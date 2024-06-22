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Нежелательная смена пола: в Индии мужчину обманом "превратили" в женщину

Нежелательная смена пола: в Индии мужчину обманом "превратили" в женщину

Автор:
22 июня 2024 11:07
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Индия   в мире   люди   медицина   новости   фото   
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Случай произошел в штате Уттар-Прадеш. 20-летней жертве угрожал один и тот же человек на протяжении двух лет. 3 июня он оказался на операционном столе под предлогом срочного осмотра.

Житель Индии, которого "друг" обманом заставил пойти в больницу, проснулся после наркоза уже без гениталий. Сообщается, что такая необычная операция по "смене пола" должна была подтолкнуть пару к женитьбе.

Товарищ мужчины вступил в сговор с врачами и под ложным предлогом заманил в больницу 20-летнюю жертву, где ему провели операцию, изменившую жизнь.

Случай произошел в штате Уттар-Прадеш. Жертве угрожал один и тот же человек в течение двух лет. 3 июня он оказался в больнице после того, как ему сообщили о срочном осмотре.

Когда он пришел в себя после наркоза, "друг" сказал ему, что теперь им придется жить вместе и пожениться, поскольку никто из его семьи и близких его не примет. Безумный "друг" угрожал застрелить его отца и забрать долю земли, принадлежащую его семье, если он не согласится.

"Я понятия не имел, что произойдет в больнице. Я просто пришел, доверившись. Когда на следующий день я очнулся, он сказал мне, что теперь я стал женщиной и нам обоим придется пожениться и жить вместе", — сообщил пострадавший.

Лидер местных фермеров Шьям Пал устроил акцию протеста перед медицинским колледжем и потребовал принять меры против обвиняемых и персонала больницы, которые предположительно проводили процедуру без согласия жертвы.

По его словам, этот случай связан с "незаконным бизнесом по продаже органов".

Врачи утверждают, что жертва сменила пол по собственному желанию.

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Метки: Индия   в мире   люди   медицина   новости   фото   
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10  комментариев
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19k
Kucher Час назад
Теперь ему ничто не мешает хорошо танцевать.
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Доктор Минуту назад
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Бывалый 10 минут назад
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825
Игорь 46 минут назад
Выход есть - отрезать гениталии у его "друга" и вернуть пострадавшему на место.
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Компрачикос 50 минут назад
И уже пиндосы кино сняли про это


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parallax Час назад
Просто кому- то срочно потребовался донорский причендал. ))
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Майборода Час назад
Весело у них там !
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1876 постов (1834 в горячем)

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