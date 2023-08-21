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Бритни Спирс после ухода мужа закатила вечеринку с накачанными парнями, которые целовали ей ноги

Бритни Спирс после ухода мужа закатила вечеринку с накачанными парнями, которые целовали ей ноги

Автор:
21 августа 2023 10:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вечеринка   Видео   бритни спирс   грусть   интересное   развод   фото   шоу бизнес   
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Муж Бритни Спирс подал на развод, обвинив певицу в измене. После прошлого развода Бритни загремела в психушку, что будет на этот раз?

Сэм Асгари потребовал от певицы полной финансовой поддержки. Поклонники певицы не верили в светлую любовь фитнес-тренера и съехавшей с катушек звезды. Теперь они убедились окончательно в том, что у Сэма был лишь финансовый интерес.

Асгари пытается заставить Бритни Спирс оплатить услуги его адвокатов по бракоразводному процессу. Кроме того, мужчина требует компенсации за измену от звезды. После того как Бритни избавилась от опеки отца, она может распоряжаться своим состоянием. Тут как тут Сэм со своим разводом. Он требует денег и грозится опубликовать фотографии и видео на которых видно, что Бритни его избивала, сообщает Sky News.

Несмотря на обвинения в насилии и изменах, Бритни не унывает. Недавно она закатила весёлую вечеринку с четырьмя парнями. Бритни опубликовала видео в соцсетях, где неизвестный мужчина облизывает ее ногу, а в следующем кадре ее держат на руках четыре качка с оголенным торсом.

Дорога Малибу каньона — самая ужасная дорога в мире… Так что же сделает такая, как я?! Я надела свое зеленое платье и появилась перед моими друзьями! Я пригласила моих любимчиков и мы играли всю ночь!

Накануне в сети появились и другие фотографии, на которых видно, что Бритни чувствует себя не очень хорошо. На снимках, опубликованных изданием Daily Mail, видно, что она выходила из ресторана сети фастфуда Dave's Hot Chicken в окружении охраны.

Бритни одета в какой-то свитер и шорты, без нижнего белья. Волосы были небрежно растрепаны, но на шее красовались украшения, а на лицо был нанесен макияж. В руках у бритни был стакан с алкогольным напитком. Судя по всему, Бритни повторяет прошлый сценарий.

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Метки: Вечеринка   Видео   бритни спирс   грусть   интересное   развод   фото   шоу бизнес   
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2  комментария
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14k
GROMOZEKA 44 минуты назад
Сначала родители её использовали, как инструмент для заработка, а теперь мужья используют как пиар-трамплин.
Жаль ее, чисто по-человечески
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20k
сеньор Леонсио 5 минут назад
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