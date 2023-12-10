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Депутат Милонов призвал запретить движение чайлдфри

Депутат Милонов призвал запретить движение чайлдфри

Автор:
10 декабря 2023 08:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Милонов   дети   запрет   отказ от детей   чайлдфри   
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Бороться с борцами против рождения детей Виталий Милонов предлагает по аналогии с другими международными запрещенными организациями.

По мнению зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства пропагандировать отказ от рождения детей недопустимо, а людей, которые не только придерживаются данной идеологии, но и активно ее распространяют, нужно остановить.

Странное слово "Чайлдфри" переводится, как движение, за отказ от продолжения рода. У этой субкультуры есть своя философия, основанная на страхе перенаселения планеты, уничтожения экологии и тд. Они там еще на всякие подвиды делятся - те, кто вообще детей терпеть не могут, те, кто более лояльно к ним относится. Короче, много у них всяких заморочек на эту тему, но что их объединяет так это активное навязывание своей идеи окружающим.


Феномен зародился в Европе в 1970-х годах и с каждым годом приобретает по всему миру все большую популярность. Речь идет не о тех людях, кто решил отложить рождение ребенка на более благоприятный период или не может иметь детей по медицинским показателям, а о тех, кто вообще исключает такую возможность из своей жизни.


Вот именно с этим и предлагает бороться Милонов, причем самым радикальным методом - запретить и все тут.


"Это противоестественная совершенно позиция потенциальных гомосексуалистов, либералов и веганов. Поэтому движение чайлдфри должно быть вымарано из нашего общества. Раньше люди, которые принимали решение не иметь детей, это делали без всякого движения."

Кстати, в Госдуму уже два раза вносили подобный законопроект, но дальше дело не двигалось.

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Метки: Госдума   Милонов   дети   запрет   отказ от детей   чайлдфри   
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4  комментария
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45k
Игорь 15 минут назад
Запрещайте что угодно, но пока рождение ребёнка, - это гарантированная дыра в семейном бюджете, ничего не изменится.
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642
Macht 19 минут назад
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56k
Опиум для народа Полчаса назад
-"Поэтому движение чайлдфри должно быть вымарано из нашего общества. Раньше люди, которые принимали решение не иметь детей, это делали без всякого движения. (с)-
-т.е. дело вовсе не в движении. Просто милонову надо показать что он якобы работает.
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138
Топор плывёт Полчаса назад
Неплохо было бы организовать движение "Милонов free."
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