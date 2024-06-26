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"Смотри, какой кошмар". Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошёл с рельсов в Республике Коми

"Смотри, какой кошмар". Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошёл с рельсов в Республике Коми

Автор:
26 июня 2024 21:49
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Воркута   Новороссийск   ЧП   пассажиры   поезд   сход вагонов   сход состава   
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Во время ЧП с пассажирским поездом №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов и перевернулись девять вагонов, уточнили в РЖД.

Девять из 14 пассажирских вагонов поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1 – Угольный в Коми. ЧП произошло около 18 часов вечера 26 июня. По данным РЖД, в составе сошедшего с рельсов поезда Воркута — Новороссийск находились 232 пассажира.

"РЖД окажет помощь всем пострадавшим", - сообщили в компании.

Смотри, что творится, кошмар, это наш вагон, вот отсюда вылезли

Один из пассажиров поезда Воркута — Новороссийск опубликовал видео с места ЧП:

Предварительной причиной происшествия с поездом №511 Воркута – Новороссийск стал подмыв полотна после сильных дождей, сообщили в РЖД.

На фото и видео, которое уже появилось в сети видно, что вагоны лежат в нескольких десятках метров от железной дороги в воде. Люди выбивают окна, выбираются через них сами и пытаются спасти багаж.

Возле перевернутых многотонных махин вагонов стоят вещи, которые удалось вытащить. В вагоны через окна льется вода.

По последним данным в ЧП пострадали более 70 человек. С каждой минутой цифра увеличивается.

На место схода с рельсов вагонов выехали медики, но из-за бездорожья пробраться к месту скорым оказалось практически невозможно. К месту ЧП направили три вертолета.

Глава Коми Владимир Уйба сообщил РЕН ТВ, что на место происшествия в Коми, где вагоны сошли с рельсов, невозможно добраться на автотранспорте, потому что поблизости нет дорог — кругом тайга и болота:

Бортами в больницы доставят тяжелых пострадавших. Предварительно, таких около 10 человек. Также уточняется, что в составе не было организованных групп детей, ехавших на каникулы.

Тех пассажиров, кто не пострадал, отправят на другом составе по их первоначальному маршруту следования, в Новороссийск, сообщает мэрия Воркуты.

Для людей из сошедшего с рельсов поезда в Коми подготовили два пункта временного размещения в Инте, сообщают власти.

Губернатор Коми Владимир Уйба сообщил, что вылетел на место ЧП.

Источник:

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Метки: Воркута   Новороссийск   ЧП   пассажиры   поезд   сход вагонов   сход состава   
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21  комментарий
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35k
Ego sum qui sum 2 часа назад
а сейчас разве нет обходчиков путей, которые должны были увидеть проблемы с рельсами?
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582
Радист 47 минут назад
Июнь 2024 г., 50 км от Воркуты. Недалеко от ж/д станции "Елецкая" СЖД.

Ссылка youtu.be
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63k
Андрей Час назад
Рассказываю специально для "главы" - чтобы решить вопрос с доставкой пострадавших, достаточно отправить ЖД состав к месту ЧП и на нём всех, включая здоровых пассажиров транспортировать к ближайшей станции.
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11k
Сергей Час назад
Подмыв грунта страшное дело. На моих глазах речушка которую можно перешагнуть, превратилась в бурный поток который вырвал из под насыпи три бетонных трубы диаметром 1800 мм. А веть укладывал с запасом, для русла и одной за глаза хватало. Пострадавшим скорейшего восстановления и здоровья!
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19k
babuby 2 часа назад
А по железной дороге туда не добраться?
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19k
GROMOZEKA 2 часа назад
Съездили, блин, люди в отпуск.
Здоровья пострадавшим!
И наказания виновным
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1542 поста (1471 в горячем)
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