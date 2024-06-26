Миллионер назло жене сжёг собственный дом стоимостью $1 миллион

Фрэнсис МакГирк сначала попытался развести огонь с помощью масла, а затем поджег подушки в гостиной, используя жидкость для зажигалок.
50-летний миллионер Фрэнсис МакГирк из Кента (Великобритания) после развода с женой Сарой едва избежал тюрьмы за поджог дома стоимостью $1 миллион.
Мужчина сказал пожарным, которые отчаянно пытались укротить огонь, что не хочет, чтобы бывшая получила его имущество. Незадолго до поджога, произошедшего 25 июня прошлого года, он прислал Саре, которая вместе с тремя дочерьми была в отъезде, сообщение с угрозами "сжечь дом дотла".
Зная, что дома никого не будет, миллионер вошел внутрь и попытался развести огонь с помощью масла, но это не помогло, поэтому он поджег подушки в гостиной, используя жидкость для зажигалок.
В одном из голосовых сообщений, которое МакГирк прислал жене, описывая свои действия, он сказал: "Я, пожалуй, выброшу Долли (собака) из окна через минуту, так что все будет хорошо".
Имущество удалось спасти благодаря прохожему, который увидел дым и сообщил об этом соседям, а они, в свою очередь, позвонили в службу спасения 999.
Пожарные потушили пламя и спасли собаку. Фрэнсис получил незначительные травмы, его госпитализировали с ожогами и подозрением на отравление угарным газом.
Адвокат миллионера Дэнни Мур заявила в суде, что поджог был неудачной попыткой мужчины покончить с собой.
В конце концов, МакГирка приговорили к 20 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года, а также обязали уплатить 13 555 фунтов стерлингов (1 521 365 рублей) компенсации убытков. Кроме того, мужчина должен отработать 200 часов общественных работ, пройти психологическую реабилитацию, воздерживаться от употребления алкоголя в течение 120 дней, а также в течение пяти лет не контактировать с Сарой.
"Мистер МакГирк, я очень четко даю вам понять: если совершите какое-либо правонарушение в течение следующих двух лет, вас вернут сюда и почти наверняка возьмут под стражу", — резюмировал судья.
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