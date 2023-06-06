Кто изобрёл первый мобильник?

Считается, что первый мобильный телефон создал Мартин Купер в 1970-х. Но на деле его в начале 50-х сконструировал советский инженер Леонид Куприянович.
Окончив МВТУ им. Н. Э. Баумана, Куприянович начал работать в секретном учреждении, которое, как и многие в то время, проходило под кодовым названием "почтовый ящик". Разумеется, рассказывать о деятельности в этом почтовом ящике было строжайше запрещено, поэтому непонятно, то ли Куприянович занимался своим изобретением по должности, то ли в свободное время. Наверное, всё-таки в свободное, потому что о своём детище он рассказывал и в журналах, и в газетах. Однако недолго. Уже в 1960-х публикации резко прекратились.
Изобретением первого в мире мобильного телефона инженер был озадачен ещё в самом начале 50-х. Его труд быстро реализовался, и в 1957 году страна увидела ЛК-1. Трёхкилограммовый аппарат с радиусом действия 20-30 км. Телефон Мартина Купера, который был создан через 20 лет, был не легче аппарата Куприяновича, а вот радиус действия - всего пара километров.
У радиофона Куприяновича отсутствовали кнопки, но был диск, тумблеры и отдельно подключалась трубка, что было логично для того времени. Для аппарата советского инженера не нужен был оператор связи - с него можно было позвонить на все городские номера, а принимать входящие как из таксофона, так и со стационарного телефона.
Телефон инженера со временем становился меньше и легче и уже в начале 1960-х стал похож по параметрам на современные.
Телефон получал питание от никель-кадмиевых аккумуляторов и работал на полупроводниках.
В 1960-м году Леонид Куприянович продемонстрировал свое изобретение на ВДНХ, но его проигнорировали. И вот именно после этой выставки тексты о радиотелефоне инженера пропали из газет
После прекращения публикаций у Куприяновича внезапно появилась "Волга". Есть предположения, что это или было такой вот просьбой прекратить свои изыскания, либо руководство страны не одобрило отсутствие оператора связи, что затрудняло ведение контроля над гражданами и могло привести к разглашению тайн государственной важности.
К тому же другие советские учёные работали над системой связи под названием "Алтай". А так как творение Куприяновича существенно опережало большие и неудобные аппараты "Алтая" были в тот момент помехой. Это одно из предположений.
Но Куприянов был на самом деле предвестником будущего! Он смог заглянуть в прошлое и увидеть там современных людей, которые не могут обойтись без мобильных телефонов.
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Ещё вопрос, как он, заглянув в прошлое, смог увидеть там людей, которые не могут обойтись без мобильных телефонов? То есть он заглянул в прошлое, увидел там декабристов, и подумал, они совершенно точно не смогут обойтись без мобильных телефонов!
Это как сравнивать теплое и холодное.
Так что такие статьи очень нужны, хоть случайно но кто то прочитает, станет немного образованней что ли ))
Не несите бред .... Это был радио удлинитель с обычного телефона и все прослушивалось даже лучше - прямо с эфира.
Где бы вы ни находились, вас всегда можно будет разыскать по телефону, стоит только с любого городского телефона набрать известный номер вашего радиофона.(с)
Но в радиусе 20км, я правильно понимаю?