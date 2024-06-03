Загадочное существо, которое нашли учёные в пещере на глубине 1,5 км

Экспедиция учёных сумела спуститься в пещеру Лукина Яма, которая находится в Хорватии, на глубину тысячи четыреста тридцать одного метра, где обнаружила подземный ручей и небольшой пруд.

К удивлению учёных, пруд был заселён странными на вид существами, не похожими на другие, известные науке виды.