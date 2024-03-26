"У меня девушка есть, ребёнка не возьму сегодня": как ведут себя бывшие, которые не хотят платить алименты

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Не ко всем бракам можно применить фразу: "И жили они долго и счастливо". Иногда люди расходятся. Сложнее развестись, когда в браке родились дети. Тогда мужьям необходимо ещё и платить алименты. Однако не все готовы к этому. В посте девушки поделились, как ведут себя их бывшие мужья.
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А как после развода вы или ваши знакомые распределили расходы?
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Я конечно не понимаю тех, кто уклоняется от уплаты на собственных детей. Но считаю, что деньги должны быть под контролем и поддаваться отчету.