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В Минюсте заявили о возможном запрете «идеологии чайлдфри»

В Минюсте заявили о возможном запрете «идеологии чайлдфри»

Автор:
27 июня 2024 18:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Минюст   депутат   запрет   идеология   чайлдфри   
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А в Думе в очередной раз предложили ввести налог на бездетность.

На Международном юридическом форуме взялись за чайлдфри. Все в курсе, но на всякий случай:

Это сознательный отказ от рождения детей. Не откладывание на будущее, например, пока не найдут подходящего партнёра, а именно отказ.

С ним уже боролись в Госдуме. В феврале 2023 года депутат Эльвира Аиткулова предлагала к рассмотрению законопроект о запрете идеологии чайлдфри. Пока его не приняли.

Теперь же инициативу взяло на себя министерство юстиции. Замглавы ведомства Всеволод Вуколов заявил на форуме:

Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, такого течения, которое <...> и в общем говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий много, экстремистской направленности.

Эти законы должны прорабатываться, продвигаться. И они должны быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности.

Вуколов добавил, что законопроекты проработают эксперты, а Минюст будет за этим следить. По его словам, тут важно «не допустить перегибов».

Сегодня же своим мнением по поводу семьи поделился и депутат ГД Евгений Фёдоров. Он уже во второй или в третий раз предложил ввести налог на бездетность. Парламентарий назвал это «общественными алиментами».

Правительство внесло проект в Налоговый кодекс, где частично это проходит. Общее повышение налогов с перераспределением в сторону семейных граждан. Грубо говоря, движение в правильном направлении. Если мы хотим получить хорошие результаты в области демографии и справедливости, то, конечно, надо вводить более жёсткие нормы такого налога и перераспределять деньги от людей, у которых детей нет, неважно, по каким причинам, к семьям, где есть дети. Они потом будут содержать людей, у которых сейчас нет детей, в старости, через бюджет, через государственное строительство. Это вопрос справедливости. В каких-то формах этот налог может быть - в современных, электронных, в виде автоматического вычета, как говорил президент, но вводить его надо.

Налог - это не штраф, то есть налог - это перераспределение денег. Всё государство - это налоги, перераспределяет деньги в пользу нуждающихся. Семьи с детьми нуждаются. У них хуже жизненная ситуация. Просто объективно. Соответственно, им нужна помощь от тех, у кого детей нет, неважно, по каким причинам. Потому что дети из этих семей будут содержать всех, включая и бездетных, когда вырастут. То есть это, грубо говоря, это такая форма общественных алиментов.

Ранее на том же юридическом форуме обсуждали миграцию. Выступил глава СК Александр Бастрыкин и назвал Думу, где не торопятся принять нужные для государства законы, «Госдурой». Некоторые депутаты его за это раскритиковали, в том числе и спикер ГД Володин.

А другой парламентарий, Михаил Матвеев, Александра Ивановича поддержал:

Не стоит обижаться на одного из немногих, если не единственного руководителя федерального органа, кто реально понимает огромную угрозу национальной безопасности, нависшую над страной из-за неконтролируемой миграции и который реально много делает для борьбы с растущей этнической преступностью.

Не стоит из-за его оговорки подымать крик, за которым многие предпочтут не расслышать те тревожные цифры, которые назвал глава Следственного комитета России, и абсолютно правильные выводы.

<...>Нужно принимать критику и работать активнее. Люди , наши избиратели, ждут от Госдумы более быстрых и жёстких законов, которые собьют рост этнической преступности и влияния диаспор на государство,  сократят мигрантский поток их массового переселения в Россию и защитят рынок труда россиян и будущее нашей страны.



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Метки: Видео   Минюст   депутат   запрет   идеология   чайлдфри   
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26  комментариев
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11k
Alex 2 часа назад
Правильно Бастрыкин сказал - Государственная Дура
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18k
Kostick Минуту назад
у меня два сына, 23 и 11, живу с младшим сам. видя ныне цены - от колясок, до детского питания, сочувствую свеже родившим. эти чортовы дармоеды в той госДУПЕ пробовали на полтос прожить с ребёнком? не говоря о реальных зарплатах, которые ещё ниже могут быть. а они в курсе сколько собирают в школах? сколько те сраные рабочие тетради стоят? сколько стоит нормальная детская одежда? жаль из этих тридварасов только педалика милонова джигурда отмудохал, ой жаль.
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4k
Autumn2015 8 минут назад
И как это практически будет выглядеть? Девушка напишет где-то " У меня нет детей и у меня их не будет, потому что я детей в принципе хочу и не люблю, и к. я выросла в семье, где была не нужна и меня не любили" - ее оштрафуют?
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54k
Опиум для народа 14 минут назад
Эльвира Аиткулова по башкирским обычаям считалась бы пустобрюхой. Две дочери? [мат] из аула.
У Федорова тоже дочь. По русским обычаям он тоже самое.
Продолжим?
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4k
Звёздный странник 16 минут назад
Господа депутаты, знаете как действительно бороться с низкой рождаемостью?
Нужно просто повысить зарплаты бюджетникам, а не налогами вгонять в ещё большую нищету.
Не зря же вас Бастрыкин дураками назвал.
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7k
Pashuta 18 минут назад
А потом обижаются что их госдурой назвали... ))
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1k
рулон обоев Полчаса назад
бешеный принтер
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997
Анисимов Вадим Полчаса назад
Очень важная проблема! Заняться больше не чем. Или на другое ума не хватает?
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48k
Игорь Полчаса назад
Господа, бывшие товарищи, против на с идёт гибридная война. Чтобы победить в ней нам надо определиться кто мы. Быть частью западного мира и победить его невозможно. Не может часть организма победить весь организм, если это не раковая опухоль. Для Победы нам надо определиться, кто мы? Раковая опухоль на теле Западного капитализма, или самостоятельный организм? Пока Запад воспринимает нас, как раковую опухоль. Да и многие нам сочувствующие тоже.

Чтобы стать самостоятельным организмом нам надо иметь свою идеологию, свой вектор развития. Вот когда нас признают отдельным от Запада организмом, тогда и к нам присоединяться будут, и Запад будет с нами договариваться, как с равным организмом, а не пытаться уничтожить, как раковую опухоль.
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2k
КАКАнгел 45 минут назад
Запретить людям думать ???
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3k
Alexander Gorn 46 минут назад
Ну, Фёдоров в целом мразь та еще. Если кто с его нодовцами общался - заметили, наверно, что там явные психические патологии налицо? То есть собрал секту из ненормальных и использует в своих политических целях. При этом, что интересно, ничуть не стесняется им одно втирать, а голосовать в этой самой Госду*е (сами подставьте нужную букву вместо звездочки) совершенно по-другому.
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40k
Андрей Иванов 52 минуты назад
Гарантируй семьям с детьми большие зарплаты (от 200 000 каждому родителю) - и можешь вводить налог на бездетность. Говно вопрос. Родился ребёнок - зарплата стала не ниже 200 штук. Работодатель платил до этого 30-40 тыщ? Государство доплачивает до 200. Каждый месяц до достижения 18 лет ребёнком. С индексацией инфляции.
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209
pilot52 Андрей Иванов Полчаса назад
Чтобы государство что-то доплачивало? Они скорее всё возложат на работодателя и разорят его, чем что-то будут с бюджета платить. Не для того эти инициативы, чтобы народу жилось лучше.
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16k
Владимир Час назад
А то что некоторые детей не рожают, потому что денег на содержание не хватит? Тоже чайлдфри? Может жизнь россиян улучшить и как нибудь стабильности, уверенности, в завтрашнем дне добавить? А то я чет не припомню спокойных годков в стране примерно с 2008. Нет давай налог на бездетность, или ещё какую-то дичь.
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20k
GROMOZEKA Час назад
Ну вот, а потом они на Бастрыкина обижаются
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12k
Енот Полиграфович Час назад
На каждую "Думу" свой матрос Железняк найдется...
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1k
DuckTales Час назад
Это конечно офигенно, то есть я уже обязан рожать детей ?
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August
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