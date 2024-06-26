Минфин предложил увеличить пошлину за расторжение брака в восемь раз.

Предполагается, что уже в2025 году за эту услугу придётся заплатить не 650, а 5 000 рублей. Причем, каждому из супругов.

Поправки внесены в законопроект о налоговых изменениях, которые депутаты Госдумы одобрили в I чтении 20 июня. Уточняется, что речь идёт о случаях, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии, а также через суд.