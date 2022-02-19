15 идеальных моментов, которые подловили очень вовремя

Когда дело доходит до фотографии, то всем известно, что самые запоминающиеся кадры получаются случайно. В эти моменты, всё вокруг выстраивается настолько идеально, что остаётся только удивиться и нажать на кнопку камеры. В этом посте вы увидите поразительные неожиданные снимки.

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Кто-то уронил в аквариум пустышку 0 Источник:

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Квадратный человек в спортзале 0 Источник:

Жена выглядит как сказочное животное 0 Источник:

Не сразу поймёшь, что это не ноги 0 Источник:

Этот корабль парит в воздухе 0 Источник:

Успел заснять цаплю в полёте 0 Источник:

Наш пёс за рулём 0 Источник:

Крыша на пикапе 0 Источник:

Поймал момент 0 Источник:

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Я передавала мужу карандаш 0 Источник:

Свет, отражающийся от поверхности пруда, очень нас напугал 0 Источник:

Я думал у меня двоится в глазах 0 Источник:

Мой приятель слишком легко несёт это дерево 0 Источник:

Шар летит прямо в лицо? Нет, он нарисован 0 Источник: