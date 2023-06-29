10-летний миллионер из Нигерии живёт в собственном особняке и ездит на "Бентли"

У ребёнка в собственности уже есть дорогой автопарк и личный особняк. Мальчику всего 10 лет, но отец считает, что обладать домом - это лучшее ощущение в жизни. Папа подарил Момфе-младшему первый особняк на день рождения в 2019 году, когда мальчику исполнилось всего 6 лет. Неплохой подарок для шестилетки!