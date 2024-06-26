"Смотри, какой кошмар". Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошёл с рельсов в Республике Коми

Во время ЧП с пассажирским поездом №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов и перевернулись девять вагонов, уточнили в РЖД.
Девять из 14 пассажирских вагонов поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1 – Угольный в Коми. ЧП произошло около 18 часов вечера 26 июня. По данным РЖД, в составе сошедшего с рельсов поезда Воркута — Новороссийск находились 232 пассажира.
"РЖД окажет помощь всем пострадавшим", - сообщили в компании.
Смотри, что творится, кошмар, это наш вагон, вот отсюда вылезли
Один из пассажиров поезда Воркута — Новороссийск опубликовал видео с места ЧП:
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Предварительной причиной происшествия с поездом №511 Воркута – Новороссийск стал подмыв полотна после сильных дождей, сообщили в РЖД.
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На фото и видео, которое уже появилось в сети видно, что вагоны лежат в нескольких десятках метров от железной дороги в воде. Люди выбивают окна, выбираются через них сами и пытаются спасти багаж.
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Возле перевернутых многотонных махин вагонов стоят вещи, которые удалось вытащить. В вагоны через окна льется вода.
По последним данным в ЧП пострадали более 70 человек. С каждой минутой цифра увеличивается.
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На место схода с рельсов вагонов выехали медики, но из-за бездорожья пробраться к месту скорым оказалось практически невозможно. К месту ЧП направили три вертолета.
Глава Коми Владимир Уйба сообщил РЕН ТВ, что на место происшествия в Коми, где вагоны сошли с рельсов, невозможно добраться на автотранспорте, потому что поблизости нет дорог — кругом тайга и болота:
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Бортами в больницы доставят тяжелых пострадавших. Предварительно, таких около 10 человек. Также уточняется, что в составе не было организованных групп детей, ехавших на каникулы.
Тех пассажиров, кто не пострадал, отправят на другом составе по их первоначальному маршруту следования, в Новороссийск, сообщает мэрия Воркуты.
Для людей из сошедшего с рельсов поезда в Коми подготовили два пункта временного размещения в Инте, сообщают власти.
Губернатор Коми Владимир Уйба сообщил, что вылетел на место ЧП.
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Всем пострадавшим восстановиться, новых сил и крепкого здоровья!
Здоровья пострадавшим!
И наказания виновным
А бедствия, насколько я понимаю, там не было
Так, что, если размыло, значит, либо ошибка проектировщика, либо строителя, либо эксплуатации
Не теряй её