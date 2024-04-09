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Вид из окна: 25 чудесных мгновений единения с природой

Вид из окна: 25 чудесных мгновений единения с природой

Автор:
09 апреля 2024 15:46
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Забавные фотографии   вид из окна   встреча с природой   неожиданная встреча   оконная рама   природа   сквозь стекло   снимки из окна   удивительное рядом   
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Окна — вещь в доме необходимая. Они позволяют нам впускать в помещение свет и свежий воздух, а самое главное — дают возможность взглянуть на то, что происходит за пределами наших четырех стен. А там порой бывает очень интересно!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные фотографии   вид из окна   встреча с природой   неожиданная встреча   оконная рама   природа   сквозь стекло   снимки из окна   удивительное рядом   
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Макарыч 5 минут назад
17 - это не осы. Это шершни. Нах такое соседство.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1781 пост (1696 в горячем)

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