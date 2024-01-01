Уже надоевшие клише и штампы из современных фильмов

В этой публикации давайте вспомним самые странные, но уже привычные клише, ляпы и прочие условности, которые часто используются в фильмах.

1. Что бы ни происходило, женщины всегда накрашены. Даже если они только что проснулись, пробежали по джунглям и съездили на шашлыки. Также их волосы всегда выглядят шикарно. Эффект усиливается в различных исторических фильмах.

2. Если человек выходит из комы, то он легко может встать и пойти. Полежит, конечно, для приличия, а потом заявит, мол, належался я уже за пять лет, нужно идти чего-то делать.