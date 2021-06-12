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Фильмы-ремейки, которые гораздо лучше оригиналов

Фильмы-ремейки, которые гораздо лучше оригиналов (16 фото)

Автор:
12 июня 2021 10:21
Сообщество : Кино
Метки: авто   кинематограф   кино   ремейк   фильм   фильм ремейк   
1131
16
Новые фильмы выходят постоянно, но есть также много старых, которые переснимаются. Иногда эти римейки не очень хороши, и многие фанаты разочарованы тем, что Голливуд потрудился возиться с классикой, когда оригинал был просто прекрасен. А бывают случаи, когда римейк так же хорош или даже лучше оригинала.
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Метки: авто   кинематограф   кино   ремейк   фильм   фильм ремейк   
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18  комментариев
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4k
livaneth 2 часа назад
А "гостью из будущего" Слабо переснять?
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3k
★Lucifer★ 4 минуты назад
Маразм сравнивать технические возможности при съёмке фильмов в 30-х годах 20-го века и пусть даже нулевых 21-го.
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5k
Джейсон Вурхиз 20 минут назад
Старый фильм "Оно" куда интересней и ближе к книге.
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4k
RomaXz 57 минут назад
Интересно. Про некоторые не знал
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7k
Прохожий3 Час назад
Девушка с татуировкой дракона - лично мне больше шведская версия зашла
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
ну тут 2 раза посмотреть
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10k
Kucher Час назад
А "Семёрка" и "Самураи"?
Может из-за японской специфики, но американский фильм с Бриннером лучше смотрится.
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421
Alex Час назад
Инкассатор кладет на обе лопатки неудачный ремейк Ричи, с таким брутальным, но до тошноты однообразным Джейсоном.
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18k
Luc72 Час назад
Ну... фильмы, где действие сильно зависит от спецэффектов, типа Муха, Нечто... естественно, что при современном уровне можно гораздо эффектнее переснять, а Мумию в 32 вообще наверное ростовыми куклами снимали.
А вот Французское кино 92-го я бы не сравнивал даже, французские фильмы тогда были какие то "теплые, ламповые", имели свой "шарм". Они просто ДРУГИЕ.
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156k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Некоторым ретро больше по душе.
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