Уже надоевшие клише и штампы из современных фильмов

Иной раз в кино такого покажут, что начинаешь задумываться — реально так происходит или же это создатели фильма решили нарушить все законы физики.
В этой публикации давайте вспомним самые странные, но уже привычные клише, ляпы и прочие условности, которые часто используются в фильмах.
1. Что бы ни происходило, женщины всегда накрашены. Даже если они только что проснулись, пробежали по джунглям и съездили на шашлыки. Также их волосы всегда выглядят шикарно. Эффект усиливается в различных исторических фильмах.
2. Если человек выходит из комы, то он легко может встать и пойти. Полежит, конечно, для приличия, а потом заявит, мол, належался я уже за пять лет, нужно идти чего-то делать.
3. Вентиляция - это просто отличное решение для побега или для того, чтобы пробраться к секретным помещениям. При этом, чем секретнее помещение, тем значительнее там вентиляция. Там даже по пластунски не нужно передвигаться, нужно лишьш немного пригнуться.
4. Если в фильме есть ученый, то Сайрес Смит из "Таинственного острова" перед ним просто ребенок. Персонаж, который относится к слову "ученый", одинаково хорошо может подковать коня, остановить атомный реактор, напрограммировать взлом интеллектуальной системы.
5. Круче ученого только программист. Ему достаточно взглянуть на экран, где мелькают хаотичные цифры и строки, чтобы потом сказать - "Ну, тут всё понятно". После этого он при помощи хаотичного постукивания по клавиатуре "взламывает систему", "управляет спутником", "закрывает кредит", "подсматривает за Моникой Левински".
6. Если человек получает удар по голове, то он тут же отключается. Причем часто - на строго определенное количество времени. Как только время кончилось, человек приходит в себя и продолжает функционировать со словами "Что это было?".
7. Странно, но факт, у бомб одинаковое устройство с двумя проводами. Естественно, обязательно есть специалист, который точно знает, какой провод резать, чтобы остановить процесс отсчета.
8. Когда происходит расследование и имеются снимки, то часто произносят фразу "Приблизь, чтобы разглядеть". "Программист" приближает, а картинка становится чётче. А потом еще его просят "Поверни и покажи с другой стороны". И он поворачивает, даже если человек на фотографии спрятался за деревом.
9. Когда кто-то ведет машину, то ему не нравится смотреть на дорогу. Он смотрит на своего собеседника.
10. Кто-то вообще работает в кино? Когда начинается череда событий, то считается, что на работу можно вообще не ходить. При этом герои всегда имеют возможности больше своих доходов. Дом, автомобиль, поездки.
11. Если вдруг за героем кто-то гонится из "страшненьких", то герой обязательно споткнется и упадет. При этом он может с ужасом смотреть на приближающегося противника, медленно подниматься, а потом снова бежать. Но что характерно, за это время расстояние между ними не сокращается.
12. Если главный герой стреляет примерно в середине фильма, то с большой вероятностью, что его оружие заклинит или закончатся патроны. Также такая ситуация может быть быть в самом конце, когда главный злодей вроде бы уже должен уничтожить героя.
13. Однажды один из персонажей может куда-то пропасть. Но можно быть уверенным, что он обязательно появится в самом критическом моменте фильма. При этом он поможет главному герою, ударив злодея при помощи ... (лопаты, трубы, индюка, скалки, подноса).
14. Если вдруг за спиной героев раздается взрыв, то их отбрасывает волной. Но вот только остаются они полностью целыми, даже с одеждой всё нормально.
15. Молодые девушки почему-то влюбляются в пятидесятилетних юношей, которых играют известные седеющие актеры.
16. Главные герои запросто могут собраться вместе. У всех совпадает рабочий график, все имеют свободное время.
17. Если вдруг кому-то нужно уничтожить данные на компьютере, то достаточно просто выстрелить в монитор. Точно также уничтожаются данные с камеры видеонаблюдения.
18. Утром на столе всегда еда. Если на столе еды нет, то всегда полный холодильник, хотя главный герой последний раз ходил в кино в магазин еще где-то в начале 90-х.
19. Всегда есть свободные парковочные места возле любого здания. Естественно, возле входа.
20. Когда главные герои (мужчина с женщиной) любят друг друга ночью, то, видимо, делают это на потолке, так как потом откуда-то они сваливаются в кадре в кровать.
21. Если фильм относится к жанру "фэнтези", то главный герой в момент битвы не имеет шлема. А еще у него так красиво развиваются на ветру ухоженные волосы.
22. Если из подвала раздается какой-то звук, то нужно взять в руки фонарь и швабру, подойти к подвалу, открыть дверь, посветить в пространство фонариком и спросить "Ху из ит?". Если никто не ответил, то нужно спуститься вниз и попытаться отыскать источник рыка.
23. Пьяные персонажи это вообще какой-то бич кино. У них почему-то заплетается язык, они падают, они ведут себя как обычные люди, но только пьяные. И что характерно, через пару часов они уже бодрячком.
24. Если вдруг у какого-то персонажа появляются раны и шрамы, то через несколько минут через них принято забывать. Что характерно, некоторые шрамы уходят сами собой. А раны вообще лечатся легко - нужно лишь перевязать какой-нибудь тряпочкой.
25. Если вдруг кто-то просыпается ночью от шума, крика, то ему нужно обязательно сесть на кровати. Если вдруг снится кошмар, то также нужно сесть, но с удвоенной скоростью. Лицо при этом должно быть мокрое.
26. Вне зависимости от места действия герои заходит в дом и не снимают обувь. Руки перед едой не моют.
27. Любой замок можно открыть, если выстрелить в него. Даже в кодовый.
28. Если главному герою суждено выжить (а он выживает), то все пули будут лететь мимо.
29. Чаще всего у главного героя обязательно есть "девушка для помощи", которая либо реально помогает, либо постоянно мешает. С большой долей вероятности в конце они влюбляются друг в друга.
30. Если главный герой попадает в мир динозавров, то здоровенный динозавр почему-то пытается съесть букашку в виде человека, хотя вокруг много еды.
31. Любой химик в фильме всегда показан в помещении, где есть колбочки с разноцветными веществами. При смешении веществ часто идет дым.
32. В исторических фильмах могут присутствовать расы и национальности, которых не могло быть в указанном месте и историческом периоде. В этом плане заяц из "Сборной Санкт-Петербурга" с колготками на голове и в юбке выглядит куда более реалистичным персонажем.
33. В российских фильмах все чаще и чаще в кошельке у героев находятся купюры номиналом только 5 тысяч рублей. Этой купюры вполне хватит, чтобы дать чаевые, дать сыну на карусели, заплатить за кофе без сдачи, сдать на шторы, дать на чай и шаурму знакомому бомжу.
34. Частенько бывает, когда из кармана вынимают нужную сумму денег. "С вас 2 доллара 17 центов" - говорит кучерявый паренек. Главный герой протягивает ему две мятые бумажки и несколько монеток, которые находились у него в кармане.
Источник:
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Ну, это и в жизни так происходит. Меня не напрягает ))
Пффф...
- Слушай, вон дерево видишь? Хочу сфотографироваться, - говорит грузин фотографу.
- Пожалуйста! А как вы хотели - на дереве, под деревом или возле?
- За деревом!
- ???
- Я пошлю карточку маме. Она посмотрит и скажет: "Вах, вах, а где мой Гоги?". А я выйду из-за дерева и скажу: "Здравствуйте, мама!"
Сейчас с этим получше, но недокументированные возможности команды LS, с помощью которой можно "взломать" (получить неавторизованный доступ) к базе данных силового министерства по прежнему потрясают. Иногда герой просто вводит строчку со словами "А так?" - "Нет?", потом еще строчку с теми же словами, и на третьей строчке показывает герою-боевику длинные списки державных секретов.
Кул-хацкер, который везде получает доступ, смотрит камеру президента США в туалете, покупает главным героям билеты на ракету до орбиты и пр., он обязательно недочеловек-задрот, эффект усиливается наличием в этой роли китайца (с неграми уже так нельзя), главные крутые герои смотрят на него как на сопровождающего их поросенка Пятачка, бабы вообще воспринимают его как бесполое существо, хотя со способностями командой LS взламывать секретные базы на серверах такой "Пятачок" служил бы в самом секретном госучерждении, а зарплата у него уже должна быть, как у всех долботрясов в ролях главных героев вместе взятых.
Кстати, хорошими фильмами становятся как раз те, где не занимаются такой хней, как искры от пуль, хрен-попадешь-очередью с 10 метров, научил стрельбе за один вечер или каратэ за месяц.
36. В русских фильмах бандюки на BMW M серии (или другой спортивной тачке) ни как не может оторватся от дохлой ментовской вазовской десятки. И не важно в городе или за городом на трассе.
Главный герой участвует в засаде на сходку бандюков, которые передают партию наркотиков или оружия, пропадают деньги/наркотики, весь фильм думают на главного героя, оказывается, что нетрудовые ценности подмел напарник-лучший друг/харизматичный начальник, пытающийся весь фильм помочь ГГ.