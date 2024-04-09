Вид из окна: 25 чудесных мгновений единения с природой

815
26
Окна — вещь в доме необходимая. Они позволяют нам впускать в помещение свет и свежий воздух, а самое главное — дают возможность взглянуть на то, что происходит за пределами наших четырех стен. А там порой бывает очень интересно!
1. «Наше офисное здание облюбовал сапсан, и он частенько глазеет на меня сквозь окно в моем кабинете»
×
24. «Я сфотографировал свою собаку через оконный экран. Получилось похоже на старую картину»
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Люди и звери, которые встретили самих себя в самом неожиданном месте
- Неожиданные сюрпризы от матери-природы
- 40 фото красот и чудес со всего мира
- 30+ сюрпризов от матушки Природы
- Тесто для пиццы никогда не будет прежним: 30 фото, которые напугают людей с трипофобией
Метки: Забавные фотографии вид из окна встреча с природой неожиданная встреча оконная рама природа сквозь стекло снимки из окна удивительное рядом
Новости партнёров
реклама