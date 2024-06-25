Автомобиль вылетел с третьего этажа парковки в Краснодаре: трое пассажиров погибли

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Автомобиль сорвался с третьего этажа многоуровневой парковки торгового центра «Галерея». Судя по вему, в BMW X6 находилась семья: мужчина, женщина и ребенок. Все трое погибли, несмотря на попытки медиков их реанимировать.
«Приехали МЧС и врачи. Врачи пытались откачать их троих около 40 минут, все безуспешно. Скончались на месте. На этой парковке постоянно что-то происходит. Плохие меры безопасности», — рассказал очевидец NEWS.ru.
По предварительным данным, водитель перепутал педали газа и тормоза. В МВД пока не назвали официальную причину случившегося.
«Видимо газ и тормоз водитель перепутал. Иномарка приземлилась на крышу сначала, далее упала уже на асфальт. Мы с проходящими мимо мужчинами негласно скооперировались и пошли на помощь. Сначала решили выломать двери», — подчеркнул собеседник издания.
По предварительным данным, водитель перепутал педали газа и тормоза. В МВД пока не назвали официальную причину случившегося.
«Видимо газ и тормоз водитель перепутал. Иномарка приземлилась на крышу сначала, далее упала уже на асфальт. Мы с проходящими мимо мужчинами негласно скооперировались и пошли на помощь. Сначала решили выломать двери», — подчеркнул собеседник издания.
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Он вылетел ровно с конца подъема при въезде на парковку.
Подъем весьма крутой и, если сильно разогнаться, то это может работать как трамплин, а затормозить потом уже не сможешь.
Видимо так и случилось.
У него же БМВ, а там 90% сами знаете как ездят
Умирает старый капитан дальнего плавания. Старый, опытный, матерый волк морей. И была у него особенность - когда он заходил к себе на мостик, доставал из кармана бумажку и что-то там читал, а потом уже управлял судном. И никто не знал, что же у него в этой бумажке написано. И вот он умер, и перед похоронами эту бумажку, наконец, извлекли и открыли. Там было написано "Впереди - нос, сзади - корма"...