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25 фотографий, вызывающих неподдельный восторг

25 фотографий, вызывающих неподдельный восторг

Автор:
26 июня 2024 13:00
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Забавные фотографии   интересно   мир вокруг нас   необычные фотографии   прикольные фотки   удивительное рядом   
1533
26

В жизни каждого из нас случались моменты, которые казались бы невероятными, если бы мы не успели сделать хороший кадр. К счастью, почти у всех сегодня фотоаппарат лежит в кармане, поэтому в интернете можно найти множество интересных и необычных снимков.

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Эффект деформации вызван смещением Земли с течением времени и землетрясениями. Это создает впечатление гигантского волнистого покрывала.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные фотографии   интересно   мир вокруг нас   необычные фотографии   прикольные фотки   удивительное рядом   
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4  комментария
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639k
АРОН 2 часа назад

Сними бахилы, кулёма.
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32k
Serg2001 57 секунд назад
Комментарий к фото
С таким на рыбалку хорошо. Насаживаешь,забрасываешь и собираешь рыбу которая от страха на берег выскакивает. Это конечно если он сам тебя первый не насадит... )
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32k
Serg2001 3 минуты назад
Комментарий к фото
Предупреждающий знак. Вне населенных пунктов устанавливаются на расстоянии 150 - 300 м. Все норм!...)
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78
ДлинныйЧулок 17 минут назад
в Японии даже синицы - пуськи мультяшные)))
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1916 постов (1831 в горячем)

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