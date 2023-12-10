Депутат Милонов призвал запретить движение чайлдфри

Бороться с борцами против рождения детей Виталий Милонов предлагает по аналогии с другими международными запрещенными организациями.
По мнению зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства пропагандировать отказ от рождения детей недопустимо, а людей, которые не только придерживаются данной идеологии, но и активно ее распространяют, нужно остановить.
Странное слово "Чайлдфри" переводится, как движение, за отказ от продолжения рода. У этой субкультуры есть своя философия, основанная на страхе перенаселения планеты, уничтожения экологии и тд. Они там еще на всякие подвиды делятся - те, кто вообще детей терпеть не могут, те, кто более лояльно к ним относится. Короче, много у них всяких заморочек на эту тему, но что их объединяет так это активное навязывание своей идеи окружающим.
Феномен зародился в Европе в 1970-х годах и с каждым годом приобретает по всему миру все большую популярность. Речь идет не о тех людях, кто решил отложить рождение ребенка на более благоприятный период или не может иметь детей по медицинским показателям, а о тех, кто вообще исключает такую возможность из своей жизни.
Вот именно с этим и предлагает бороться Милонов, причем самым радикальным методом - запретить и все тут.
"Это противоестественная совершенно позиция потенциальных гомосексуалистов, либералов и веганов. Поэтому движение чайлдфри должно быть вымарано из нашего общества. Раньше люди, которые принимали решение не иметь детей, это делали без всякого движения."
Кстати, в Госдуму уже два раза вносили подобный законопроект, но дальше дело не двигалось.
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-т.е. дело вовсе не в движении. Просто милонову надо показать что он якобы работает.