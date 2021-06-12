Фильмы-ремейки, которые гораздо лучше оригиналов

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Новые фильмы выходят постоянно, но есть также много старых, которые переснимаются. Иногда эти римейки не очень хороши, и многие фанаты разочарованы тем, что Голливуд потрудился возиться с классикой, когда оригинал был просто прекрасен. А бывают случаи, когда римейк так же хорош или даже лучше оригинала.
Две главные вещи, которые все мы знаем о ремейках фильмов. Во-первых, они всем надоели — оставьте в покое старые истории и придумайте новые! Во-вторых, ремейки всегда получаются бледной тенью оригинала. С первым пунктом спорить бесполезно, хотя, как известно, всё новое это хорошо забытое старое, но вот что касается второго — все ли ремейки оказываются хуже своего предшественника?
Ответ очевиден: конечно нет! Многие, как минимум, не хуже. Периодически новые переделки старых историй действительно поднимают последних из пучины забвения, особенно когда за них берутся способные сценаристы и режиссёры, а на роли приглашаются заметные актёры и актрисы.
Давайте посмотрим на несколько примеров, когда киноремейк не позорил историю, а давал ей новую жизнь и пересъёмка явно того стоила. Сделать такие выводы нам помогут зрительские оценки на «КиноПоиске» и IMDb. В число ремейков мы включили и разные экранизации одного и того же литературного первоисточника.
Ответ очевиден: конечно нет! Многие, как минимум, не хуже. Периодически новые переделки старых историй действительно поднимают последних из пучины забвения, особенно когда за них берутся способные сценаристы и режиссёры, а на роли приглашаются заметные актёры и актрисы.
Давайте посмотрим на несколько примеров, когда киноремейк не позорил историю, а давал ей новую жизнь и пересъёмка явно того стоила. Сделать такие выводы нам помогут зрительские оценки на «КиноПоиске» и IMDb. В число ремейков мы включили и разные экранизации одного и того же литературного первоисточника.
1. Нечто (1982)
Ремейк фильма «Нечто» (1951) и одновременно более точная экранизация рассказа Джона Кэмпбелла «Кто идёт?», по которому снят и оригинальный фильм.
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11. Звезда родилась (2018)
Ремейк одноимённого фильма 1937 года. До ремейка Брэдли Купера было снято ещё два — 1954 и 1976 годах. Обе по оценкам уступают самой последней версии.
13. Оно (2017)
Ремейк одноимённого фильма 1990 года и одновременно ещё одна экранизация романа Стивена Кинга.
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Метки: авто кинематограф кино ремейк фильм фильм ремейк
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Может из-за японской специфики, но американский фильм с Бриннером лучше смотрится.
А вот Французское кино 92-го я бы не сравнивал даже, французские фильмы тогда были какие то "теплые, ламповые", имели свой "шарм". Они просто ДРУГИЕ.