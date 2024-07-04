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12-летняя школьница, которая сбила на электросамокате коляску с ребёнком, не понесёт наказания

12-летняя школьница, которая сбила на электросамокате коляску с ребёнком, не понесёт наказания

Автор:
04 июля 2024 19:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Крым   ЧП   аварии   подростки   подростки на самокатах   ребёнок   сбили ребёнка   
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Оказалось, девочка дочь местного депутата.

В Крыму в симферопольском парке Гагаринском школьница врезалась на электросамокате в коляску с полуторагодовалым ребёнком. Малышка вылетела из коляски и сильно ударилась. Ей залило кровью всё лицо. Девочку экстренно госпитализировали. В больнице рану зашили, обошлось без сотрясений. Виновница аварии быстро пролепетала "Извините" и скрылась с места ЧП. Родителям удалось заснять её на видео.

По словам матери пострадавшего ребёнка, девочка через полтора часа продолжала носиться на самокате, испачканном в крови ребёнка. Позже в полиции родители малышки встретились с родителями подростка. Мать школьницы извинилась, никакой помощи не предложила.

При этом, по словам мамы пострадавшей крохи, никакой административной ответственности и никакого наказания за свой поступок девочка не понесёт. Со школьницей просто поговорили в полиции и отпустили домой. SHOT сообщает, что школьница из очень влиятельной семьи, в которой есть депутат Госсовета Крыма и бизнесмены.

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Метки: Крым   ЧП   аварии   подростки   подростки на самокатах   ребёнок   сбили ребёнка   
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10  комментариев
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14k
Djeff 40 минут назад
А не будь она дочерью депутата, то закрыли б лет на 5? 12 лет подростку. Административная, уголовная и прочие ответственности, наступают с 14 - 16 лет. Ситуация неприятная, но это дети... А вот родителей наказать надо. Согласно ПДД, лица не достигшие 14 лет, могут использовать электрический самокат только под присмотром взрослых.
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6k
Горожанин 13 минут назад
На фото девочке 12 лет?.. Похоже, воспитание такое, что все жизненные ресурсы в раскрепощение и тело пошли - не в мозг.
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2k
Corkscrew 24 минуты назад
"Оказалось, девочка дочь местного депутата."

Всё как всегда. Позолоченная личинка отделалась условным шлепком по заднице.
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7k
Lexx Полчаса назад
Хэппи- срач не удался...
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112
Alex Vlg Полчаса назад
Блевотная новость с байтом на срач. По закону с нее н...й взять, ей 12 лет. (обычное игрались в песочнице ударилась об турник). Кем бы не были ее родители, ничего там не сделать. (Ска обычное явление в нашем детстве, кто то кого то зацепил, ударил, итд)
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54k
smakido 43 минуты назад
Депутаты,бизнесмены!Получается,что остается надеяться только на суд божий!
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9k
Тяжолый Орк Ест Детей 46 минут назад
следует ли её расстрелять? или сжечь? или отдать на растерзание толпе, а депутата поймать и посадить?
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112
Alex Vlg Тяжолый Орк Ест Детей Полчаса назад
я бы авторов таких статей расстреливал и сжигал.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5193 поста (4979 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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