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"У меня девушка есть, ребёнка не возьму сегодня": как ведут себя бывшие, которые не хотят платить алименты

"У меня девушка есть, ребёнка не возьму сегодня": как ведут себя бывшие, которые не хотят платить алименты

Автор:
26 марта 2024 13:52
Сообщество : Истории
Метки: алименты   брак   забавно   не платит   отношения   развод   фото   
2200
14

Не ко всем бракам можно применить фразу: "И жили они долго и счастливо". Иногда люди расходятся. Сложнее развестись, когда в браке родились дети. Тогда мужьям необходимо ещё и платить алименты. Однако не все готовы к этому. В посте девушки поделились, как ведут себя их бывшие мужья.

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А как после развода вы или ваши знакомые распределили расходы?

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Метки: алименты   брак   забавно   не платит   отношения   развод   фото   
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Ох, алименты всегда вещь спорная. Масса примеров, когда деньги на ребенка нерадивая мамаша тратила на себя. Контроля ведь по сути нет.
Я конечно не понимаю тех, кто уклоняется от уплаты на собственных детей. Но считаю, что деньги должны быть под контролем и поддаваться отчету.
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60k
Мойша 45 минут назад
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1k
Александр 2 часа назад
11 - Ну тогда брату надо было завязать писюн
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1553 поста (1511 в горячем)

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