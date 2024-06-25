Автомобиль вылетел с третьего этажа парковки в Краснодаре: трое пассажиров погибли

«Приехали МЧС и врачи. Врачи пытались откачать их троих около 40 минут, все безуспешно. Скончались на месте. На этой парковке постоянно что-то происходит. Плохие меры безопасности», — рассказал очевидец NEWS.ru.



По предварительным данным, водитель перепутал педали газа и тормоза. В МВД пока не назвали официальную причину случившегося.



«Видимо газ и тормоз водитель перепутал. Иномарка приземлилась на крышу сначала, далее упала уже на асфальт. Мы с проходящими мимо мужчинами негласно скооперировались и пошли на помощь. Сначала решили выломать двери», — подчеркнул собеседник издания.