«Всё, что есть у индуса, сделано из коровьего навоза»

Самая полезная вещь в хозяйстве бедного индуса. На них и еду можно приготовить, и дом построить, и аромат в доме сделать правильный. Все, что окружает бедного индуса в деревне, сделано на основе коровьих лепешек.

Где брать ценный ресурс

На дорогах Индии. Есть целая работа – ходить с мешком по дорогам и собирать кизяк. Потом сдавать на станции переработки (чаще всего частные кустарные), где их сваливают в одну большую навозную жижу и лепят из них одинаковые по размеру и форме лепешки.