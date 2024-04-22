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Наш мир не перестает удивлять: интересные фото с просторов сети

Наш мир не перестает удивлять: интересные фото с просторов сети

Автор:
22 апреля 2024 13:00
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Фотоподборка   интересно   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   фотофакты   хочу все знать   
4825
21

Задумывались когда-нибудь, как выглядит самая знаменитая в мире картина… сзади? Вряд ли, но, к счастью, кто-то другой озадачился этим вопросом, и нам теперь есть на что позалипать в интернете в свободную минутку. Эта и прочие интересности — в сегодняшней подборке.

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Этот аппарат „Вояджер“ создан в США, стране с населением 240 млн человек среди 4-миллиардного населения Земли. Человечество всё ещё разделено на отдельные нации и государства, но страны быстро идут к единой земной цивилизации.

Мы направляем в космос это послание. Оно, вероятно, выживет в течение миллиарда лет нашего будущего, когда наша цивилизация изменится и полностью изменит лик Земли… Если какая-либо цивилизация перехватит „Вояджер“ и сможет понять смысл этого диска — вот наше послание:

Это — подарок от маленького далёкого мира: наши звуки, наша наука, наши изображения, наша музыка, наши мысли и чувства. Мы пытаемся выжить в наше время, чтобы жить и в вашем. Мы надеемся, настанет день, когда будут решены проблемы, перед которыми мы стоим сегодня, и мы присоединимся к галактической цивилизации. Эта пластинка представляет наши надежды, нашу решимость и нашу добрую волю в этой Вселенной, огромной и внушающей благоговение.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   интересно   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   фотофакты   хочу все знать   
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30  комментариев
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25k
SolomonA 2 часа назад

Что автор хотел сказать, сравнивая "современный" брусок и "брусок 50-х годов"? Что дерево было лучше? Даже деревья одной породы могут различаться по плотности годичных колец.
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14k
net 6 минут назад
осталось надеятся, что у инопланетян есть в музее патефон, изобретенный миллиончик лет назад, чтобы прослушать золотую пластинку )))
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1k
Антон 16 минут назад
Вот где Дракула жил бы припеваючи )))
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1k
Антон 16 минут назад
Вот где Дракула жил бы припеваючи )))
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39k
russger 24 минуты назад
Всё это развод полный. Вот взять две упаковки с одной полки. Производитель один, состав одинаковый. Но одна "гладкая", другая "закрученная". И разница в цене у них полтора евро. За что? За завитушки эти? Такой же состав, такой же вкус, за что переплата?

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11k
JeanLuk Полчаса назад
Комментарий к фото
Разные породы древесины. Что не так?
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57k
Выход 53 минуты назад
П. 16. Карта устарела на 24 года. Где Южный океан?
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1k
Quantimus 59 минут назад
А можно мне в шведскую тюрьму пожизненно... Ведь и работать еще и не надо. И, вроде бы, там и в приставку поиграть дают. Кормят. И полечат, если что. И не хуже чем дома у меня обстановка.
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13k
Krapiv Час назад
интересно, а как выглядит подводный кабель в разрезе, кто-нибудь в курсе?
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13k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
Дорогая в каком то налёте и её потом промывать придется сильней?

я просто не понимаю что делать с этот скудной информацией)
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12k
MPEG-8 Час назад
Paramount Pictures 100th Anniversary Logo.
Ссылка youtu.be
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62k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Ну и что? просто срез из разного места ствола, ну или возможно разные деревья...или что хотели сказать этой фоткой?
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97k
Доктор Джонс 2 часа назад
Комментарий к фото
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13k
geminisf 2 часа назад
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47
Владимир geminisf 46 минут назад
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1304 поста (1232 в горячем)

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