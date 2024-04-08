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25 необычных дверей, которые привлекли чье-то внимание

25 необычных дверей, которые привлекли чье-то внимание

Автор:
08 апреля 2024 13:36
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: архитектура   входные двери   двери   дверь   дизайн   интересно   необычно   необычные вещи   удивительное рядом   
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Можно без преувеличения сказать, что двери — и не одну — мы видим каждый день. Это такие же привычные по функционалу вещи, как окно, стол или стул. Но иногда даже среди обычного попадается что-то уникальное и запоминающееся!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   входные двери   двери   дверь   дизайн   интересно   необычно   необычные вещи   удивительное рядом   
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