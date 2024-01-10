Более тонны кокаина обнаружили таможенники в порту Санкт-Петербурга

Стоимость изъятого наркотика оценивается в 11 млрд рублей.
Огромную партию кокаина задержали таможенники в Большом порту Санкт-Петербурга. Тысячу килограммовых брикетов с белым порошком сотрудники ведомства обнаружили в контейнере из Никарагуа. Мешки с наркотиком были спрятаны в верхней части грузового модуля, сообщает ФТС России.
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Экспертиза уже подтвердила, что во всех брикетах с надписью в честь французской дизайнерской компании находился далеко не стиральный порошок. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере). Виновным грозит вплоть до пожизненного. Однако о задержании возможных подозреваемых СМИ не сообщают.
Напомним, что это уже третья крупная партия кокаина, изъятая российскими силовиками за последний месяц. В Москве 20 декабря изъяли 673 кг латиноамериканского кокаина стоимостью от 2,5 млрд до 6,5 млрд рублей, который должен был отправиться в Евросоюз. Спустя два дня, 22 декабря, питерские таможенники нашли на судах из Бельгии 100 кг кокаина, который был спрятан в контейнерах с бананами.
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