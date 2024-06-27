FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1437 постов • 239 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи
Свалка для образованных – кто роется в электронном мусоре Индии

Свалка для образованных – кто роется в электронном мусоре Индии

Автор:
27 июня 2024 08:57
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Индия   детали   люди   муоср   фото   электроника   
1156
8

Индия сегодня – крупнейшая свалка электронных отходов в мире. И большая часть из них обрабатывается и перерабатывается вручную, часто подростками.

В электронных отходах можно найти ценные металлы – медь, платину, золото, но одновременно они токсичны свинцом, мышьяком и ртутью.

Но если они такие ценные и их все равно перерабатывают, зачем отправлять детали гаджетов и компьютеров на свалки?

×

Большая часть электронных отходов Индии попадает в район Силампур на северо-востоке Дели. Ежедневно здесь в хай-тек мусоре копаются около 50 000 человек! Многие из них — подростки, и все они ищут старые сотовые телефоны, компьютеры и контроллеры для видеоигр.

Поскольку подростки ходили в школу (в отличие от многих их родителей), они лучше разбираются в платах и могут отличать полезные от бесполезных.

Однако это все равно большая мусорная куча, от которой на руках подростков ранки и нарывы, ведь работают они почти все без перчаток.

Это интересное место – социальное дно для образованных подростков. Многие из них имеют возможность учиться, но попали в трудные жизненные обстоятельства – чей-то отец больше не может работать и кормить семью. Чьи-то родители нарожали детей и больше не справляются с финансовой нагрузкой.

Итог один, подростки днями роются в кучах мусора (те, что посчастливее, приходят на половину дня после школы), чтобы воспользоваться полученными знаниями и нарыть мусор поновее.

Сколько на этом можно заработать

За день можно собрать до 5 килограмм ценного смешанного лома. Его достают из плат старых мобильных телефонов, чипов, старых материнских плат из компьютеров.

За 5 килограмм можно получить 6 долларов от посредника на маленьком рынке. Для подростка это хорошая работа, хоть и трудная.

Чтобы добыть больше полезных металлов из плат, их обрабатывают кислотой. Ее же потом сливают куда? Правильно, в Ганг! Точно в ее приток Ямуна, один из самых опасных и грязных. Я писала про огромные клубы пены на Ямуне, в которых утопали индусы совсем недавно, но от омовений и ритуалов это их никак не остановило.

Сколько вешать чипов в граммах?

Рядом со свалкой работает рынок Гаффар, который славится дешевой электроникой. Сюда приезжают за деталями для ремонта сотовых телефонов, например, частные мастера из других городков.

И многие устройства из электронных отходов ремонтируются и продаются здесь повторно. Рынок мусорной вторички!

А все потому что построить завод по переработке электронных отходов – слишком дорого и требует большого количества рабочих рук. Попросту – не выгодно, такое предприятие есть в США, но оно дотационное от Сименс, нельзя говорить о прибыли.

Потому большая часть компаний и стран предпочитают просто выкидывать старые детальки и платы. По правилам перерабатывается только 17% от всей выброшенной в мире электроники. Остальное идет на вот такие свалки в развивающихся странах, зачастую – нелегальные.

Ожидается, что к 2030 году количество производимой электроники и объем отходов вырастет на 40%.

Интересное место, где сталкивается самое бедное существование и высокие технологии, плоды высокоразвитой цивилизации, которой мы достигли.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Индия   детали   люди   муоср   фото   электроника   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Твоя совесть
  • Дата регистрации: 09.10.2018
  • 320 постов (307 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

78973



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 ретро - фотографий, которые не найти в учебниках истории
15 ретро - фотографий, которые не найти в учебниках истории
Коты большой красоты с нереальной высоты
Коты большой красоты с нереальной высоты
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
«Дворец»: Петров по-Полански
«Дворец»: Петров по-Полански
Знал бы что снимают, болтал меньше
Знал бы что снимают, болтал меньше
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#новости#интересное#Прикол#забавно#Ynews#СССР#Пёс#актеры
#в мире#интересно#кино#истории#факты#конфликт#полиция#авария#дети#Реакция
#люди#Китай#Юмор#фильм#история#позитив#собака#США#Дагестан#отношения
Знал бы что снимают, болтал меньше Знал бы что снимают, болтал меньше Почему в Индии молодежь сама просит о браках по расчёту Почему в Индии молодежь сама просит о браках по расчёту Поклоняться сумасшедшей и есть её объедки – в Индии так заведено Поклоняться сумасшедшей и есть её объедки – в Индии так заведено За какие ролики стыдят индийских ютуберов За какие ролики стыдят индийских ютуберов «Всё, что есть у индуса, сделано из коровьего навоза» «Всё, что есть у индуса, сделано из коровьего навоза» Рынок в Индии где всем заправляют женщины Рынок в Индии где всем заправляют женщины

На что жалуетесь?

Вернуться