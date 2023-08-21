Бритни Спирс после ухода мужа закатила вечеринку с накачанными парнями, которые целовали ей ноги

Сэм Асгари потребовал от певицы полной финансовой поддержки. Поклонники певицы не верили в светлую любовь фитнес-тренера и съехавшей с катушек звезды. Теперь они убедились окончательно в том, что у Сэма был лишь финансовый интерес.

Асгари пытается заставить Бритни Спирс оплатить услуги его адвокатов по бракоразводному процессу. Кроме того, мужчина требует компенсации за измену от звезды. После того как Бритни избавилась от опеки отца, она может распоряжаться своим состоянием. Тут как тут Сэм со своим разводом. Он требует денег и грозится опубликовать фотографии и видео на которых видно, что Бритни его избивала, сообщает Sky News.