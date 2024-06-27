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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1527 постов • 63 подписчика подписаться
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При крушении вагонов в Коми погибла 16-летняя девочка, которая ехала к родителям

При крушении вагонов в Коми погибла 16-летняя девочка, которая ехала к родителям

Автор:
27 июня 2024 19:49
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ЧП   вагоны сошли с рельс   погибшие   пострадавшие   происшествия   ребёнок   сход вагонов   
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В Пензе Арину должен был встретить отец.

27 июня спасатели обнаружили тело 16-летней Арины. Она погибла при крушении поезда в Коми, вечером 26 июня. Сначала следователи предполагали, что тело Арины выбросило в окно и унесло течением реки. Однако во время разбора состава тело девочки нашли под 10-м вагоном. Стало известно, что девочка ехала в Пензу к своим родителям. Они выкупили для дочери целое купе, сопровождал Арину друг отца.

Не так давно семья решила переехать в Пензу. Мама и папа Арины переехали раньше, а девочка ждала выпускного и хотела лично получить аттестат. Получив его, Арина отправилась к родителям, но не доехала до них. Отличница была радостью для родителей. Она училась в гимназии города Инты и занималась во Дворце спорта для детей и юношества. Около 18 часов по московскому времени Арина позвонила родным и сказала, что все хорошо, и пообещала позвонить еще раз из Печоры. Сделать этого школьница не успела, сообщает SHOT.

С рельсов сошел пассажирский поезд, направляющийся из Воркуты в Новороссийск. По последним данным, три человека погибли, более 50 получили различные травмы. Предварительной причиной схода вагонов стало размытие путей. Следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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Метки: ЧП   вагоны сошли с рельс   погибшие   пострадавшие   происшествия   ребёнок   сход вагонов   
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4  комментария
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20k
GROMOZEKA Час назад
Земля пухом.
Бедные родители.
Не дай Бог
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26k
Павел Плеханов 20 минут назад
Безусловно, гибель молодой девушки - это горе.
И я сочуствую родным и близким, внезапно потерявшим человека в начале её жизни.

Но, в то же время, я всегда помню, что на дорогах нашей большой страны каждые полчаса (в среднем), гибнет человек, а каждые три минуты получает травмы. И каждый десятый в этом списке - ребёнок. Почти 20 тысяч человек в год погибшими и на порядог больше - травмированы.
Про них редко пишут статьи и общество не скорбит. А может стоит почаще вспоминать эту статистику?
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583
Радист Полчаса назад
Ужасно......
Соболезнования родным и близким!
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13k
Дмитрий 57 минут назад
Судьба!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5169 постов (4954 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
360876



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