Новая жизнь: для "честного" бездомного собрали 34 тысячи евро за день

33-летний бездомный Хаджер Аль-Али из Нидерландов заявил, что его жизнь полностью перевернулась с ног на голову после того, как добрые люди собрали для него 34 102 евро всего за один день.

Мужчина, который 18 месяцев спал на улице, теперь сможет наконец снять себе жилье на эти деньги. Средства собрали с помощью сайта "Поддержка честного Хаджера". Отец двоих детей также получил множество сообщений от людей, предлагающих ему работу. Один анонимный пользователь перевел 750 евро одним платежом, а всего было сделано 2 800 пожертвований.