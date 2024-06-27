В Минюсте заявили о возможном запрете «идеологии чайлдфри»

На Международном юридическом форуме взялись за чайлдфри. Все в курсе, но на всякий случай:

Это сознательный отказ от рождения детей. Не откладывание на будущее, например, пока не найдут подходящего партнёра, а именно отказ.

С ним уже боролись в Госдуме. В феврале 2023 года депутат Эльвира Аиткулова предлагала к рассмотрению законопроект о запрете идеологии чайлдфри. Пока его не приняли.

Теперь же инициативу взяло на себя министерство юстиции. Замглавы ведомства Всеволод Вуколов заявил на форуме: