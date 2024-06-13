Ошибочно нажали не на ту кнопку: в Британии развели пару, которая состояла в браке 21 год

Юристы утверждают, что использовали портал "без инструкций или полномочий своего клиента", но онлайн-система работала с "привычной для нее скоростью" и выдала решение о разводе Уильямсов в течение 21 минуты.
Адвокаты лондонской фирмы Vardags ошибочно подали заявку на развод пары, которая состояла в браке 21 год, а суд отказался отменять это решение.
Юристы намеревались подать заявление на развод для другого клиента, "но нечаянно открыли электронное дело "Уильямс против Уильямса" и подали заявление на получение окончательного решения по этому делу".
Мистер и миссис Уильямс, прожили в браке 21 год, а их дело находилось в этой же юридической компании из-за того, что они все еще пыталась договориться о финансовых договоренностях по разводу.
Адвокаты фирмы "Вардагс" утверждают, что использовали онлайн-портал "без инструкций или полномочий своего клиента", но онлайн-система работала с "привычной для нее скоростью" и выдала решение о разводе Уильямсов в течение 21 минуты.
Адвокаты осознали свою ошибку через два дня и обратились в Высокий суд с просьбой отменить окончательное решение о разводе. Они объяснили ошибку тем, что кто-то в "Вардагси" нажал не ту кнопку, и утверждали, что поскольку окончательный приказ был подан по ошибке, он должен быть отменен.
Но суд отклонил заявление.
"Существует сильный публично-правовой интерес в уважении к определенности и окончательности, которые вытекают из окончательного решения о разводе, и поддержке статус-кво, который оно установило", — говорится в решении судьи.
Он добавил, что необходимо исправить впечатление о том, что онлайн-портал разводов "вынесет окончательное решение о разводе, если кто-то не желает разводиться, просто "нажав не ту кнопку".
"Когда на ошибку обращает внимание суд, и все признают, что ошибка была допущена, очевидно, что она должна быть исправлена... Это означает, что пока наше законодательство говорит, что вас могут развести из-за ошибки, допущенной в онлайн-системе. И это просто неправильно, неразумно, несправедливо", — возмутились решением суда в юридической фирме, которая допустила ошибку.
Источник:
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Написан в далёком 1965 году.
Спойлер - там вообще из-за опечатки человека казнили в итоге.