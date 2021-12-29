15 раз, когда людям случайно попались настоящие шедевры

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Иногда, на прогулке или даже в повседневной жизни, мы можем встретить настоящее произведение искусства. И не имеет значения, было ли оно создано человеком или природой, но нам даётся шанс своими глазами полюбоваться этой чистой красотой...
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