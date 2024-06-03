Загадочное существо, которое нашли учёные в пещере на глубине 1,5 км

Это существо, которое без всякой натяжки можно назвать хтоническим, то есть рождённым земными недрами. Ведь для того, чтобы его обнаружить, учёным пришлось погрузиться под землю на добрые полтора километра!
Экспедиция учёных сумела спуститься в пещеру Лукина Яма, которая находится в Хорватии, на глубину тысячи четыреста тридцать одного метра, где обнаружила подземный ручей и небольшой пруд.
К удивлению учёных, пруд был заселён странными на вид существами, не похожими на другие, известные науке виды.
Изучив собранные образцы, учёные идентифицировали существ. Ими оказались пиявки, но странной наружности с восьмью парами конечностей. Сначала ради них создали отдельный род, но после детального изучения анатомии и ДНК, выяснили, что новый вид относится к уже известному роду и присвоили ему научное название – Erpobdella mestrovi.
Как и все пиявки эта двигалась по типу гусеницы – методом "сгибания-разгибания", используя для этого две присоски – хвостовую и ротовую.
А то, что биологи приняли за конечности, на самом деле оказалось вспомогательными жабрами, что общем-то необычно, так как, судя по силе присосок и форме тела, организмы приспособлены жить в условиях сильного течения. А в сильном течении кислорода должно быть достаточно.
Кроме жёстких конечностей у пиявок уникальное строение рта: он замыкается на четыре пары треугольных щупалец, каждое из которых имеет пять присосок, что является адаптацией к сильному течению, так как при передвижении пиявка использует рот как присоску.
Ещё интереснее, из кого ей пить кровь? Ведь в её родном подземелье нет животных с кровью. Правда, после того, как определили её род, вопрос отпал, так как все виды рода Erpobdella не являются кровососущими, а являются активными хищниками. Но это порождает другой вопрос: "А на кого они охотятся?" Будем надеяться, наука ещё даст ответ и на него.
Источник:
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