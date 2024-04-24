"Подстроил свою смерть": девушки рассказали о самых странных причинах для расставания

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Отношения - штука непростая. Не всем удаётся их построить. В этом посте девушки поделились причинами, по которым они уходили от партнёров или их бросали. Даже сюжеты сериалов не были так запутаны!
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А какие у вас самые нелепые причины для расставания?
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