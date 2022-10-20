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14 людей, которые стали свидетелями случайных совпадений

14 людей, которые стали свидетелями случайных совпадений

Автор:
20 октября 2022 20:31
Метки: интересно   люди   матрица   сбои   случайно   совпадения   совпало   фото   
3147
15

Говорят, что случайности - не случайны. И кто-то, мол, заранее подготовил все эти совпадения. Даже кружку под цвет платья - и ту подобрали!

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А вы бывали свидетелями забавных совпадений?


Источник:

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Метки: интересно   люди   матрица   сбои   случайно   совпадения   совпало   фото   
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17  комментариев
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Евгений 2 часа назад
14 людей, которые стали свидетелями случайных совпаденийПосмотреть
14 людей, которые стали свидетелями случайных совпадений
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1k
Bonefacius 21 минуту назад
Сегодня утром совпали носки, случайность или что-то большее?
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7k
Погулять вышел Полчаса назад
"Во время отпуска совпали леггинсы и кресло"
А в другое время никак не совпадают?
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2k
Anners Полчаса назад
Это не совпадение - это она сама связала под цвет чашки
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Anners Полчаса назад
Идентичная котику статуя - это не совпадение, это хозяин кота статую заказал - копию любимца
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513
Павел Час назад
Несколько раз совпадало, когда что нибудь чтиаю и параллельно по телевизору или вживую кто-то говорит, получалось, что я одновременно прочитывал и слышал одно и то же слово.
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831
Алексей Алексеев Час назад
Ремешок со шнурками?! Ээээээ вы серьёзно?
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3k
Трям 2 часа назад
В чем совпадение? Гомосеки часто парами и даже толпами ходят.
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Спелая кукурузинка

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