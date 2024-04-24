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"Подстроил свою смерть": девушки рассказали о самых странных причинах для расставания

"Подстроил свою смерть": девушки рассказали о самых странных причинах для расставания

Автор:
24 апреля 2024 11:36
Сообщество : Истории
Метки: Прикол   брак   отношения   причины для расставания   развод   расстались   
1480
14

Отношения - штука непростая. Не всем удаётся их построить. В этом посте девушки поделились причинами, по которым они уходили от партнёров или их бросали. Даже сюжеты сериалов не были так запутаны!

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А какие у вас самые нелепые причины для расставания?

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Метки: Прикол   брак   отношения   причины для расставания   развод   расстались   
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576
DuckTales Час назад
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Alex 11 минут назад
Начал просматривать. Полный бред. Автор? Кукурузина - все, вопрос исчерпан. Минус и закрываем.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1638 постов (1590 в горячем)

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