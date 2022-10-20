14 людей, которые стали свидетелями случайных совпадений

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Говорят, что случайности - не случайны. И кто-то, мол, заранее подготовил все эти совпадения. Даже кружку под цвет платья - и ту подобрали!
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А вы бывали свидетелями забавных совпадений?
Источник:
АНТИФИШКИ
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