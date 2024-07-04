12-летняя школьница, которая сбила на электросамокате коляску с ребёнком, не понесёт наказания

Оказалось, девочка дочь местного депутата.
В Крыму в симферопольском парке Гагаринском школьница врезалась на электросамокате в коляску с полуторагодовалым ребёнком. Малышка вылетела из коляски и сильно ударилась. Ей залило кровью всё лицо. Девочку экстренно госпитализировали. В больнице рану зашили, обошлось без сотрясений. Виновница аварии быстро пролепетала "Извините" и скрылась с места ЧП. Родителям удалось заснять её на видео.
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По словам матери пострадавшего ребёнка, девочка через полтора часа продолжала носиться на самокате, испачканном в крови ребёнка. Позже в полиции родители малышки встретились с родителями подростка. Мать школьницы извинилась, никакой помощи не предложила.
При этом, по словам мамы пострадавшей крохи, никакой административной ответственности и никакого наказания за свой поступок девочка не понесёт. Со школьницей просто поговорили в полиции и отпустили домой. SHOT сообщает, что школьница из очень влиятельной семьи, в которой есть депутат Госсовета Крыма и бизнесмены.
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Всё как всегда. Позолоченная личинка отделалась условным шлепком по заднице.
районный суд
суд линча
Божий суд
кровная месть ( тоже своеобразная разновидность суда )
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если районный суд= правосудие и справедливость , все остальное ни к чему