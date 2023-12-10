Депутат Милонов призвал запретить движение чайлдфри

Странное слово "Чайлдфри" переводится, как движение, за отказ от продолжения рода. У этой субкультуры есть своя философия, основанная на страхе перенаселения планеты, уничтожения экологии и тд. Они там еще на всякие подвиды делятся - те, кто вообще детей терпеть не могут, те, кто более лояльно к ним относится. Короче, много у них всяких заморочек на эту тему, но что их объединяет так это активное навязывание своей идеи окружающим.

Феномен зародился в Европе в 1970-х годах и с каждым годом приобретает по всему миру все большую популярность. Речь идет не о тех людях, кто решил отложить рождение ребенка на более благоприятный период или не может иметь детей по медицинским показателям, а о тех, кто вообще исключает такую возможность из своей жизни.