалась и по сей день, когда даже бедняк может позволить себе несложную постель. Видимо, так и правда в чем-то удобнее.

Почему песок лучше матраса

Потому что в Индонезии жарко, всегда было жарко, а не то что кондиционеров, вентиляторов раньше не было. И песчаные кучи стали лучшим регулятором температуры во сне для человека.

В жару он может охладить ноги, а ночью, когда холодает, помогает сохранять тепло.

×

Песок привозится с чистых нетронутых пляжей. Есть даже поверья, с какого пляжа песок наиболее полезный и даже обладает целебными свойствами. Особенно помогает от ревматизма и зуда. Любишь девушку? Привези на лодке ей хорошего песка на ложе!

Хотя от зуда мелких паразитов и блох и правда может помогать, не зря же псы валяются в песке, чтобы вытрясти вредителей из шерсти.

Эта кровать тут для красоты!

Тем не менее рыбаки не чужды цивилизации, не стоит думать, что это закрытое сообщество. Они покупают современные вещи, любят колу. В подражание современным традициям они даже стали ставить в себе в жилище кровати.

Если по телевизору то и дело показывают в сериалах, что у кого-то есть кровать, то и у них она должна быть. Правда, пользуются ей редко, не выдерживают и возвращаются к уютному сну в любимой песчаной куче.

Даже рожать местные женщины предпочитают на ложе из песка! И соглашаются поехать в больницу с кушетками только в критических случаях. Отказаться от традиции способны только молодые люди, которые нашли работу в городе.

Там им приходится снимать комнату, куда запрещено притаскивать ведра песка. Приходится переучиваться, а своих детей спать на песке они научить уже не смогут.

Спали когда-нибудь прямо на песке? Я на полотенце на песке, ужасно неудобно, жестко, пока прокопаешь себе все ямки, чтобы не затекало тело, уже и утро настанет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Жизнь   в мире   для красоты   кровать   люди   мебель   сон   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
Андрей Иванов Полчаса назад
в Японии лес на вес золота, поэтому у них стены бумажные, а спят на полу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3539 постов (3346 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

805269



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Опять этот чёрный непревзойденный юмор, который сделает наш день
Опять этот чёрный непревзойденный юмор, который сделает наш день
Набирающие популярность в сообществах
Андрей Тарковский — как начать смотреть его фильмы⁠⁠
Андрей Тарковский — как начать смотреть его фильмы⁠⁠
Ребята, женитесь на стюардессах
Ребята, женитесь на стюардессах
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Прикол#люди#Индия#Россия#Подмосковье#дети
#в мире#новости#интересно#полиция#забавно#инцидент#сарказм
#животные#СССР#кошка#факты#драка#собака#кино
Как на картине: путешествие по следам великих художников Как на картине: путешествие по следам великих художников Американец рассказал, что удивило больше всего во время жизни в России Американец рассказал, что удивило больше всего во время жизни в России Люди собирают вещи и уезжают: этот процветающий городок называют "вторым Чернобылем" Люди собирают вещи и уезжают: этот процветающий городок называют "вторым Чернобылем" Что мигранты сделали со Швецией Что мигранты сделали со Швецией Женщина во сне делает онлайн-покупки и влезает в долги Женщина во сне делает онлайн-покупки и влезает в долги Жители готовы бежать: целый остров в Карибском море может оказаться под водой Жители готовы бежать: целый остров в Карибском море может оказаться под водой

На что жалуетесь?

Вернуться