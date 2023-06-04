Депутат Госдумы захотела запретить термин «Чайлдфри»

Заметьте, президент не произносит такие слова, как «чайлдфри». Это мы начинаем загонять в какие-то рамки, давать определения. Я считаю, что такие определения нужно убирать. Это термин не наш, — сказала депутат. Буцкая считает, что если перевести слово с английского, получишь нечто вроде «я против детей», а говорить такое хотят далеко не все.