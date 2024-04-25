Почему в Индии молодежь сама просит о браках по расчёту

И вот как свахи объясняют этот феномен.

Недавнее исследование показало, что 60 процентов молодых индийцев соглашаются на браки по расчету, а 81 процент счастливы в семье после такой свадьбы.

Все дело в том, что индийцы считают выбор супруга самым важным событием в своей жизни. И осознают, что слишком молоды, чтобы принять наиболее мудрое решение.

Да, в Индии пользуются онлайн-приложениями (более 40 миллионов пользователей) для знакомств, даже назначают встречи. Но многие индусы, особенно девушки, не довольны результатом в перспективе брака.