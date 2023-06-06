Кто изобрёл первый мобильник?

У радиофона Куприяновича отсутствовали кнопки, но был диск, тумблеры и отдельно подключалась трубка, что было логично для того времени. Для аппарата советского инженера не нужен был оператор связи - с него можно было позвонить на все городские номера, а принимать входящие как из таксофона, так и со стационарного телефона.

Телефон инженера со временем становился меньше и легче и уже в начале 1960-х стал похож по параметрам на современные.

Телефон получал питание от никель-кадмиевых аккумуляторов и работал на полупроводниках.

В 1960-м году Леонид Куприянович продемонстрировал свое изобретение на ВДНХ, но его проигнорировали. И вот именно после этой выставки тексты о радиотелефоне инженера пропали из газет



