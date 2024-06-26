25 фотографий, вызывающих неподдельный восторг

В жизни каждого из нас случались моменты, которые казались бы невероятными, если бы мы не успели сделать хороший кадр. К счастью, почти у всех сегодня фотоаппарат лежит в кармане, поэтому в интернете можно найти множество интересных и необычных снимков.
2. Один из самых больших римских мозаичных полов был обнаружен во время строительства отеля в Антакье, Турция
Эффект деформации вызван смещением Земли с течением времени и землетрясениями. Это создает впечатление гигантского волнистого покрывала.
3. Японская снежная фея. Симу Энага, или японскую длиннохвостую синицу, ласково называют «снежной феей» за нежный и сказочный внешний вид
9. Голубоногая олуша. Обитает в тропических водах западного побережья Америки от Калифорнийского полуострова до Перу
15. Аляскинская древесная лягушка, замерзая зимой, перестает дышать и сердце ее перестает биться. А когда оттаивает весной, то просыпается и снова прыгает
17. Захватывающий вид крупным планом на окаменевшее бревно возрастом 220 миллионов лет. Национальный парк «Окаменевший лес» в Аризоне, США
18. Этот загадочный круглый остров в Аргентине не только плавает, но и постоянно вращается — и мы не знаем, почему
19. Дерево джабутикаба из Южной Америки. Фрукты растут прямо на стволе и ветвях и по вкусу напоминают черничный йогурт
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Сними бахилы, кулёма.