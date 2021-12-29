15 раз, когда людям случайно попались настоящие шедевры

Иногда, на прогулке или даже в повседневной жизни, мы можем встретить настоящее произведение искусства. И не имеет значения, было ли оно создано человеком или природой, но нам даётся шанс своими глазами полюбоваться этой чистой красотой...

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Замёрзшие волны на озере 0 Источник:

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Тень от дерева украсила забор 0 Источник:

Внутри рояля Фазиоли 0 Источник:

В этой трубке образовались живописные пузырьки 0 Источник:

Я встретил в путешествии розового голубя 0 Источник:

Эпичные облака 0 Источник:

Волшебное поле 0 Источник:

Цифровой кабачок 0 Источник:

Вода замёрзла у берега в Калгари 0 Источник:

Идеальная капля лекарства попала в аквариум 0 Источник:

Кораллы 0 Источник:

Снег на тропинке 0 Источник:

Иней в лесу 0 Источник:

Удивительная тень 0 Источник: