Как русский без рук и ног стал австрийским миллионером

Эта история о человеке, который, несмотря на серьезный недуг - синдром тетра­амелии (отсутствие конечностей) – сумел не просто выжить, а построить потрясающую карьеру и прожить яркую, насыщенную и, чего уж там, безбедную жизнь. Эта история тронула меня до глубины души, и я надеюсь, что и ты, дорогой читатель, тоже не останешься равнодушным.

Удивительные события, о которых пойдет речь далее, датируются 19 веком. В 1851 году в семье градоначальника города Вознесенск Василия Кобелькова родился очередной, не побоюсь этого слова, семнадцатый ребенок - мальчик, которого решено было назвать Николаем. Пока, вроде, ничего необычного, верно? За исключением одной крохотной детали: мальчик родился с патологией. У него не было ног, левой руки, а на месте правой красовалось некое подобие культи. Сказать, что родители были в шоке, это ничего не сказать. Однако, несмотря на столь жуткие внешние уродства, они не стали отказываться от ребенка и приняли решение воспитывать Николая точно также как и его братьев и сестер – проще говоря, как обычных детей.