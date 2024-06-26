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Минфин предложил увеличить пошлину за расторжение брака в восемь раз

Минфин предложил увеличить пошлину за расторжение брака в восемь раз

Автор:
26 июня 2024 22:52
Сообщество : Жить в России
Метки: 2025 год   брак   минфин   пошлина   развод   расторжение   
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Минфин предложил увеличить госпошлину за расторжение брака: с 2025 года она может вырасти почти в 8 раз, до ₽5 тыс. Как будто это кого-то хоть раз остановило...

Минфин предложил увеличить пошлину за расторжение брака в восемь раз.

Предполагается, что уже в2025 году за эту услугу придётся заплатить не 650, а 5 000 рублей. Причем, каждому из супругов.

Поправки внесены в законопроект о налоговых изменениях, которые депутаты Госдумы одобрили в I чтении 20 июня. Уточняется, что речь идёт о случаях, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии, а также через суд.

В январе этого года зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предлагал ввести штраф за расторжение брака в 100 тысяч рублей или назначать исправительные работы. В беседе с «Подъёмом» Милонов одобрил предложение Минфина, но сказал, что это всё равно не поможет.

Мало. Надо до 100 тысяч доводить. Почему? Потому что огромные затраты есть на всякие-разные бумаги. Брак должен бесплатно заключаться, а развод — 100 тысяч. Они там что-то не поделили, а почему мы должны оплачивать их несходимость характерами? Но я рад, что Минфин прислушался к моему давнему предложению и поддержал. Нет, это не поможет. Это справедливо.

-, заявил Милонов.

Вместе с тем пошлина за заключение брака останется без изменения — 350 рублей. Кроме того, Минфин предложил повысить плату государству за регистрацию перемены имени — с 1 600 до 5 000 рублей; за выдачу аттестата — с 1 300 до 2000 тысяч рублей.

Источник:

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Метки: 2025 год   брак   минфин   пошлина   развод   расторжение   
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18  комментариев
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37k
Teodor 47 минут назад
Господи, да когда же они уже нажрутся!?
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2k
Corkscrew 4 минуты назад
Прямо как в странах где процветает "свобода и демократия". По ходу наши чушки-чинушки решили тоже драть с народа везде где только можно, что показывает крайнюю степень ох.ения и чувства вседозволенности от безнаказанности, а так же не в меру разыгравшиеся аппетиты больших пацанов в верхах.
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42k
АнтонПолднев 9 минут назад
Опять Милонов. Ну кто б бдь сомневался. Самый продуктивный депутат.
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294
Андрей 10 минут назад
Свобода сцуко дорожает...
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9k
МБР 17 минут назад
Кто про что, а фашистсвующие либералы про бабло!
Была бы их воля, они бы заставили платить налоги всех, кто дрочит.

К семейной политике весь этот бред не имеет никакого отношения.
Очередная имитация бурной деятельности.

Хотите семей и демографии, очень просто.
Молодая семья получает трех-четырехкомнатную квартиру с отсрочкой первого платежа в 5 лет...
Родился первый -- минус 30%
родился второй -- ещё минус 30%
родился третий, списывается остаток.

Родился четвертый можно либо площадь увеличить, а можно дом выделить.

Плюс к этому, молодая мамашка имеет возможность получать заочно высшее образование.. за 5..7..9 лет, сидя дома, занимаясь воспитанием детей.

Ну и конечно же для многодетных отцов должны быть чудовищные по своей жестокости налоговые вычеты, вплоть до обнуления. Как и для предприятий.
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20k
Bill 20 минут назад
Смена имя-фамилии с Романа Бутенко на Рафаэля Аракельяна - это стоило 1600 рублей или 3200?
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19k
Kucher 20 минут назад
Ни о какой пресловутой "заботе о семье" здесь речи совсем не идёт. Исключительно о пополнении казны. А то им уже мало того, что они сейчас разворовывают. Надо больше и больше.
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205
pilot52 Kucher 10 минут назад
Да как-то это не совсем соответствует традиционным семейным ценностям
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18k
Александр 43 минуты назад
Сейчас у меня всё идёт к разводу... И ни 350 рублей, ни 100 тыс. рублей меня не остановит от того, чтобы развестись с еб@ну-той женой )
Только чтобы детей оставить с собой я на 2-3 млн попаду, но я готов на это. Бывшую оставлю в трусах одних на улице, ибо накуралесила она почётно (не измены, просто ипанутость повышенная).
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19k
GROMOZEKA 50 минут назад
Опять Милонов.
Дайте этому дурню лопату, пусть копает.
У него сил много, один хрен не делает нифига
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11k
sedoisever Час назад
Какие, нахрен, затраты "на всякие там бумаги"? И чем они дороже, чем бумаги при заключении брака?
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205
pilot52 sedoisever 6 минут назад
Да что вы пристали, чем дороже? Денег не хватает и нужно собрать побольше - вот и вся логика. Налог на прибыль и НДФЛ подняли, теперь пошлины поднимут, а следующий шаг - НДС. И объясняют всё это только благом для народа, ради социальной справедливости и сохранения семейных ценностей.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1542 поста (1471 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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