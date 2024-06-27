Свалка для образованных – кто роется в электронном мусоре Индии

Индия сегодня – крупнейшая свалка электронных отходов в мире. И большая часть из них обрабатывается и перерабатывается вручную, часто подростками.
В электронных отходах можно найти ценные металлы – медь, платину, золото, но одновременно они токсичны свинцом, мышьяком и ртутью.
Но если они такие ценные и их все равно перерабатывают, зачем отправлять детали гаджетов и компьютеров на свалки?
Большая часть электронных отходов Индии попадает в район Силампур на северо-востоке Дели. Ежедневно здесь в хай-тек мусоре копаются около 50 000 человек! Многие из них — подростки, и все они ищут старые сотовые телефоны, компьютеры и контроллеры для видеоигр.
Поскольку подростки ходили в школу (в отличие от многих их родителей), они лучше разбираются в платах и могут отличать полезные от бесполезных.
Однако это все равно большая мусорная куча, от которой на руках подростков ранки и нарывы, ведь работают они почти все без перчаток.
Это интересное место – социальное дно для образованных подростков. Многие из них имеют возможность учиться, но попали в трудные жизненные обстоятельства – чей-то отец больше не может работать и кормить семью. Чьи-то родители нарожали детей и больше не справляются с финансовой нагрузкой.
Итог один, подростки днями роются в кучах мусора (те, что посчастливее, приходят на половину дня после школы), чтобы воспользоваться полученными знаниями и нарыть мусор поновее.
Сколько на этом можно заработать
За день можно собрать до 5 килограмм ценного смешанного лома. Его достают из плат старых мобильных телефонов, чипов, старых материнских плат из компьютеров.
За 5 килограмм можно получить 6 долларов от посредника на маленьком рынке. Для подростка это хорошая работа, хоть и трудная.
Чтобы добыть больше полезных металлов из плат, их обрабатывают кислотой. Ее же потом сливают куда? Правильно, в Ганг! Точно в ее приток Ямуна, один из самых опасных и грязных. Я писала про огромные клубы пены на Ямуне, в которых утопали индусы совсем недавно, но от омовений и ритуалов это их никак не остановило.
Сколько вешать чипов в граммах?
Рядом со свалкой работает рынок Гаффар, который славится дешевой электроникой. Сюда приезжают за деталями для ремонта сотовых телефонов, например, частные мастера из других городков.
И многие устройства из электронных отходов ремонтируются и продаются здесь повторно. Рынок мусорной вторички!
А все потому что построить завод по переработке электронных отходов – слишком дорого и требует большого количества рабочих рук. Попросту – не выгодно, такое предприятие есть в США, но оно дотационное от Сименс, нельзя говорить о прибыли.
Потому большая часть компаний и стран предпочитают просто выкидывать старые детальки и платы. По правилам перерабатывается только 17% от всей выброшенной в мире электроники. Остальное идет на вот такие свалки в развивающихся странах, зачастую – нелегальные.
Ожидается, что к 2030 году количество производимой электроники и объем отходов вырастет на 40%.
Интересное место, где сталкивается самое бедное существование и высокие технологии, плоды высокоразвитой цивилизации, которой мы достигли.
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