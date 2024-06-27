Свалка для образованных – кто роется в электронном мусоре Индии

Большая часть электронных отходов Индии попадает в район Силампур на северо-востоке Дели. Ежедневно здесь в хай-тек мусоре копаются около 50 000 человек! Многие из них — подростки, и все они ищут старые сотовые телефоны, компьютеры и контроллеры для видеоигр.

Поскольку подростки ходили в школу (в отличие от многих их родителей), они лучше разбираются в платах и могут отличать полезные от бесполезных.