Серия кадров в стиле "Показалось", которая может свести с ума

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Порой кадры получаются такими удачными, что даже фотошоп не нужен. В этом посте собраны фото, над которыми властна только фантазия и случайный момент.
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