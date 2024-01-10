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Более тонны кокаина обнаружили таможенники в порту Санкт-Петербурга

Более тонны кокаина обнаружили таможенники в порту Санкт-Петербурга

Автор:
10 января 2024 11:48
Сообщество : Криминал
Метки: Большой порт   Видео   Санкт-Петербург   кокаин   таможня   уголовное дело   
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Стоимость изъятого наркотика оценивается в 11 млрд рублей.

Огромную партию кокаина задержали таможенники в Большом порту Санкт-Петербурга. Тысячу килограммовых брикетов с белым порошком сотрудники ведомства обнаружили в контейнере из Никарагуа. Мешки с наркотиком были спрятаны в верхней части грузового модуля, сообщает ФТС России.

Экспертиза уже подтвердила, что во всех брикетах с надписью в честь французской дизайнерской компании находился далеко не стиральный порошок. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере). Виновным грозит вплоть до пожизненного. Однако о задержании возможных подозреваемых СМИ не сообщают.

Напомним, что это уже третья крупная партия кокаина, изъятая российскими силовиками за последний месяц. В Москве 20 декабря изъяли 673 кг латиноамериканского кокаина стоимостью от 2,5 млрд до 6,5 млрд рублей, который должен был отправиться в Евросоюз. Спустя два дня, 22 декабря, питерские таможенники нашли на судах из Бельгии 100 кг кокаина, который был спрятан в контейнерах с бананами.

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Метки: Большой порт   Видео   Санкт-Петербург   кокаин   таможня   уголовное дело   
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4  комментария
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просто программист Полчаса назад
Хороший вопрос, что будет с этим "грузом" дальше? Интересно, почему не уничтожается на месте
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13k
Владимир 12 минут назад
В МИДе откладывается вечеринка
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10k
Алексей Полчаса назад
Надо было дипломатической почтой отправить
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