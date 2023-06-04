Депутат Госдумы захотела запретить термин «Чайлдфри»

По её мнению, «нужно называть вещи своими именами».
Заметьте, президент не произносит такие слова, как «чайлдфри». Это мы начинаем загонять в какие-то рамки, давать определения. Я считаю, что такие определения нужно убирать. Это термин не наш, — сказала депутат. Буцкая считает, что если перевести слово с английского, получишь нечто вроде «я против детей», а говорить такое хотят далеко не все.
Депутат полагает, что «чайлдфри» придерживаются те, кто просто не может родить:
Когда ты общаешься с теми, кому за 30-35 лет, теми, кому пора родить, ты понимаешь, что в словах «я не хочу» корень находится в «я не могу».
Поэтому Буцкая призывает называть вещи своими именами.
Ну а ранее, депутат от «Справедливой России - За правду» Дмитрий Гусев предлагал запретить показывать в рекламе бездетные семьи. По его мнению, тогда у россиянок возникнет желание больше рожать.
Я предлагаю вот такую инициативу — она состоит в том, чтобы на законодательном уровне ввести обязательный показ для рекламных роликов: если показывают семьи, то семьи должны быть с тремя или четырьмя детьми.
Если мы хотим, чтобы у нас были многодетные семьи, то у нас это должно появляться во всех образах, добавил депутат.
Источник:
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И не так, чтоб вещи 1-го донашивал 4-й, а чтобы люди могли позволить детям покупки новой, при необходимости.
Я уже молчу про памперсы игрушки и иногда- детское питание как основное.
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Откуда Вы это взяли?!
Бездетность - не имение детей. Словарь Ушакова.
БЕЗДЕТНЫЙ, у кого нет своих детей. Бездетный умрет, и собака (по нем) не взвоет. Бездетность ж. состояние это; бездетство, то же, более как качество. Бездетствовать, пребывать бездетным, не рожать детей.
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Вам и Достоевский не нравится!!!!
Иной даже женится, заводит детей, лет пять живет на одном месте и вдруг в одно прекрасное утро исчезает куда-нибудь, оставляя в недоумении жену, детей и всю волость, к которой приписан.
Достоевский Ф. М., Записки из Мёртвого дома, 1860
Рожаешь - получаешь.
на первого ребенка - почти 586,9 тыс. рублей
на второго ребенка - почти 775,6 тыс. рублей.
В чем я сомневаюсь.
Много здесь ошивается людей со всего света у которых в голове - Россия нищая страна.
Вот это все, на что эти идиоты способны.
Следующий шаг обязать рожать под страхом уголовного преследования? Дремучая узколобость.