Минфин предложил увеличить госпошлину за расторжение брака: с 2025 года она может вырасти почти в 8 раз, до ₽5 тыс. Как будто это кого-то хоть раз остановило...
Минфин предложил увеличить пошлину за расторжение брака в восемь раз.
Предполагается, что уже в2025 году за эту услугу придётся заплатить не 650, а 5 000 рублей. Причем, каждому из супругов.
Поправки внесены в законопроект о налоговых изменениях, которые депутаты Госдумы одобрили в I чтении 20 июня. Уточняется, что речь идёт о случаях, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии, а также через суд.
В январе этого года зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предлагал ввести штраф за расторжение брака в 100 тысяч рублей или назначать исправительные работы. В беседе с «Подъёмом» Милонов одобрил предложение Минфина, но сказал, что это всё равно не поможет.
Мало. Надо до 100 тысяч доводить. Почему? Потому что огромные затраты есть на всякие-разные бумаги. Брак должен бесплатно заключаться, а развод — 100 тысяч. Они там что-то не поделили, а почему мы должны оплачивать их несходимость характерами? Но я рад, что Минфин прислушался к моему давнему предложению и поддержал. Нет, это не поможет. Это справедливо.
-, заявил Милонов.
Вместе с тем пошлина за заключение брака останется без изменения — 350 рублей. Кроме того, Минфин предложил повысить плату государству за регистрацию перемены имени — с 1 600 до 5 000 рублей; за выдачу аттестата — с 1 300 до 2000 тысяч рублей.
Источник:
- Ошибочно нажали не на ту кнопку: в Британии развели пару, которая состояла в браке 21 год
- "Подстроил свою смерть": девушки рассказали о самых странных причинах для расставания
- "Ему не нравились мои шутки": пользователи рассказали о причинах развода
- "У меня девушка есть, ребёнка не возьму сегодня": как ведут себя бывшие, которые не хотят платить алименты
- 54-летняя племянница Рената Ибрагимова вышла замуж за приёмного сына, но через год разочаровалась в браке и подала на развод
Была бы их воля, они бы заставили платить налоги всех, кто дрочит.
К семейной политике весь этот бред не имеет никакого отношения.
Очередная имитация бурной деятельности.
Хотите семей и демографии, очень просто.
Молодая семья получает трех-четырехкомнатную квартиру с отсрочкой первого платежа в 5 лет...
Родился первый -- минус 30%
родился второй -- ещё минус 30%
родился третий, списывается остаток.
Родился четвертый можно либо площадь увеличить, а можно дом выделить.
Плюс к этому, молодая мамашка имеет возможность получать заочно высшее образование.. за 5..7..9 лет, сидя дома, занимаясь воспитанием детей.
Ну и конечно же для многодетных отцов должны быть чудовищные по своей жестокости налоговые вычеты, вплоть до обнуления. Как и для предприятий.
Только чтобы детей оставить с собой я на 2-3 млн попаду, но я готов на это. Бывшую оставлю в трусах одних на улице, ибо накуралесила она почётно (не измены, просто ипанутость повышенная).
Дайте этому дурню лопату, пусть копает.
У него сил много, один хрен не делает нифига