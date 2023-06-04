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Депутат Госдумы захотела запретить термин «Чайлдфри»

Депутат Госдумы захотела запретить термин «Чайлдфри»

Автор:
04 июня 2023 20:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   депутат   дмитрий гусев   запрет   татьяна буцкая   чайлдфри   
859
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По её мнению, «нужно называть вещи своими именами».

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила:

Заметьте, президент не произносит такие слова, как «чайлдфри». Это мы начинаем загонять в какие-то рамки, давать определения. Я считаю, что такие определения нужно убирать. Это термин не наш, — сказала депутат. Буцкая считает, что если перевести слово с английского, получишь нечто вроде «я против детей», а говорить такое хотят далеко не все.

Депутат полагает, что «чайлдфри» придерживаются те, кто просто не может родить:

Когда ты общаешься с теми, кому за 30-35 лет, теми, кому пора родить, ты понимаешь, что в словах «я не хочу» корень находится в «я не могу».

Поэтому Буцкая призывает называть вещи своими именами.

Ну а ранее, депутат от «Справедливой России - За правду» Дмитрий Гусев предлагал запретить показывать в рекламе бездетные семьи. По его мнению, тогда у россиянок возникнет желание больше рожать.

Я предлагаю вот такую инициативу — она состоит в том, чтобы на законодательном уровне ввести обязательный показ для рекламных роликов: если показывают семьи, то семьи должны быть с тремя или четырьмя детьми.

Если мы хотим, чтобы у нас были многодетные семьи, то у нас это должно появляться во всех образах, добавил депутат.

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Метки: Госдума   депутат   дмитрий гусев   запрет   татьяна буцкая   чайлдфри   
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31  комментарий
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455
Jānis (LPSR) Час назад
По сути идея правильная. Нам бы у себя тоже такое не помешало. Но главное - что бы заодно квидаргов и тому аналогичных запретили. Пусть скрываются у себя где-нибудь в норах, подвалах и так далее, но не демонстрируют своё извращение.
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35k
russger Минуту назад
Ну да, других дел не осталось, пора слова запрещать. Не, я так-то против этих тупых англицизмов, иногда хер поймёшь о чём говорят. Но у депутатов подобных вообще никаких дел больше не осталось?
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10k
Сергей 2 минуты назад
Вы лучше сделайте так, чтоб у людей достатка хватало содержать 3-4 ребёнка!
И не так, чтоб вещи 1-го донашивал 4-й, а чтобы люди могли позволить детям покупки новой, при необходимости.
Я уже молчу про памперсы игрушки и иногда- детское питание как основное.
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52
Alexandr 3 минуты назад
Буцкая видимо хочет обязать женщин рожать, а лучше принудить к рождению новых налогоплательщиков под страхом наказания, и всё на основании того, что она с кем то поговорила, и сделала ВЫВОДЫ. Гениально.
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21k
иванов дмитрий 11 минут назад
Интересно , сколько детей имеет сам депутат Дмитрий Гусев ?
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13k
кира 12 минут назад
Поддерживаю. Иностранные термины придают отвратительному по сути явлению некий налет романтики, модной тенденции, современности. На самом деле сознательный отказ от детей - это высшее проявление эгоизма, детоненавистничества. Вот так это и надо называть, а не тиражировать как веяние моды.
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52
Alexandr кира 7 минут назад
Допустим, эгоизм, и даже ненависть, зато всякая пьяная деревенщина с удовольствием, как свиноматка, нарожает детишек, попутно их избивая и спаивая. Вот это, я так понимаю, будет высшее проявление самопожертвования и любви к детям. Л- Логика
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31k
albedo 36 минут назад
Тоже не понимаю - зачем прикрывать термин "бездетность" иностранным словом?
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455
Jānis (LPSR) albedo 17 минут назад
Вообще-то дети не собаки, что бы их заводить. Бездетность - это когда по физиологическим причинам, что отрицательно сказываются на репродуктивных способностях человека, нет возможности оплодотворить, зачать и родить ребёнка. Отсутствие желания к бездетности, что в общепринятом медицинском смысле, не имеет никакого отношения.
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455
Jānis (LPSR) albedo 24 секунды назад
Давайте не будем спорить? Пусть будет по-вашему. Я так полагаю, что мы с Вами на одной стороне и нам нечего в этом смысле делить. Явление-то само по себе отвратительное, поскольку принципиальный отказ от детей по сугубо новомодным (прозападно-извращенческим) противоестественным веяниям никоим образом нельзя отнести к человеческим добродетелям.
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37k
Седой 42 минуты назад
и чатланов, пацаков что ли запретят
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14k
Ничоси 44 минуты назад
У меня есть дочь. Я очень сильно хочу еще одного ребенка. Но дети-это божий промысел. Пока у меня не получается. Термины запрещать-удел убогих. Хотят они быть без детей-пусть будут. Больше кидорасов=меньше кидарасов
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43k
Валерий 45 минут назад
кто мешает оказывать молодым семьям реальную поддержку? например хорошие субсидии на жильё--это для молодых основное, не эту нынешнюю ублюдскую ипотеку(которую попробуй ещё получи) когда полжизни надо будет отдавать за небольшую квартирку а реальную помощь, родили одного--какую то часть кредита скинули, родили второго половину долга за жильё, третьего так вообще ипотеку простили, не будет новых поколений не будет и России--вроде всем понятная логика, тогда и такое понятие как чайлдфри само собой исчезнет, где денег на это взять? да знамо где--потрясти наших олигархов у которых сейчас сосредоточено очень дофига денег, не всё же им в запад вкладываться --надо и о своих подумать
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344
Юрий albedo 24 минуты назад
Всё он знает и в курсе. Просто и незамысловато либерасты и тому подобные невменяшки таким образом помоями и испражнениями исходят. Тут же всё на самой поверхности.
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5k
BenderRodriguez 45 минут назад
Татьяна е*Буцкая реально думает, что запрет слова увеличит рождаемость?
Вот это все, на что эти идиоты способны.
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48k
Элек Мек 54 минуты назад
Себя пусть запретит.
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31k
Ego sum qui sum 59 минут назад
предлагаю запретить слово "запретить" и депутатов
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321
Рустам Ego sum qui sum 52 минуты назад
Вседозволенность 90-х привели к очень огромным проблемам. Должны быть те самые рамки, что удерживают человека в человеческом состоянии, а не в нынешней американской и западной парадигме популяризации половых извращений и тому подобной мерзости. Так что ваше предложение немного не в тему...
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52
Alexandr Рустам 4 минуты назад
в чем извращение желание жить для себя, а не для детей, особенно если их нет?
Следующий шаг обязать рожать под страхом уголовного преследования? Дремучая узколобость.
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August

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