Бритни Спирс после ухода мужа закатила вечеринку с накачанными парнями, которые целовали ей ноги

Муж Бритни Спирс подал на развод, обвинив певицу в измене. После прошлого развода Бритни загремела в психушку, что будет на этот раз?
Сэм Асгари потребовал от певицы полной финансовой поддержки. Поклонники певицы не верили в светлую любовь фитнес-тренера и съехавшей с катушек звезды. Теперь они убедились окончательно в том, что у Сэма был лишь финансовый интерес.
Асгари пытается заставить Бритни Спирс оплатить услуги его адвокатов по бракоразводному процессу. Кроме того, мужчина требует компенсации за измену от звезды. После того как Бритни избавилась от опеки отца, она может распоряжаться своим состоянием. Тут как тут Сэм со своим разводом. Он требует денег и грозится опубликовать фотографии и видео на которых видно, что Бритни его избивала, сообщает Sky News.
Несмотря на обвинения в насилии и изменах, Бритни не унывает. Недавно она закатила весёлую вечеринку с четырьмя парнями. Бритни опубликовала видео в соцсетях, где неизвестный мужчина облизывает ее ногу, а в следующем кадре ее держат на руках четыре качка с оголенным торсом.
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Накануне в сети появились и другие фотографии, на которых видно, что Бритни чувствует себя не очень хорошо. На снимках, опубликованных изданием Daily Mail, видно, что она выходила из ресторана сети фастфуда Dave's Hot Chicken в окружении охраны.
Бритни одета в какой-то свитер и шорты, без нижнего белья. Волосы были небрежно растрепаны, но на шее красовались украшения, а на лицо был нанесен макияж. В руках у бритни был стакан с алкогольным напитком. Судя по всему, Бритни повторяет прошлый сценарий.
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Жаль ее, чисто по-человечески