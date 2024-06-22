Нежелательная смена пола: в Индии мужчину обманом "превратили" в женщину

Случай произошел в штате Уттар-Прадеш. Жертве угрожал один и тот же человек в течение двух лет. 3 июня он оказался в больнице после того, как ему сообщили о срочном осмотре.

Когда он пришел в себя после наркоза, "друг" сказал ему, что теперь им придется жить вместе и пожениться, поскольку никто из его семьи и близких его не примет. Безумный "друг" угрожал застрелить его отца и забрать долю земли, принадлежащую его семье, если он не согласится.