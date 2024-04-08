25 необычных дверей, которые привлекли чье-то внимание

Автор:
08 апреля 2024 13:36
Можно без преувеличения сказать, что двери — и не одну — мы видим каждый день. Это такие же привычные по функционалу вещи, как окно, стол или стул. Но иногда даже среди обычного попадается что-то уникальное и запоминающееся!
1. То, что один человек выбросил, другому завсегда пригодиться может
3. Эта наружная стена на самом деле является раздвижной дверью
4. Скрюченная дверь в скрюченном домишке (это книжный)
5. Утреннее отражение от витража входной двери
6. Ручка входной двери в магазин ножей
7. Впечатляющая дверь церкви в Восточной Польше
8. Замочная скважина на боковой двери кафедрального собора в Бордо, Франция
9. «Я нашла свою дверь в книжке»
10. «Эта дверь в ванной комнате моего отеля может закрывать любой из двух дверных проемов»
11. Старинная «дверца для молочника»
12. «Шутки нашего университета: "Доктор Минни Литтл, лаборатория нанотехнологий"»
13. Галерея Nation Geographic использует свой логотип в качестве дверной ручки
14. Эта дверь изогнута, чтобы соответствовать изогнутой стене
15. Входная дверь высотой в два этажа
16. Дверная ручка в кабинете детского врача установлена повыше, чтобы дети не сбежали
17. Здание шириной с входную дверь, Токио
19. В Лондоне у некоторых дверей ручки установлены по центру
20. Красивая пластина дверного замка
21. Красивая дверная петля
22. «Таинственная дверь, которую я нашел в Праге»
23. Странная дверь в лесу
24. Изогнутая входная дверь
25. «Дверца моего нового холодильника открывается в обе стороны»
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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