При крушении вагонов в Коми погибла 16-летняя девочка, которая ехала к родителям

Не так давно семья решила переехать в Пензу. Мама и папа Арины переехали раньше, а девочка ждала выпускного и хотела лично получить аттестат. Получив его, Арина отправилась к родителям, но не доехала до них. Отличница была радостью для родителей. Она училась в гимназии города Инты и занималась во Дворце спорта для детей и юношества. Около 18 часов по московскому времени Арина позвонила родным и сказала, что все хорошо, и пообещала позвонить еще раз из Печоры. Сделать этого школьница не успела, сообщает SHOT.