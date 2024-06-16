«Всё, что есть у индуса, сделано из коровьего навоза»

Есть такая ироничная про глушь в Индии. Не ясно, кто это придумал – саркастичные британцы, или так сами бедняки остроумно подметили свой быт. А все потому что в Индии из этого продукта изловчились делать буквально все.
Самая полезная вещь в хозяйстве бедного индуса. На них и еду можно приготовить, и дом построить, и аромат в доме сделать правильный. Все, что окружает бедного индуса в деревне, сделано на основе коровьих лепешек.
Где брать ценный ресурс
На дорогах Индии. Есть целая работа – ходить с мешком по дорогам и собирать кизяк. Потом сдавать на станции переработки (чаще всего частные кустарные), где их сваливают в одну большую навозную жижу и лепят из них одинаковые по размеру и форме лепешки.
Так что это не коровы в Индии такие дисциплинированные, это коровьи лепешки тут лепятся вручную.
Сушат их на кирпичных стенах, как лепешки в тандыре. В Индии жарко, потому самодельные лепешки довольно быстро засыхают и через день уже готовы к продаже на рынках.
Торгуют ими всякие продавцы глиняными товарами, дровами, травами и лепешками. Стоит такая от двух рупий (зависит от штата и дефицита на рынке). Это очень недорого, к тому же многие собирают сами навоз и делают лепешки себе сами.
Что делают из коровьего навоза
Все, почти без всякой иронии. Из них можно сделать очень дешевый домик-лачугу, используя как скрепляющий материал вместо бетона.
На них очень часто работают домашние очаги, где нет электроплиток и газа. Навоз сам по себе довольно энергоемкий, а уж коровий и подавно. На одной лепешке можно сделать завтрак для семьи, так что у каждой хозяйке в деревне мешок таких припрятан.
Только от огня надо беречь, загорятся, не дай бог.
Ароматизированные коровьи лепешки. В 21-м году это был просто хит во всей, не только бедной Индии. Фирма Gau Sena (армия коров) выпустила ароматизированный коровий навоз!
В него добавляли коровье молоко, розовые лепестки, гвоздику, кардамон, сандаловое дерево, в общем все, что навоз вонял как можно более благородно.
И народ раскупал ароматические навозные лепешки по 21 рупию за штуку как горячие пирожки.
Еще навоз постоянно использую в индуистских фестивалях, например Дивали. Под большие праздники в некоторых городах прямо ажиотаж, надо закупить навоз, пока его много и он не подорожал.
Так что продавцы навоза – не богатые, но и не бедные голодающие люди. Они точно знают, что у них будет стабильный доход, а цены на навоз всегда можно поднять. Индусы от него все равно не откажутся, а по дорогам искать лепешки далеко не каждый отважится.
Еще побьют конкуренты.
Не будем вспоминать жуткие случаи, когда при помощи мочи и навоза пытались лечить ковид.
Источник:
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