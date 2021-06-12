Фильмы-ремейки, которые гораздо лучше оригиналов

Две главные вещи, которые все мы знаем о ремейках фильмов. Во-первых, они всем надоели — оставьте в покое старые истории и придумайте новые! Во-вторых, ремейки всегда получаются бледной тенью оригинала. С первым пунктом спорить бесполезно, хотя, как известно, всё новое это хорошо забытое старое, но вот что касается второго — все ли ремейки оказываются хуже своего предшественника?



Ответ очевиден: конечно нет! Многие, как минимум, не хуже. Периодически новые переделки старых историй действительно поднимают последних из пучины забвения, особенно когда за них берутся способные сценаристы и режиссёры, а на роли приглашаются заметные актёры и актрисы.



Давайте посмотрим на несколько примеров, когда киноремейк не позорил историю, а давал ей новую жизнь и пересъёмка явно того стоила. Сделать такие выводы нам помогут зрительские оценки на «КиноПоиске» и IMDb. В число ремейков мы включили и разные экранизации одного и того же литературного первоисточника.