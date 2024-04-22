Задумывались когда-нибудь, как выглядит самая знаменитая в мире картина… сзади? Вряд ли, но, к счастью, кто-то другой озадачился этим вопросом, и нам теперь есть на что позалипать в интернете в свободную минутку. Эта и прочие интересности — в сегодняшней подборке.
2. А это поперечный разрез деревянного бруска 1950-х годов по сравнению с современным (современный сверху)
5. Во время Второй мировой войны «Давида» Микеланджело полностью обложили кирпичами, чтобы статуя не пострадала в бомбардировках
6. А вот как выглядел ныне покойный легендарный игрок НБА Мануте Бол, когда плавал в бассейне: 232 сантиметра роста и всего 100 кило веса!
9. Говоря о виде сзади: все мы видели роскошных и величественных павлинов. А как насчет такого ракурса?
11. Что бы нам ни говорила реклама, разница между дорогой и дешевой пастой есть, и ее можно увидеть невооруженным глазом (дорогая справа)
12 Вот как выглядел город Сиэтл до крупной реконструкции, сровнявшей холмы и изменившей ландшафт, чтобы «открыть город для торговли»
14. Это художник Дарио Кампаниле рядом со своей картиной к 75-летию Paramount. Картина потом стала фоном для логотипов компании
17. В Норвегии есть местечко под названием Рьюкан, которое зажато между высокими горами, и потому освещается солнцем не больше шести месяцев в год
18. Чтобы жители не страдали без витамина D, для города построили гигантские зеркала, направляющие в него солнечный свет. Вот как это работает:
20. И наконец, вот обращение к инопланетянам, которое президент США Джимми Картер записал для золотой пластинки "Вояджера"
Этот аппарат „Вояджер“ создан в США, стране с населением 240 млн человек среди 4-миллиардного населения Земли. Человечество всё ещё разделено на отдельные нации и государства, но страны быстро идут к единой земной цивилизации.
Мы направляем в космос это послание. Оно, вероятно, выживет в течение миллиарда лет нашего будущего, когда наша цивилизация изменится и полностью изменит лик Земли… Если какая-либо цивилизация перехватит „Вояджер“ и сможет понять смысл этого диска — вот наше послание:
Это — подарок от маленького далёкого мира: наши звуки, наша наука, наши изображения, наша музыка, наши мысли и чувства. Мы пытаемся выжить в наше время, чтобы жить и в вашем. Мы надеемся, настанет день, когда будут решены проблемы, перед которыми мы стоим сегодня, и мы присоединимся к галактической цивилизации. Эта пластинка представляет наши надежды, нашу решимость и нашу добрую волю в этой Вселенной, огромной и внушающей благоговение.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Что автор хотел сказать, сравнивая "современный" брусок и "брусок 50-х годов"? Что дерево было лучше? Даже деревья одной породы могут различаться по плотности годичных колец.
я просто не понимаю что делать с этот скудной информацией)