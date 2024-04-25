Почему в Индии молодежь сама просит о браках по расчёту

Казалось бы, что может быть в жизни большим счастьем, чем самостоятельно себе выбрать партнера по жизни? И в Индии свободной молодежи с образованием это наконец стало доступно. Но нет.
Молодые люди без всякого принуждения со стороны семей все еще просят свах о сводничестве и поиске пары. Казалось бы, это уже давно пережиток? Но нет, сколько бы профессию свах не высмеивали в разных телешоу в Индии и Америке, они все еще занимают очень крепкие позиции в индийском обществе.
И вот как свахи объясняют этот феномен.
Недавнее исследование показало, что 60 процентов молодых индийцев соглашаются на браки по расчету, а 81 процент счастливы в семье после такой свадьбы.
Все дело в том, что индийцы считают выбор супруга самым важным событием в своей жизни. И осознают, что слишком молоды, чтобы принять наиболее мудрое решение.
Да, в Индии пользуются онлайн-приложениями (более 40 миллионов пользователей) для знакомств, даже назначают встречи. Но многие индусы, особенно девушки, не довольны результатом в перспективе брака.
Слишком много фейковых объявлений, приукрашенных анкет, да и сами данные из анкеты об образовании и работе никто не проверяет. Заявить в анкете на сайте, что ты врач со стабильной работой и доказать это свахе перед тем, как она представит тебя невесте – между этим лежит просто огромная пропасть.
Есть даже более серьезные, свадебные сайты знакомств. Но на них почти сразу обосновались мошенники за приданным. Мужчины даже арендовали дом и машину, чтобы с шиком познакомиться с серьезно настроенными родителями невесты. У тех просто не было навыка «пробить» все данные о таком женихе.
Аутсорсинг задачи более компетентным людям
Вот как видят сватовство до сих пор в Индии не только родители, но и воспитанные ими молодые люди. Да, никто не запретит им жениться, если они встретятся и влюбятся в Университете, где видно о образование, и ум жениха.
Но если не удалось найти кого-то давно знакомого – большая часть молодых людей прости родителей нанять сваху. По индийской традиции это считается прямой обязанностью родителей, дети даже могут жаловаться, что родители недостаточно старались и нашли им не самый лучший «экземпляр».
К тому же когда девушек допустили к учебе и карьере, они внезапно обнаружили, что ничего не успевают. И встречаться, и учиться, и строить карьеру!? Свою карьеру никому не поручишь, а вот поиск жениха – запросто.
В данном случае умные образованные девушки просто идут наиболее материалистичным путем. Тем более в таком случае можно на словах быть «свободным и без предрассудков», а свахе втихаря сказать, чтобы подыскивала жениха только из нужной касты, несмотря на образование.
Ложная статистика?
Свахи хвастаются данными, что в браках по расчету гораздо меньше разводов. Однако правда в том, что «терпят все». В Индии, стране с населением 1,3 миллиарда человек, только один из тысячи браков заканчивается разводом.
Все потому что развод стигматизирован, особенно для женщины, к которой будут относиться, как ко второму солнцу. Вот все и боятся разводиться.
Источник:
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