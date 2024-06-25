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Автомобиль вылетел с третьего этажа парковки в Краснодаре: трое пассажиров погибли

Автомобиль вылетел с третьего этажа парковки в Краснодаре: трое пассажиров погибли

Автор:
25 июня 2024 14:29
Сообщество : Аварии
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Автомобиль сорвался с третьего этажа многоуровневой парковки торгового центра «Галерея». Судя по вему, в BMW X6 находилась семья: мужчина, женщина и ребенок. Все трое погибли, несмотря на попытки медиков их реанимировать.
«Приехали МЧС и врачи. Врачи пытались откачать их троих около 40 минут, все безуспешно. Скончались на месте. На этой парковке постоянно что-то происходит. Плохие меры безопасности», — рассказал очевидец NEWS.ru.

По предварительным данным, водитель перепутал педали газа и тормоза. В МВД пока не назвали официальную причину случившегося.

«Видимо газ и тормоз водитель перепутал. Иномарка приземлилась на крышу сначала, далее упала уже на асфальт. Мы с проходящими мимо мужчинами негласно скооперировались и пошли на помощь. Сначала решили выломать двери», — подчеркнул собеседник издания.

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16  комментариев
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19k
GROMOZEKA Час назад
Короче рассказываю.
Он вылетел ровно с конца подъема при въезде на парковку.
Подъем весьма крутой и, если сильно разогнаться, то это может работать как трамплин, а затормозить потом уже не сможешь.
Видимо так и случилось.
У него же БМВ, а там 90% сами знаете как ездят
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10k
Заводной апельсин Минуту назад
Долбо*бы самоустранились!
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3k
Pioner76 40 минут назад
На механической кпп этого не случилось бы.
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375
Ли Харви Освальд 40 минут назад
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7k
Wadim 48 минут назад
А у Кобры получалось...со второго

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3k
Damvrot Hohlam 51 минуту назад
чувак подумал что у него тачка летающая , как Маск рассказывает.
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8k
KarabasBarabas 53 минуты назад
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15k
кот базилий 57 минут назад
Такое в Москве было пару раз, один случай - баба сидела на члене у водителя и он в момент кончины нажал на газ. Машина упала крышей на дерево, остались живы, только обосрались вниз головой.
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13k
Б.Касторский Час назад
Как можно перепутать газ и тормоз? Тем более на автомате. Что у некоторых в головах и как они получали права?
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dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
  • 600 постов (620 в горячем)

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