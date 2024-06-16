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«Всё, что есть у индуса, сделано из коровьего навоза»

«Всё, что есть у индуса, сделано из коровьего навоза»

Автор:
16 июня 2024 09:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: Индия   в мире   индусы   люди   навоз   фото   
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Есть такая ироничная про глушь в Индии. Не ясно, кто это придумал – саркастичные британцы, или так сами бедняки остроумно подметили свой быт. А все потому что в Индии из этого продукта изловчились делать буквально все.

Самая полезная вещь в хозяйстве бедного индуса. На них и еду можно приготовить, и дом построить, и аромат в доме сделать правильный. Все, что окружает бедного индуса в деревне, сделано на основе коровьих лепешек.

Где брать ценный ресурс

На дорогах Индии. Есть целая работа – ходить с мешком по дорогам и собирать кизяк. Потом сдавать на станции переработки (чаще всего частные кустарные), где их сваливают в одну большую навозную жижу и лепят из них одинаковые по размеру и форме лепешки.

×

Так что это не коровы в Индии такие дисциплинированные, это коровьи лепешки тут лепятся вручную.

Сушат их на кирпичных стенах, как лепешки в тандыре. В Индии жарко, потому самодельные лепешки довольно быстро засыхают и через день уже готовы к продаже на рынках.

Торгуют ими всякие продавцы глиняными товарами, дровами, травами и лепешками. Стоит такая от двух рупий (зависит от штата и дефицита на рынке). Это очень недорого, к тому же многие собирают сами навоз и делают лепешки себе сами.

Что делают из коровьего навоза

Все, почти без всякой иронии. Из них можно сделать очень дешевый домик-лачугу, используя как скрепляющий материал вместо бетона.

На них очень часто работают домашние очаги, где нет электроплиток и газа. Навоз сам по себе довольно энергоемкий, а уж коровий и подавно. На одной лепешке можно сделать завтрак для семьи, так что у каждой хозяйке в деревне мешок таких припрятан.

Только от огня надо беречь, загорятся, не дай бог.

Ароматизированные коровьи лепешки. В 21-м году это был просто хит во всей, не только бедной Индии. Фирма Gau Sena (армия коров) выпустила ароматизированный коровий навоз!

В него добавляли коровье молоко, розовые лепестки, гвоздику, кардамон, сандаловое дерево, в общем все, что навоз вонял как можно более благородно.

И народ раскупал ароматические навозные лепешки по 21 рупию за штуку как горячие пирожки.

Еще навоз постоянно использую в индуистских фестивалях, например Дивали. Под большие праздники в некоторых городах прямо ажиотаж, надо закупить навоз, пока его много и он не подорожал.

Так что продавцы навоза – не богатые, но и не бедные голодающие люди. Они точно знают, что у них будет стабильный доход, а цены на навоз всегда можно поднять. Индусы от него все равно не откажутся, а по дорогам искать лепешки далеко не каждый отважится.

Еще побьют конкуренты.

Не будем вспоминать жуткие случаи, когда при помощи мочи и навоза пытались лечить ковид.

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Метки: Индия   в мире   индусы   люди   навоз   фото   
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2  комментария
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788
Игорь Полчаса назад
В Казахстане это называется "кизяк" и да, до сих пор в аулах его используют в качестве топлива, тем более, что уголь каждый год дорожает, а уж где в степи дров достать?
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741
Шурман Час назад
Я его слепила из того что было :)
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 821 пост (775 в горячем)

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