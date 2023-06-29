10-летний миллионер из Нигерии живёт в собственном особняке и ездит на "Бентли"

О чём может мечтать 10-летний ребёнок? О классной игрушке или играм со сверстниками. Однако у героя нашего поста совсем другие интересы - ребёнок в восторге от денег.
Мухаммед Авал Мустафа (Muhammed Awal Mustapha) - сын Исмаила Мустафы Момфы Старшего. Его отец - миллиардер, который занимается инвестициями в Нигерии. Мальчика уже прозвали самым юным миллионеров в мире.
У ребёнка в собственности уже есть дорогой автопарк и личный особняк. Мальчику всего 10 лет, но отец считает, что обладать домом - это лучшее ощущение в жизни. Папа подарил Момфе-младшему первый особняк на день рождения в 2019 году, когда мальчику исполнилось всего 6 лет. Неплохой подарок для шестилетки!
Момфа Младший из Нигерии стал настоящей звездой интернета благодаря снимкам гламурной жизни в соцсетях. Он только и делает, что летает на своём частном самолёте и фотографируется в дорогой одежде на фоне суперкаров.
Отец гордится сыном, потому что тот уже зарабатывает сам, вкладывая деньги и получая с них дивиденды.
Кажется, эта семейка только и делает, что увеличивает своё богатство. У Момфы Младшего недавно родилась младшая сестрёнка. Вероятно, вскоре девочку ждут тоже недешёвые подарки от папочки.
Уже захотели, чтобы вас усыновили?
Источник:
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Испоганили ребёнку детство.
И "секретный" шалаш в километре от дворца ему построить никто не даст.
Не детство а невкусная конфета в эксклюзивном фантике с бриллиантами.
На одних смотрит часы, на других минуты?
А понимает ли СКОЛЬКО времени????