Новая жизнь: для "честного" бездомного собрали 34 тысячи евро за день

По словам сотрудников полиции, мужчина принес в участок бумажник, в котором было около 2 000 евро.
33-летний бездомный Хаджер Аль-Али из Нидерландов заявил, что его жизнь полностью перевернулась с ног на голову после того, как добрые люди собрали для него 34 102 евро всего за один день.
Мужчина, который 18 месяцев спал на улице, теперь сможет наконец снять себе жилье на эти деньги. Средства собрали с помощью сайта "Поддержка честного Хаджера". Отец двоих детей также получил множество сообщений от людей, предлагающих ему работу. Один анонимный пользователь перевел 750 евро одним платежом, а всего было сделано 2 800 пожертвований.
Ранее мужчина нашел бумажник на центральном вокзале Амстердама, когда "делал обход" в поисках пустых пластиковых бутылок, чтобы обменять их на наличные.
По словам полицейских, он сдал кошелек, в котором было около 2 000 евро, но в нем не было ни документов, удостоверяющих личность, ни чего-либо, что позволило бы связаться с владельцем.
"Поскольку мы считаем, что за честность нужно платить, он получил приз "серебряный палец", который мы иногда вручаем гражданам, и подарочный ваучер на 50 евро", — добавили сотрудники правоохранительных органов. .
Издание отмечает, что если деньги не будут востребованы в течение года, они перейдут к нашедшему.
"Я хочу поблагодарить всех так, так, так много. Я не могу описать, что я сейчас чувствую. Люди говорят мне самые приятные и милые слова. Я не знаю, что сказать, я полон адреналина", — рассказал Хаджер, заявив, что на собранные деньги он сможет поменять свою жизнь в лучшую сторону.
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