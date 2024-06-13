Ошибочно нажали не на ту кнопку: в Британии развели пару, которая состояла в браке 21 год

Адвокаты лондонской фирмы Vardags ошибочно подали заявку на развод пары, которая состояла в браке 21 год, а суд отказался отменять это решение.

Юристы намеревались подать заявление на развод для другого клиента, "но нечаянно открыли электронное дело "Уильямс против Уильямса" и подали заявление на получение окончательного решения по этому делу".

Мистер и миссис Уильямс, прожили в браке 21 год, а их дело находилось в этой же юридической компании из-за того, что они все еще пыталась договориться о финансовых договоренностях по разводу.

Адвокаты фирмы "Вардагс" утверждают, что использовали онлайн-портал "без инструкций или полномочий своего клиента", но онлайн-система работала с "привычной для нее скоростью" и выдала решение о разводе Уильямсов в течение 21 минуты.