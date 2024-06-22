Нежелательная смена пола: в Индии мужчину обманом "превратили" в женщину

Случай произошел в штате Уттар-Прадеш. 20-летней жертве угрожал один и тот же человек на протяжении двух лет. 3 июня он оказался на операционном столе под предлогом срочного осмотра.
Житель Индии, которого "друг" обманом заставил пойти в больницу, проснулся после наркоза уже без гениталий. Сообщается, что такая необычная операция по "смене пола" должна была подтолкнуть пару к женитьбе.
Товарищ мужчины вступил в сговор с врачами и под ложным предлогом заманил в больницу 20-летнюю жертву, где ему провели операцию, изменившую жизнь.
Случай произошел в штате Уттар-Прадеш. Жертве угрожал один и тот же человек в течение двух лет. 3 июня он оказался в больнице после того, как ему сообщили о срочном осмотре.
Когда он пришел в себя после наркоза, "друг" сказал ему, что теперь им придется жить вместе и пожениться, поскольку никто из его семьи и близких его не примет. Безумный "друг" угрожал застрелить его отца и забрать долю земли, принадлежащую его семье, если он не согласится.
"Я понятия не имел, что произойдет в больнице. Я просто пришел, доверившись. Когда на следующий день я очнулся, он сказал мне, что теперь я стал женщиной и нам обоим придется пожениться и жить вместе", — сообщил пострадавший.
Лидер местных фермеров Шьям Пал устроил акцию протеста перед медицинским колледжем и потребовал принять меры против обвиняемых и персонала больницы, которые предположительно проводили процедуру без согласия жертвы.
По его словам, этот случай связан с "незаконным бизнесом по продаже органов".
Врачи утверждают, что жертва сменила пол по собственному желанию.
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Поэтому - ЕМУ.