FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5834 поста • 1268 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
10-летний миллионер из Нигерии живёт в собственном особняке и ездит на "Бентли"

10-летний миллионер из Нигерии живёт в собственном особняке и ездит на "Бентли"

Автор:
29 июня 2023 21:23
Сообщество : Истории
Метки: Миллионер   блогер   миллиардер   нигерия   ребенок миллионер   фото   юный богач   
2371
7

О чём может мечтать 10-летний ребёнок? О классной игрушке или играм со сверстниками. Однако у героя нашего поста совсем другие интересы - ребёнок в восторге от денег.

Мухаммед Авал Мустафа (Muhammed Awal Mustapha) - сын Исмаила Мустафы Момфы Старшего. Его отец - миллиардер, который занимается инвестициями в Нигерии. Мальчика уже прозвали самым юным миллионеров в мире.


×
×

У ребёнка в собственности уже есть дорогой автопарк и личный особняк. Мальчику всего 10 лет, но отец считает, что обладать домом - это лучшее ощущение в жизни. Папа подарил Момфе-младшему первый особняк на день рождения в 2019 году, когда мальчику исполнилось всего 6 лет. Неплохой подарок для шестилетки!

Момфа Младший из Нигерии стал настоящей звездой интернета благодаря снимкам гламурной жизни в соцсетях. Он только и делает, что летает на своём частном самолёте и фотографируется в дорогой одежде на фоне суперкаров.


Отец гордится сыном, потому что тот уже зарабатывает сам, вкладывая деньги и получая с них дивиденды.

Кажется, эта семейка только и делает, что увеличивает своё богатство. У Момфы Младшего недавно родилась младшая сестрёнка. Вероятно, вскоре девочку ждут тоже недешёвые подарки от папочки.

Уже захотели, чтобы вас усыновили?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Миллионер   блогер   миллиардер   нигерия   ребенок миллионер   фото   юный богач   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
SNZV 2 часа назад
вилку бы держать научился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
AzuveR 20 минут назад
"Отец гордится сыном, потому что тот уже зарабатывает сам, вкладывая деньги и получая с них дивиденды." Отец ,хоть сам в это верит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КАКАнгел Полчаса назад
легко быть богатым, если папа дал деньги и сказал куда их вложить . это пока не его деньги а папины. и уж считать его звездой- это не правильно. И мне интересно кто подписывается на его контент- зачем ?? просто завидовать тому что ребенок не знает куда девать папины деньги, точнее папа не знает куда их девать и просто покапает всякие излишества и себе и сыну.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
russger 48 минут назад
Такой маленький, а уже нигер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
foggen2 Час назад
Жалко пацана.Даже зависти нету.
Испоганили ребёнку детство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
vitstd Час назад
Информация годичной давности: Нигерийская комиссия по борьбе со взяточничеством EFCC в среду, 3 августа ( 2022 года), объявила Исмаилу Мустафу, псевдоним Момфа, в розыск : Исмаила Мустафа, фотография которого приведена выше, разыскивается Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) по предполагаемому делу об удержании доходов от преступной деятельности, владении документом, содержащим ложные предлоги, ложном декларировании активов и отмывании доходов от незаконной деятельности" К слову: Исмаил -"интернет- знаменитость" : ни о чем не говорит? Статья выше - понты, (пардон) вы*ер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Доктор Ботов Час назад
Хоть ещё с десяток всяких патек филиппов на руку нацепи, хоть каждый день роллс-ройсы меняй, а белым всё равно не станешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Danya Час назад
"девушку" из деревни можно вывезти, а вот деревню из "девушки"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Aleksei Час назад
всегда удивляла черта чёрных : дорвавшись до денег,они всеми силами выставляют это напоказ. причём своих же соплеменников считают жалкими нигерами..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Трив Час назад
Он бы ещё себе на лоб часы нацепил, там-то их точно увидят и оценят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Александр 2 часа назад
Вот же блин, столько писем приходило о наследстве из Африки, а я как дурак их удалял. Сейчас бы тоже был миллионером, там всего лишь надо было выслать несколько сотен баксов для оформления наследства
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Владимир 2 часа назад
Да это ж Нигерия. Сегодня он миллионер, а завтра его в подворотне гиена сожрёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Smiley 2 часа назад
Дорого и боХато......
На одних смотрит часы, на других минуты?
А понимает ли СКОЛЬКО времени????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Блин, а мне писали, что его батя помер, а наследников никого, кроме меня нет. Чё, развод, что ли? А я деньги на оформление перевёл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Arti 2 часа назад
Как обмануть налоговою называется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

52071



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Намешалось
Намешалось
Дом, который построю я
Дом, который построю я
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда о жизни взрослых

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#люди#позитив#подборка#история#США#шоу бизнес#собака
#Юмор#машина#Прикол#аварии#авто аварии#в мире#Россия#закон#Ynews#добро
#автомобили#интересное#животные#ДТП#Автовсячина#кино#полиция#факты#Жизнь#истории
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться