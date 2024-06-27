В Минюсте заявили о возможном запрете «идеологии чайлдфри»

А в Думе в очередной раз предложили ввести налог на бездетность.
На Международном юридическом форуме взялись за чайлдфри. Все в курсе, но на всякий случай:
Это сознательный отказ от рождения детей. Не откладывание на будущее, например, пока не найдут подходящего партнёра, а именно отказ.
С ним уже боролись в Госдуме. В феврале 2023 года депутат Эльвира Аиткулова предлагала к рассмотрению законопроект о запрете идеологии чайлдфри. Пока его не приняли.
Теперь же инициативу взяло на себя министерство юстиции. Замглавы ведомства Всеволод Вуколов заявил на форуме:
Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, такого течения, которое <...> и в общем говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий много, экстремистской направленности.
Эти законы должны прорабатываться, продвигаться. И они должны быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности.
Вуколов добавил, что законопроекты проработают эксперты, а Минюст будет за этим следить. По его словам, тут важно «не допустить перегибов».
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Сегодня же своим мнением по поводу семьи поделился и депутат ГД Евгений Фёдоров. Он уже во второй или в третий раз предложил ввести налог на бездетность. Парламентарий назвал это «общественными алиментами».
Правительство внесло проект в Налоговый кодекс, где частично это проходит. Общее повышение налогов с перераспределением в сторону семейных граждан. Грубо говоря, движение в правильном направлении. Если мы хотим получить хорошие результаты в области демографии и справедливости, то, конечно, надо вводить более жёсткие нормы такого налога и перераспределять деньги от людей, у которых детей нет, неважно, по каким причинам, к семьям, где есть дети. Они потом будут содержать людей, у которых сейчас нет детей, в старости, через бюджет, через государственное строительство. Это вопрос справедливости. В каких-то формах этот налог может быть - в современных, электронных, в виде автоматического вычета, как говорил президент, но вводить его надо.
Налог - это не штраф, то есть налог - это перераспределение денег. Всё государство - это налоги, перераспределяет деньги в пользу нуждающихся. Семьи с детьми нуждаются. У них хуже жизненная ситуация. Просто объективно. Соответственно, им нужна помощь от тех, у кого детей нет, неважно, по каким причинам. Потому что дети из этих семей будут содержать всех, включая и бездетных, когда вырастут. То есть это, грубо говоря, это такая форма общественных алиментов.
Ранее на том же юридическом форуме обсуждали миграцию. Выступил глава СК Александр Бастрыкин и назвал Думу, где не торопятся принять нужные для государства законы, «Госдурой». Некоторые депутаты его за это раскритиковали, в том числе и спикер ГД Володин.
А другой парламентарий, Михаил Матвеев, Александра Ивановича поддержал:
Не стоит обижаться на одного из немногих, если не единственного руководителя федерального органа, кто реально понимает огромную угрозу национальной безопасности, нависшую над страной из-за неконтролируемой миграции и который реально много делает для борьбы с растущей этнической преступностью.
Не стоит из-за его оговорки подымать крик, за которым многие предпочтут не расслышать те тревожные цифры, которые назвал глава Следственного комитета России, и абсолютно правильные выводы.
<...>Нужно принимать критику и работать активнее. Люди , наши избиратели, ждут от Госдумы более быстрых и жёстких законов, которые собьют рост этнической преступности и влияния диаспор на государство, сократят мигрантский поток их массового переселения в Россию и защитят рынок труда россиян и будущее нашей страны.
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У Федорова тоже дочь. По русским обычаям он тоже самое.
Продолжим?
Нужно просто повысить зарплаты бюджетникам, а не налогами вгонять в ещё большую нищету.
Не зря же вас Бастрыкин дураками назвал.
Чтобы стать самостоятельным организмом нам надо иметь свою идеологию, свой вектор развития. Вот когда нас признают отдельным от Запада организмом, тогда и к нам присоединяться будут, и Запад будет с нами договариваться, как с равным организмом, а не пытаться уничтожить, как раковую опухоль.
Проанализируйте факты про водителя, уронившего автобус в Фонтанку, в Питере. Таджик, безгоду неделя гражданин России, не зная толком Русского языка, стал гражданином, привёз в Россию семью, получил в Питере ипотеку (Как?!!! Сколько зарплаты ему нарисовали? Кто поручители? С каких денег он заплатил первичный взнос?) И главное, кому он выплачивал за ипотеку? Банку, или диаспоре, которая решала вопросы с банком? Анализирую всё это напрашивается вывод, что диаспора, руками этого водителя убила 7-х граждан России (ведь кроме водителя никто не выжил). Ну и чем диаспора отличается от ОПГ?
P.S. Когда этого водителя задержали, у него оказалось сразу два адвоката. Простой работяга может себе такое позволить?