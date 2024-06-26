"Смотри, какой кошмар". Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошёл с рельсов в Республике Коми

На место схода с рельсов вагонов выехали медики, но из-за бездорожья пробраться к месту скорым оказалось практически невозможно. К месту ЧП направили три вертолета.

Глава Коми Владимир Уйба сообщил РЕН ТВ, что на место происшествия в Коми, где вагоны сошли с рельсов, невозможно добраться на автотранспорте, потому что поблизости нет дорог — кругом тайга и болота: