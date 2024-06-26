Миллионер назло жене сжёг собственный дом стоимостью $1 миллион

50-летний миллионер Фрэнсис МакГирк из Кента (Великобритания) после развода с женой Сарой едва избежал тюрьмы за поджог дома стоимостью $1 миллион.

Мужчина сказал пожарным, которые отчаянно пытались укротить огонь, что не хочет, чтобы бывшая получила его имущество. Незадолго до поджога, произошедшего 25 июня прошлого года, он прислал Саре, которая вместе с тремя дочерьми была в отъезде, сообщение с угрозами "сжечь дом дотла".

Зная, что дома никого не будет, миллионер вошел внутрь и попытался развести огонь с помощью масла, но это не помогло, поэтому он поджег подушки в гостиной, используя жидкость для зажигалок.

В одном из голосовых сообщений, которое МакГирк прислал жене, описывая свои действия, он сказал: "Я, пожалуй, выброшу Долли (собака) из окна через минуту, так что все будет хорошо".

Имущество удалось спасти благодаря прохожему, который увидел дым и сообщил об этом соседям, а они, в свою очередь, позвонили в службу спасения 999.

Пожарные потушили пламя и спасли собаку. Фрэнсис получил незначительные травмы, его госпитализировали с ожогами и подозрением на отравление угарным газом.